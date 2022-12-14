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Аналитики Домклик назвали районы Москвы с самими низкими и самыми высокими ценами на однокомнатные квартиры

Дата публикации: 14 дек 2022
Аналитики Домклик назвали районы Москвы с самими низкими и самыми высокими ценами на однокомнатные квартиры
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Аналитический центр Домклик проанализировал витрину объявлений о продаже первичной и вторичной недвижимости и определил среднюю стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м в различных районах Москвы. На основании рассчитанных данных были составлены тепловые карты цены отдельно для первичного и вторичного рынков.

Цены в Москве на новостройки

Карта стоимости стандартной однокомнатной квартиры на первичном
Карта стоимости стандартной однокомнатной квартиры на первичном

Новостройки: районы Москвы с самой низкой стоимостью

Согласно данным Домклик на конец ноября, в топ-10 районов с самой низкой средней стоимостью однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м в Москве вошли следующие районы.

  • Новофедоровское поселение. Средняя цена квартиры — 5,1 млн
  • Крюково. Средняя цена квартиры — 6,8 млн
  • Десеновское поселение. Средняя цена квартиры — 7 млн 
  • Филимонковское поселение. Средняя цена квартиры —7,2 млн
  • Митино. Средняя цена квартиры — 7,7 млн 
  • Поселение Московский. Средняя  — 7,7 млн 
  • Бибирево. Средняя цена квартиры  — 7,7млн
  • Алтуфьево. Средняя цена квартиры — 8 млн 
  • Рязановское поселение. Средняя цена квартиры — 8 млн
  • Царицино. Средняя цена квартиры — 8 млн

Можно видеть, что в список наиболее бюджетных районов по стоимости первичной недвижимости входят не только отдаленные районы, относящиеся к ТиНАО и ЗелАО, но и районы в пределах МКАД.

Новостройки: районы Москвы с самой высокой стоимостью

Если говорить о рынке новостроек, то самым дорогим районом Москвы сейчас является Якиманка. Средняя цена квартиры площадью 35 кв. м в этом районе — 82 млн рублей. В тройке лидеров по уровню цен также находятся Тверской район с показателем в 68 млн, и Таганский район столицы — 38 млн за однокомнатную квартиру.

Также аналитики выделили районы, где за последние два месяца произошло наибольшее снижение цены. Это Хамовники (-38%), Нагатино-Садовники (-28%), Царицино (-23%), Останкинский район (-23%) и Пресненский район (-20%).

Цены в Москве на вторичке

Карта стоимости стандартной однокомнатной квартиры на вторичном
Карта стоимости стандартной однокомнатной квартиры на вторичном

Что касается вторичного рынка, то за последние два месяца в списке бюджетных районов значительных изменений не произошло. На данный момент наиболее доступные варианты по-прежнему располагаются в районах Новой Москвы. 

Вторичка: районы Москвы с самой низкой стоимостью

  • Кленовское поселение. Средняя цена квартиры — 3,4 млн
  • Роговское поселение. Средняя цена квартиры — 4,1 млн
  • Новофедоровское поселение. Средняя цена квартиры — 5,2 млн 
  • Вороновское поселение. Средняя цена квартиры — 5,3 млн 
  • Краснопахорское поселение. Средняя цена квартиры — 5,4 млн
  • Щаповское поселение. Средняя цена квартиры площадью — 5,5 млн
  • Михайлово-Ярцевское. Средняя цена квартиры площадью — 5,8 млн 
  • Первомайское поселение. Средняя цена квартиры площадью — 6 млн 
  • Поселение Киевский. Средняя цена квартиры площадью — 6,2 млн
  • Марушкинское поселение. Средняя цена квартиры площадью — 6,4 млн

На московском рынке вторичной недвижимости тренд на снижение цен укрепляется и достаточно ярко он проявляется в отдаленных от центра районах. Так, наибольшее снижение стоимости квадратного метра с начала октября мы зафиксировали в поселениях Новой Москвы: Кленовское (-16%), Вороновское (-10%), Роговское  (-8%) и Внуково (-7%)

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик

Вторичка: районы Москвы с самой высокой стоимостью

Наиболее высокая стоимость за кв. м, ожидаемо, внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся Хамовники, Арбат и Якиманка. Однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м в них можно купить за 30,7 млн руб., 29,2 млн руб. и 23,5 млн руб. соответственно.

Выбрать новостройку или вторичку и сравнить цены можно на карте ↙️

Москва
Аналитика Домклик
Новости
Изменение цен на недвижимость
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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