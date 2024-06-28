Аналитики Домклик рассказали, какую ипотеку оформляет молодежь в 2024 году
День молодежи отметят в России 29 июня. Накануне праздника Аналитический центр Домклик изучил статистику сделок, заключенных людьми в возрасте до 25 лет.
Эксперты выяснили, в каких крупнейших регионах зафиксирована наибольшая доля молодежи среди ипотечных заемщиков, а в каких — наименьшая. Также аналитики узнали, какое жилье приобретается в ипотеку, а также оценили характеристики ипотечных кредитов.
Дополнительным поводом для исследования стало существенное улучшение условий по ипотеке для молодых людей. Теперь заемщики с 18 лет (ранее — с 21) могут получить жилищный кредит на покупку или строительство частного дома, рефинансировать ипотеку и оформить ее по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».
В каких крупнейших регионах молодежь получила наибольшую долю ипотечных кредитов в 2024 году
По данным Сбера за неполные шесть месяцев 2024 года, на молодежь пришлось примерно 9,2% ипотечных кредитов. Это всего на 0,3 п.п. ниже, чем в первом полугодии 2023 года.
Если брать только крупнейшие регионы, наибольшая доля молодежной ипотеки в общем количестве выдач в регионе наблюдается в Свердловской и Челябинской областях (по 11,2%), а также в Красноярском и Пермском краях (по 11%).
Что интересно, среди регионов с городами-миллионниками наименьший процент заемщиков в возрасте 18-25 лет отмечается в столичных субъектах. Так, в Москве показатель составляет 5,4%, в Московской области — 6,4%, а в Санкт-Петербурге — 7,1%. Низкий процент также зафиксирован в Краснодарском крае (7,1%).
Ипотечные кредиты по-прежнему востребованы среди молодых людей: процент молодежной ипотеки остался на уровне первого полугодия 2023 года — около 9%. При этом предпочтения молодежи изменились существенно.
Несмотря на то, что вторичная недвижимость остается наиболее востребованным типом приобретаемого жилья, внимание молодых заемщиков все больше привлекает рынок индивидуального жилищного строительства. Так, за год доля ИЖС в общем количестве выдач выросла сразу на 11 п.п. до 14%, в то время как процент сделок со вторичным жильем сократился на 17 п.п. до 55%. Спрос на первичную недвижимость между тем изменился незначительно — за год он увеличился на 4 п.п. до 26%.
Какие типы недвижимости предпочитает молодежь в 2024 году
Как и в первом полугодии 2023 года, в 2024 году молодежь по-прежнему чаще всего выбирает вторичное жилье, поскольку оно уже готово к использованию и требует минимум ремонта. По оценкам аналитиков, 55,4% молодых заемщиков оформило ипотечные кредиты на квартиры на вторичном рынке (без учета загородной недвижимости). Однако этот показатель на 16,5 п.п. ниже, чем за январь-июнь 2023 года, что согласуется с общим снижением спроса на готовое жилье.
В среднем молодые заемщики покупают лоты на вторичном рынке за 3,4 млн рублей. Медианная площадь покупаемых квартир – 80 кв.м. Наиболее популярные объекты — двухкомнатные (38,9% сделок на вторичном рынке).
Хотя первичный рынок пользуется спросом у меньшего числа заемщиков (26,4%), его доля по сравнению с первым полугодием 2023 года выросла на 3,9 п.п. Стоимость квартир равна 6,3 млн рублей, а площадь — 46 кв. м. Больше всего купленных квартир в новостройках являются однокомнатными (57,1% сделок).
Ипотека на индивидуальное строительство составляет 14,1% всех сделок молодых заемщиков - показатель увеличился на 11,1 п.п. Рост востребованности частных жилых домов объясняется не только общими причинами популярности ИЖС (наличие льготных программ, ценовая доступность), но и выгодными предложениями Сбера. В частности, в мае текущего года минимальный возраст для оформления ипотеки на ИЖС снизился с 21 до 18 лет.
Какую ипотеку оформляет молодежь в 2024 году
В 2024 году ипотечные кредиты, выданные молодым людям, имеют следующие характеристики:
1. Первоначальный взнос составляет 1,5 млн рублей. Для сравнения — первый взнос по остальным возрастным группам равен в среднем 1,9 млн руб.
2. Ежемесячный платеж (29,2 тыс. руб.) у молодых людей также меньше, чем в среднем у других заемщиков (33,4 тыс. руб.). Это объясняется, во-первых, менее дорогой недвижимостью, которую приобретает молодежь (4,6 млн руб.) по сравнению с другими возрастными группами (5,5 млн руб.). Во-вторых, доходы у молодежи (81 тыс. руб.) также существенно ниже, чем у других категорий заемщиков (около 124 тыс. руб.).
3. При этом срок кредита у молодых заемщиков (более 26 лет) несильно отличается от длительности ипотечных выплат у остальных (чуть меньше 25 лет).
Методология: как и что считали аналитики
Аналитики Домклик рассмотрели ипотечные сделки, совершенные молодыми людьми в возрасте от 18 до 25 лет (данные Сбера за 2024 год). В регионах с городами-миллионниками была рассчитана доля кредитов, выданных молодым людям, от общего количества ипотечных выдач.
Кроме того, было исследовано распределение выдач по типам недвижимости, а также параметры приобретаемых в ипотеку квартир — медианная стоимость и площадь. Также проведено сравнение характеристик ипотечных кредитов у молодежи с выдачами другим возрастным группам (медианные значения по первоначальному взносу, ежемесячному платежу, сроку кредита).
Дополнительно эксперты оценили изменение параметров относительно первого полугодия 2023 года.