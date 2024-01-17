Аналитики Домклик назвали линии московского метро с наибольшим предложением готовых квартир
Аналитический центр Домклик рассмотрел объявления о продаже вторичной недвижимости в окрестностях станций московского метрополитена и определил линии с наибольшим объемом предложения. Кроме того, эксперты сравнили рейтинг на конец 2023 года с результатами более ранних периодов: конец 2022 и 2021 года.
Для каждой линии метро аналитики также выделили станции с самым большим объемом предложения и оценили примерную стоимость готовых квартир в пешей доступности.
Методология: как и что считали аналитики
Предметом анализа стали объявления о продаже вторичной недвижимости, расположенной в пешей доступности от станций Московского метрополитена (максимальное расстояние от лота до станции – до 10 минут ходьбы). В исследовании не учитывались станции Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).
По каждой линии метро было вычислено среднее количество объявлений на одну станцию (формула расчета: количество объявлений возле станций одной линии метро / количество станций на линии). Результатом исследования стали рейтинги линий метро за декабрь 2021, декабрь 2022 и декабрь 2023 года.
Кроме того, по каждой ветке метро был составлен топ-3 станций с наибольшим объемом предложения в начале декабря 2023 года. Дополнительно эксперты оценили медианную стоимость квадратного метра возле этих станций.
Как изменился рейтинг линий метро Москвы по объему предложения готового жилья
По данным на конец 2023 года, лидером по объему предложения стала Филевская линия: на станцию в среднем приходится 71 объявление. Второе место заняла Кольцевая линия (59 объявлений). На третьей позиции оказалась Замоскворецкая линия (57 объявлений).
За последние три года объем предложения готового жилья возле линий московского метро увеличился в основном в 3-4 раза. Лидером роста стала Филевская линия: среднее количество объявлений увеличилось в 4,1 раза. Вторую и третью строчку разделили Замоскворецкая и Калужско-Рижская линии: объем предложения вырос в 3,6 раза. На четвертом и пятом месте оказались Кольцевая и Солнцевская линия: продавцы стали предлагать в 3,5 раза больше жилья.
При этом наименьший рост продемонстрировал рынок предложения возле Большой кольцевой линии (БКЛ): он увеличился всего в 1,5 раза, в связи с чем ветка метро опустилась с первого места практически в самый конец рейтинга.
По мнению экспертов, слабый прирост связан, во-первых, с увеличением числа станций БКЛ за последние три года: показатель вырос с 15 до 31. Во-вторых, в марте 2023 года состоялось полное открытие БКЛ, что, вероятно, сделало ветку более востребованной среди заемщиков и повысило спрос на готовое жилье.
Возле каких станций метро предлагается больше всего готового жилья
Если рассматривать топ-3 станций по объему предложения на каждой линии метро, можно сделать несколько выводов.
1. Большинство станций, лидирующих по предложению готового жилья, расположено в центре Москвы. При этом в центральной части столицы нет ни одной станции Бутовской и Некрасовской линий.
2. Станции с максимальным объемом предложения также встречаются за МКАД. К ним относятся «Солнцево» (Солнцевская линия), «Бунинская Аллея», «Улица Скобелевская» и «Улица Старокачаловская» (Бутовская линия), а также «Некрасовка» (Некрасовская линия).
3. Самой высокой стоимостью квадратного метра готового жилья характеризуются станции в центральной части столицы. Среди станций с наибольшим объемом предложения выделяются «Парк культуры» (1,3 млн руб.) и «Кропоткинская» (1 млн руб.) Сокольнической линии, а также «Парк Культуры» Кольцевой линии (1 млн руб.). Напомним, что вторичная недвижимость в центре столицы традиционно отличается повышенной стоимостью.
4. Наиболее дешевое жилье находится, как правило, возле станций метро за МКАД. Самую низкую цену за квадрат можно встретить рядом с «Бунинской Аллеей» Бутовской линии (239 тыс. руб.) и «Некрасовка» Некрасовской линии (243 тыс. руб.). Эти станции находятся в районах с невысокой стоимостью недвижимости – Южном Бутово и Некрасовке соответственно.
Расположение станций метро оказывает ключевое влияние на стоимость готового жилья. Станции в Центральном округе Москвы находятся в районах, где традиционно фиксируется повышенная цена на вторичную недвижимость. Если на каждой линии метро взять топ-3 станций с наибольшим объемом предложения, выяснится, что квадратный метр в столичном центре стоит выше 500 тыс. рублей.
При этом удаленность от центра определяет более низкую стоимость квадрата. Цена становится еще ниже, если станции находятся за МКАД. Возле них квадратный метр готового жилья, как правило, стоит ниже 300 тыс. рублей.