Аналитики Домклик составили карту стоимости квартир в Москве на вторичке и в новостройках
Аналитический центр Домклик изучил объявления о продаже первичной и вторичной недвижимости и определил среднюю стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв. в различных районах Москвы. На основании рассчитанных данных были составлены тепловые карты цены отдельно для первичного и вторичного рынков.
Цены на квартиры в новостройках в районах Москвы
Согласно данным Домклик к районам, где расположено самое доступное жилье с самой низкой средней стоимостью кв. м относятся:
- Новофедоровское поселение — 5 млн руб.
- Филимонковское поселение — 6,3 млн руб.
- Щербинка (городской округ) — 6,9 млн руб.
- Митино — 7,3 млн руб.
- Крюково — 7,4 млн руб.
- Поселение Московский — 7,7 млн руб.
- Кленовское поселение — 7,8 млн руб.
- Алтуфьево — 7,9 млн руб.
- Бибирево — 8 млн руб.
- Южное Бутово: — 8,3 млн руб.
В список наиболее бюджетных районов по стоимости первичной недвижимости входят не только отдаленные районы, относящиеся к ТиНАО и ЗелАО, но и районы в пределах МКАД.
Наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день являются Тверской (средняя цена квартиры площадью 35 кв. м — 78,8 млн руб) и Якиманка (78,2 млн руб). Замыкает тройку лидеров по стоимости Арбатский район, тут стоимость стандартной однокомнатной квартиры значительно ниже — 37,7 млн руб.
Характерной особенностью московского рынка первичной недвижимости является значительный разрыв по стоимости кв. м между «спальными» районами и районами центральной части столицы. Так, стоимость квадратного метра в Новофедоровском поселении в 16 раз отличается от стоимости жилья в Тверском районе.
Однако распределение по стоимости цен далеко от равномерного: в половине районов средняя цена за кв. м не превышает 330 тыс. руб. (на карте выше отмечены зеленым), в то время как лишь в 10% от всех районов средняя цена варьируется в пределах 5,5-22,5 млн руб. (на карте отмечены красным).
К районам, где за зиму произошло наибольшее изменение стоимости квадратного метра, относятся как отдаленные, так и районы центральной части города. Так, наибольшее снижение стоимости произошло в Филимонковском поселении (-13%), Чертаново Южное (-8%), Марфино (-8%), Богородское (-7%), Донской (-7%).
Цены на квартиры на вторичном рынке в районах Москвы
Что касается вторичного рынка, то за последние два месяца в списке бюджетных районов значительных изменений не произошло. Сейчас наиболее доступные варианты по-прежнему располагаются в районах Новой Москвы (на карте обозначены темно-зеленым):
- Роговское поселение — 3,8 млн руб.
- Кленовское поселение — 4,1 млн руб.
- Краснопахорское поселение — 4,7 млн руб.
- Новофедоровское поселение — 5,1 млн руб.
- Вороновское поселение — 5,3 млн руб.
- Щаповское поселение — 5,3 млн руб.
- Первомайское поселение — 5,4 млн руб.
- Михайлово-Ярцевское — 5,5 млн руб.
- Поселение Киевский — 6 млн руб.
- Филимонковское поселение — 6,4 млн руб.
Наиболее высокая стоимость за кв. м, ожидаемо, внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся Хамовники, Арбат и Пресненский. Однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м в них можно купить за 33,3 млн руб, 27,4 млн руб и 23,4 млн руб соответственно.
В случае вторичного жилья также наблюдается разрыв по стоимости кв. м между отдаленными районами и районами центральной части города, но не такой значительный — примерно в 9 раз. В этом случае в половине районов средняя цена за «квадрат» не превышает 264 тыс. руб., в то время как в 10% от всех районов средняя цена варьируется в пределах 4-9,5 млн руб.
Отметим, что за зиму наибольшее изменение стоимости вторичного жилья произошло в отдаленных от центра районах: Старое Крюково — Зелеоградский АО (-17%), Краснопахорское и Первомайское поселения (-16% и -14% соответственно).