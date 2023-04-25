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Аналитики Домклик назвали регионы, где снизились цены на новостройки

Дата публикации: 25 апр 2023
Аналитики Домклик назвали регионы, где снизились цены на новостройки
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Эксперты Аналитического центра Домклик рассмотрели динамику изменения стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья и выяснили, где больше всего снизились цены на новостройки.

Цена за квадрат рассчитана для топ-10 регионов по количеству ипотечных выдач в Сбере за март 2023 года.

Первичный рынок. Динамика медианной стоимости квадратного метра (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам в марте 2023 года. Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%). Медианная стоимость кв. м определена для топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки в Сбере.
Первичный рынок. Динамика медианной стоимости квадратного метра (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам в марте 2023 года. Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%). Медианная стоимость кв. м определена для топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки в Сбере.

Больше всего стоимость кв. м первичного жилья в марте снизилась в Татарстане (-2,7%), Московской (-1,1%), Тюменской (-1,1%), Ростовской (-0,9%) областях и в Краснодарском крае (-0,5%). В Москве цены практически не изменились — цена за квадрат уменьшилась на 0,1%.

В целом по России средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек в марте выросла на 2,6% по сравнению с февралем — со 112 до 114 тысяч рублей. Такой незначительный рост является следствием стабилизации уровня цен после довольно существенного снижения.

Напомним, что в феврале стоимость квадратного метра снизилась до 112 тысяч рублей с отметки в 120 тысяч рублей (это уровень второго полугодия 2022 года).

Где цены на новостройки выросли больше всего

При этом можно выделить ряд регионов, где цены на квартиры в новостройках показали существенный рост. Это Свердловская область (+4,1%), Республика Башкортостан (+4%), Челябинская область (+5,9%). По мнению аналитиков Домклик, в данном случае рост цен не относится к событиям конца года и скорее является реакцией застройщиков на введение все более жестких ограничений со стороны Центрального банка.

Вывод

По мнению аналитиков Домклик, динамика спроса на ипотечное кредитование вкупе с динамикой цен позволяет говорить о стабилизации рынка недвижимости. Так, стоимость квадратного метра в новостройках пока колеблется в поиске нового баланса спроса и предложения, в то время как стоимость готового жилья уже вышла на равновесие и практически не меняется. При отсутствии новых шоков рынок продолжит восстанавливаться благодаря накопленному отложенному спросу и новой расширенной льготной ипотеке.

Подробнее — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном аналитиками Домклик.

Читайте также: Как получить ипотеку по льготной ставке на покупку квартиры в новостройке

Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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