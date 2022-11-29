Аренда квартир в Москве стала дешевле, а объявлений — больше: аналитика Домклик
Аналитический центр Домклик в новом исследовании подводит итоги осени на московском рынке долгосрочной аренды. Опираясь на статистику объявлений на сайте Домклик, эксперты назвали самые востребованные районы Москвы и подсчитали среднюю стоимость аренды однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартир. Для выделенных районов также приводится оценка изменения стоимости долгосрочной аренды за последние три месяца.
Аренда в Москве осенью 2022: количество объявлений увеличилось
В ноябре 2022 года произошел существенный рост количества выставленных квартир: по сравнению с октябрем 2022 года количество объявлений увеличилось в 1,4 раза и в 3 раза — по сравнению с ноябрем 2021 года. Стоит отметить, что спад предложения в сентябре-октябре 2022 года носит сезонный характер и связан с началом учебного года и делового сезона.
На московском рынке долгосрочной аренды мы фиксируем высвобождение площадей, по сравнению с началом осени количество объявлений увеличилось на 38%. В итоге арендные ставки существенно снизились — более чем на 30% даже в самых востребованных районах столицы. Мы полагаем, что при условии дальнейшей стабилизации экономической ситуации, образовавшийся дисбаланс может выровняться за короткий промежуток времени.
Топ-15 районов Москвы для долгосрочной аренды
В таблице ниже представлены топ-15 районов Москвы по количеству реализованных объявлений за осенние месяцы 2022 года. Подавляющее большинство востребованных для долгосрочной аренды районов находятся в Центральном административном округе — районы Пресненский, Тверской, Хамовники, Арбат, Басманный, Мещанский, Замоскворечье, Якиманка — несмотря на высокую стоимость.
Средняя стоимость аренды квартир в Москве сегодня: 44 тыс. руб. за однокомнатную квартиру площадью 37 кв. м, 67 тыс. руб. — за двухкомнатную площадью 56 кв. м, и 132 тыс. руб. — за трехкомнатную квартиру площадью 96 кв. м.
Другие востребованные районы из приведенного списка — Раменки, Дорогомилово, Хорошевский, Аэропорт, Щукино, Хорошево-Мневники — также можно отнести к престижным. Их отличает близость к центру, хорошая транспортная доступность, большое количество новостроек, неплохая экология, наличие бизнес-центров и учебных заведений.
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Высокий спрос на аренду премиального жилья осенью 2022 года обусловлен большим количеством выгодных предложений: скидки в районах Тверской, Хамовники, Арбат и Мещанский на однокомнатные квартиры достигают 35-40%. Скидки на двухкомнатные квартиры также достаточно высоки: в Хамовниках, Замоскворечье и Якиманке стоимость снизилась на 22-23%. Стоимость аренды трехкомнатных квартир также снизилась, но в меньших масштабах: в районах Дорогомилово, Басманный, Аэропорт Якиманка, Пресненский фиксируется снижение на уровне 13-18%.
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