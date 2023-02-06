Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
6 мин
4K

Аналитики Домклик назвали самые популярные типы многоквартирных домов в Москве

Дата публикации: 06 фев 2023
Аналитики Домклик назвали самые популярные типы многоквартирных домов в Москве
Содержание

Аналитический центр Домклик изучил ипотечные сделки по покупке квартир на вторичном рынке и выяснил, какое жилье по результатам 2022 года является востребованным в различных районах Москвы.

В исследовании представлена карта районов столицы с указанием наиболее популярной возрастной группы многоквартирных домов и соответствующая этой группе средняя стоимость квадратного метра. Эксперты также представили подробное описание выделенных групп, которое содержит информацию самых распространенных сериях домов.

Годы строительства домов в Москве и средние цены на жилье в этих домах на карте города

Карта районов Москвы вместе с Новой Москвой, показывающая наиболее востребованную возрастную группу многоквартирных домов и соответствующую этой группе медианную стоимость м
Карта районов Москвы вместе с Новой Москвой, показывающая наиболее востребованную возрастную группу многоквартирных домов и соответствующую этой группе медианную стоимость м
Карта районов Москвы без Новой Москвы, показывающая наиболее востребованную возрастную группу многоквартирных домов и соответствующую этой группе медианную стоимость м
Карта районов Москвы без Новой Москвы, показывающая наиболее востребованную возрастную группу многоквартирных домов и соответствующую этой группе медианную стоимость м

Рейтинг домов в соответствии с годами строительства

1. Многоквартирные дома, построенные после 2010 года, 30% сделок

Наиболее востребованная категория на рынке вторичной недвижимости. Как видно из карты, география этой группы достаточно обширна и охватывает множество районов, как в центральной части Москвы, преимущественно вдоль внешней границы ТТК, так и большинство районов Новой Москвы. Медианная стоимость кв. м в отдаленных районах находится в диапазоне от 120 тыс. руб. до 250 тыс. руб., в то время как в районах, приближенных к центральной части города, доходит до 515 тыс. руб. Самые распространенные серии домов: II-01 (сталинка), П-44Т и П-44 (современные брежневки).

Подробнее о сериях многоквартирных домов читайте в материале: Домклик выпустил альманах самых распространённых многоквартирных домов Москвы.

2.Многоквартирные дома, построенные в 1960-х, 21% сделок

Высокая востребованность советского жилья прежде всего обусловлена удобным расположением: как видно из карты, к районам, где эта категория домов наиболее востребована, относятся практически все районы внутри ТТК и большинство районов, прилегающих к МЦК. Средняя стоимость жилья по районам в центральной части города (внутри ТТК) достигает 480 тыс. руб. за кв. м, однако по мере отдаления от центра быстро спадает: стоимость кв. м в районах, граничащих с МКАД, ~ 230-240 тыс. руб. Самые распространенные серии домов: II-49 (брежневка), 1-510 (хрущевка), 1-511 (хрущевка).

3. Многоквартирные дома, построенные в 1970-х, 19% сделок

В этом случае, расположение дома также является ключевым фактором при покупке. Можем видеть, что некоторые районы, где эта категория остается популярной, располагаются внутри ТТК и МЦК, однако большинство из них находятся на более значительном расстоянии от центра, но по-прежнему внутри МКАД (в основном, вдоль внутренней границы в южной части). Как и в предыдущем случае, средняя стоимость квартир в районах, приближенных к МЦК достаточно высокая — около 340 тыс. руб. за кв. м, в то время как в районах рядом с МКАД — на уровне 230 тыс. руб. Самые распространенные серии домов: II-49, II-68, И-209а (все серии — брежневки).

4. Многоквартирные дома, построенные в 2000-2010, 10% сделок

Можем видеть, что несмотря на сравнительно небольшой возраст, популярность этой категории значительно ниже — около 10% от всех сделок на вторичном рынке. Районы, где покупаются квартиры в таких домах, в основном, располагаются на более значительном расстоянии от центра, где не очень хорошая транспортная доступность: большинство районов располагаются за пределами МКАД. Стоимость при этом около 270 тыс. руб. за кв. м. П-44Т, КОПЭ, П-44 (все — современные брежневки).

5. Многоквартирные дома, построенные в 1980-х, 9% сделок

Также одна из наименее востребованных категорий квартир в Москве. Большинство районов, где эта категория квартир пользуется спросом, располагаются на существенном расстоянии от центра, но в пределах МКАД. Стоимость кв. м — около 250 тыс руб. Самые распространенные серии домов: П-44, П-3, II-68 (брежневки).

6. Многоквартирные дома, построенные в 1990-х, 7% сделок

Эта возрастная группа также относится к одной из наименее популярных. Большинство районов, где квартиры в таких домах продаются, располагаются уже вдоль внешней границы МКАД. Соответственно, стоимость жилья также относительно невысокая, около 230-240 тыс. руб. за кв. м. Самые распространенные серии домов: П-44, П-46, П-3 (брежневки).

7. Многоквартирные дома, построенные в 1950-х, 5% сделок

Наименее востребованная группа жилья из всех рассмотренных, и в то же время одна из самых дорогостоящих, стоимость кв. м в показанных на карте районах в основном превышает 300 тыс. руб. Большинство проданных квартир из этой категории располагаются в районах внутри или на границе Московского центрального кольца (МЦК). Самые распространенные серии домов: II-01 (сталинка), 1-510 (хрущевка).

В целом аналитики Домклик отмечают, что ситуация на московском рынке вторички идет вразрез с распространенным мнением, что чем старше жилье, тем сложнее его продать. В 2022 году наибольшим спросом после жилья, построенного в 2010-х годах, пользовались квартиры 1960-1980-х годов постройки: их доля в общем количестве сделок — 40%. Причем их покупали не только в центре, но и за МЦК.

Аналитики Домклик назвали самые популярные типы многоквартирных домов в Москве №1

Квартиры в каких домах подешевели, а в каких — подорожали 

Аналитики Домклик также рассчитали динамику стоимости кв. м за 2022 год для описанных выше возрастных групп домов.

Аналитики Домклик назвали самые популярные типы многоквартирных домов в Москве №1

За прошедший год жилье практически всех возрастных групп подешевело, за исключением домов, построенных после 2010 года. Величина прироста стоимости однако незначительная около 1%.

Что касается остальных сегментов, то сильнее всего подешевело жилье, построенное в 1980-е годы (-7%), а также жилье 1960-х и 1990-х годов (-5%). Важно отметить, что за прошедший год значительных перестановок в рейтинге возрастных групп по стоимости квадратного метра не произошло. 

Москва
Как быстро и безопасно продать квартиру
Аналитика Домклик
Новости
Изменение цен на недвижимость
Покупка вторички
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Домклик выпустил альманах самых распространённых многоквартирных домов Москвы
2K
Электронная регистрация права собственности: как это работает
538K
Соседи шумят: как себя вести и что делать
397K
Как провести расчет за недвижимость между покупателем и продавцом
496K
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
799
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
623
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал