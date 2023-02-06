Аналитики Домклик назвали самые популярные типы многоквартирных домов в Москве
Аналитический центр Домклик изучил ипотечные сделки по покупке квартир на вторичном рынке и выяснил, какое жилье по результатам 2022 года является востребованным в различных районах Москвы.
В исследовании представлена карта районов столицы с указанием наиболее популярной возрастной группы многоквартирных домов и соответствующая этой группе средняя стоимость квадратного метра. Эксперты также представили подробное описание выделенных групп, которое содержит информацию самых распространенных сериях домов.
Годы строительства домов в Москве и средние цены на жилье в этих домах на карте города
Рейтинг домов в соответствии с годами строительства
1. Многоквартирные дома, построенные после 2010 года, 30% сделок
Наиболее востребованная категория на рынке вторичной недвижимости. Как видно из карты, география этой группы достаточно обширна и охватывает множество районов, как в центральной части Москвы, преимущественно вдоль внешней границы ТТК, так и большинство районов Новой Москвы. Медианная стоимость кв. м в отдаленных районах находится в диапазоне от 120 тыс. руб. до 250 тыс. руб., в то время как в районах, приближенных к центральной части города, доходит до 515 тыс. руб. Самые распространенные серии домов: II-01 (сталинка), П-44Т и П-44 (современные брежневки).
Подробнее о сериях многоквартирных домов читайте в материале: Домклик выпустил альманах самых распространённых многоквартирных домов Москвы.
2.Многоквартирные дома, построенные в 1960-х, 21% сделок
Высокая востребованность советского жилья прежде всего обусловлена удобным расположением: как видно из карты, к районам, где эта категория домов наиболее востребована, относятся практически все районы внутри ТТК и большинство районов, прилегающих к МЦК. Средняя стоимость жилья по районам в центральной части города (внутри ТТК) достигает 480 тыс. руб. за кв. м, однако по мере отдаления от центра быстро спадает: стоимость кв. м в районах, граничащих с МКАД, ~ 230-240 тыс. руб. Самые распространенные серии домов: II-49 (брежневка), 1-510 (хрущевка), 1-511 (хрущевка).
3. Многоквартирные дома, построенные в 1970-х, 19% сделок
В этом случае, расположение дома также является ключевым фактором при покупке. Можем видеть, что некоторые районы, где эта категория остается популярной, располагаются внутри ТТК и МЦК, однако большинство из них находятся на более значительном расстоянии от центра, но по-прежнему внутри МКАД (в основном, вдоль внутренней границы в южной части). Как и в предыдущем случае, средняя стоимость квартир в районах, приближенных к МЦК достаточно высокая — около 340 тыс. руб. за кв. м, в то время как в районах рядом с МКАД — на уровне 230 тыс. руб. Самые распространенные серии домов: II-49, II-68, И-209а (все серии — брежневки).
4. Многоквартирные дома, построенные в 2000-2010, 10% сделок
Можем видеть, что несмотря на сравнительно небольшой возраст, популярность этой категории значительно ниже — около 10% от всех сделок на вторичном рынке. Районы, где покупаются квартиры в таких домах, в основном, располагаются на более значительном расстоянии от центра, где не очень хорошая транспортная доступность: большинство районов располагаются за пределами МКАД. Стоимость при этом около 270 тыс. руб. за кв. м. П-44Т, КОПЭ, П-44 (все — современные брежневки).
5. Многоквартирные дома, построенные в 1980-х, 9% сделок
Также одна из наименее востребованных категорий квартир в Москве. Большинство районов, где эта категория квартир пользуется спросом, располагаются на существенном расстоянии от центра, но в пределах МКАД. Стоимость кв. м — около 250 тыс руб. Самые распространенные серии домов: П-44, П-3, II-68 (брежневки).
6. Многоквартирные дома, построенные в 1990-х, 7% сделок
Эта возрастная группа также относится к одной из наименее популярных. Большинство районов, где квартиры в таких домах продаются, располагаются уже вдоль внешней границы МКАД. Соответственно, стоимость жилья также относительно невысокая, около 230-240 тыс. руб. за кв. м. Самые распространенные серии домов: П-44, П-46, П-3 (брежневки).
7. Многоквартирные дома, построенные в 1950-х, 5% сделок
Наименее востребованная группа жилья из всех рассмотренных, и в то же время одна из самых дорогостоящих, стоимость кв. м в показанных на карте районах в основном превышает 300 тыс. руб. Большинство проданных квартир из этой категории располагаются в районах внутри или на границе Московского центрального кольца (МЦК). Самые распространенные серии домов: II-01 (сталинка), 1-510 (хрущевка).
В целом аналитики Домклик отмечают, что ситуация на московском рынке вторички идет вразрез с распространенным мнением, что чем старше жилье, тем сложнее его продать. В 2022 году наибольшим спросом после жилья, построенного в 2010-х годах, пользовались квартиры 1960-1980-х годов постройки: их доля в общем количестве сделок — 40%. Причем их покупали не только в центре, но и за МЦК.
Квартиры в каких домах подешевели, а в каких — подорожали
Аналитики Домклик также рассчитали динамику стоимости кв. м за 2022 год для описанных выше возрастных групп домов.
За прошедший год жилье практически всех возрастных групп подешевело, за исключением домов, построенных после 2010 года. Величина прироста стоимости однако незначительная — около 1%.
Что касается остальных сегментов, то сильнее всего подешевело жилье, построенное в 1980-е годы (-7%), а также жилье 1960-х и 1990-х годов (-5%). Важно отметить, что за прошедший год значительных перестановок в рейтинге возрастных групп по стоимости квадратного метра не произошло.