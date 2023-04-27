Аналитики Домклик составили портреты ипотечных заемщиков по сегментам кредитования: инфографика
Эксперты аналитического центра Домклик изучили актуальные программы жилищного кредитования и выяснили, какие категории заемщиков их выбирают. В исследовании представлены срезы по типам недвижимости, льготным ипотечным программам, а также ипотеке без льгот. Кроме того, аналитики узнали, как изменился портрет ипотечного заемщика с марта 2022 года.
Как считали аналитики: методология исследования
Предметом анализа стали сделки по покупке недвижимости в разрезе ипотечных программ на первичное, вторичное, загородное жилье и индивидуальное жилищное строительство (все четыре — без льгот) и отдельно в разрезе льготных программ (Господдержка, Семейная ипотека, IT-ипотека, Дальневосточная ипотека).
В рамках каждого сегмента были изучены соотношение сделок по России, заключенных мужчинами и женщинами, медианный возраст и медианный доход заемщиков в РФ, а также география заемщиков (регионы с наибольшей долей ипотечных сделок от общего числа ипотечных сделок в стране в заданном сегменте).
По Семейной ипотеке эксперты также проанализировали семейное положение заемщиков, количество детей в семье, средний возраст детей. Аналитики изучили данные за март 2023 года и сравнили их с показателями марта 2022 года. Исключение — IT-ипотека, которая рассматривалась за март 2023 года и май 2022 года, с момента запуска программы.
Портрет ипотечного заемщика
Аналитики Домклик отмечают, что с 2022 года наибольшие изменения в портрете ипотечных заемщиков произошли, например, с точки зрения пола. Так, Семейную и Дальневосточную ипотеку стали больше брать женщины. Количество таких сделок, заключённых россиянками, вырос на 12,8% и 8,1% соответственно.
Ипотека без льготных программ
Наибольший прирост доли сделок по этой программе с марта 2022 года зафиксирован в Республике Башкортостан (+3%), Кемеровской области (+2,4%), а также Новосибирской и Ростовской областях (+1,2%). Несмотря на доминирующее положение по проценту купленного первичного жилья в марте 2023 года, в столичных субъектах РФ отмечено сокращение параметра с прошлого года (Москва: -4,5%, Санкт-Петербург: -4,2%, Московская область: -0,5%).
Портрет ипотечного заемщика, заключающего сделки по покупке квартир на вторичном рынке, оказался самым стабильным среди всех программ жилищного кредитования: за прошедший год не произошло значительных изменений ни по одному параметру.
По программе Ипотека на загородное жилье наблюдается тот же тренд, что и на рынке первичного жилья: отток спроса в удаленные от столиц районы.
По приросту доли ипотечных сделок на рынке загородной недвижимости первое место принадлежит Чеченской Республике (+24,7%), а за ней следуют Астраханская область и Республика Коми (+1,2%). В столичных регионах, наоборот, произошло снижение процента приобретенных загородных домов.
Чеченская Республика удерживает лидерство по доле приобретенных загородных домов в марте 2023 года (больше 40% всех сделок по стране). Аналитики Домклик считают, что такой показатель связан с возросшим спросом жителей региона на загородную недвижимость, которая предлагается по более выгодным ценам, чем новостройки и готовое жилье.
Ипотека на ИЖС стала единственной нельготной программой жилищного кредитования, по которой столичные регионы расширили свое присутствие. Так, доля сделок в Московской области от общего количества сделок по стране подросла на +3,8%, в Москве — на +1,7%, а в Санкт-Петербурге — на +1,1%.
Аналитики Домклик пришли к выводу, что рост параметра объясняется более высокими доходами жителей столичных субъектов РФ, а также большей осведомленностью о программах жилищного кредитования, льготной ипотеке, изменениях в законодательстве.
Льготная ипотека
По сравнению с другими ипотечными программами, по программе Господдержки произошел наибольший прирост среднего дохода заемщика (+11,8%). Аналитики Домклик считают, что это объясняется относительно высокой востребованностью льготной программы и большим выбором объектов в столичных регионах. Так, доля сделок в Москве от общего количества сделок по стране увеличилась на +3,1%, а Московской области — на +1,6%.
Аналитики Домклик выделили три важные трансформации в портрете заемщика по Семейной ипотеке.
Во-первых, хотя семейную ипотеку по-прежнему чаще получают мужчины, процент квартир, приобретенных женщинами, сильно увеличился по сравнению с прошлым годом (+12,8%).
Во-вторых, наибольший прирост доли сделок с марта 2022 года зафиксирован в южных регионах страны. В Краснодарском крае параметр увеличился на +2,8%, в Ростовской области — на +1,4%, а в Ставропольском крае — на +1,1%.
В-третьих, незначительно сократилась доля покупателей в браке (-4,5%), при этом выросла доля холостых и незамужних (+2,5%) и разведенных людей (+1,9%).
Распределение семей, оформивших семейную ипотеку, по количеству детей практически не изменилось. Средний возраст детей вырос на 2,4 года.
Люди, получившие IT-ипотеку, прежде всего, интересны уровнем дохода. Хотя он остался выше дохода пользователей других программ, с мая 2022 года параметр уменьшился на -13,2%.
Аналитики Домклик объясняют этот факт изменением условий IT-программы: по всей стране (за исключением Москвы) смягчились требования по минимальному уровню месячного дохода заемщиков. В городах-миллионниках он снизился со 150 тыс. руб. до 120 тыс. руб., а в других населенных пунктах — со 100 тыс. руб. до 70 тыс. руб. Тем самым программа привлекла новых заемщиков, что и привело к снижению среднего уровня доходов.
Среди всех показателей наиболее значительные изменения зафиксированы в соотношении сделок, заключенных мужчинами и женщинами. Если в марте 2022 года Дальневосточная ипотека была наиболее популярна среди мужчин (51,7%), то теперь программа стала более востребована среди женщин (56,4%).