Аналитики Домклик назвали районы Москвы с самими низкими и самыми высокими ценами на однокомнатные квартиры
Аналитический центр Домклик проанализировал витрину объявлений о продаже первичной и вторичной недвижимости и определил среднюю стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м в различных районах Москвы. На основании рассчитанных данных были составлены тепловые карты цены отдельно для первичного и вторичного рынков.
Цены в Москве на новостройки
Новостройки: районы Москвы с самой низкой стоимостью
Согласно данным Домклик на конец ноября, в топ-10 районов с самой низкой средней стоимостью однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м в Москве вошли следующие районы.
- Новофедоровское поселение. Средняя цена квартиры — 5,1 млн
- Крюково. Средняя цена квартиры — 6,8 млн
- Десеновское поселение. Средняя цена квартиры — 7 млн
- Филимонковское поселение. Средняя цена квартиры —7,2 млн
- Митино. Средняя цена квартиры — 7,7 млн
- Поселение Московский. Средняя — 7,7 млн
- Бибирево. Средняя цена квартиры — 7,7млн
- Алтуфьево. Средняя цена квартиры — 8 млн
- Рязановское поселение. Средняя цена квартиры — 8 млн
- Царицино. Средняя цена квартиры — 8 млн
Можно видеть, что в список наиболее бюджетных районов по стоимости первичной недвижимости входят не только отдаленные районы, относящиеся к ТиНАО и ЗелАО, но и районы в пределах МКАД.
Новостройки: районы Москвы с самой высокой стоимостью
Если говорить о рынке новостроек, то самым дорогим районом Москвы сейчас является Якиманка. Средняя цена квартиры площадью 35 кв. м в этом районе — 82 млн рублей. В тройке лидеров по уровню цен также находятся Тверской район с показателем в 68 млн, и Таганский район столицы — 38 млн за однокомнатную квартиру.
Также аналитики выделили районы, где за последние два месяца произошло наибольшее снижение цены. Это Хамовники (-38%), Нагатино-Садовники (-28%), Царицино (-23%), Останкинский район (-23%) и Пресненский район (-20%).
Цены в Москве на вторичке
Что касается вторичного рынка, то за последние два месяца в списке бюджетных районов значительных изменений не произошло. На данный момент наиболее доступные варианты по-прежнему располагаются в районах Новой Москвы.
Вторичка: районы Москвы с самой низкой стоимостью
- Кленовское поселение. Средняя цена квартиры — 3,4 млн
- Роговское поселение. Средняя цена квартиры — 4,1 млн
- Новофедоровское поселение. Средняя цена квартиры — 5,2 млн
- Вороновское поселение. Средняя цена квартиры — 5,3 млн
- Краснопахорское поселение. Средняя цена квартиры — 5,4 млн
- Щаповское поселение. Средняя цена квартиры площадью — 5,5 млн
- Михайлово-Ярцевское. Средняя цена квартиры площадью — 5,8 млн
- Первомайское поселение. Средняя цена квартиры площадью — 6 млн
- Поселение Киевский. Средняя цена квартиры площадью — 6,2 млн
- Марушкинское поселение. Средняя цена квартиры площадью — 6,4 млн
На московском рынке вторичной недвижимости тренд на снижение цен укрепляется и достаточно ярко он проявляется в отдаленных от центра районах. Так, наибольшее снижение стоимости квадратного метра с начала октября мы зафиксировали в поселениях Новой Москвы: Кленовское (-16%), Вороновское (-10%), Роговское (-8%) и Внуково (-7%)
Вторичка: районы Москвы с самой высокой стоимостью
Наиболее высокая стоимость за кв. м, ожидаемо, внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся Хамовники, Арбат и Якиманка. Однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м в них можно купить за 30,7 млн руб., 29,2 млн руб. и 23,5 млн руб. соответственно.
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