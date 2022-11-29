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Аренда квартир в Москве стала дешевле, а объявлений — больше: аналитика Домклик

Дата публикации: 29 нояб 2022
Аренда квартир в Москве стала дешевле, а объявлений — больше: аналитика Домклик
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Аналитический центр Домклик в новом исследовании подводит итоги осени на московском рынке долгосрочной аренды. Опираясь на статистику объявлений на сайте Домклик, эксперты назвали самые востребованные районы Москвы и подсчитали среднюю стоимость аренды однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартир. Для выделенных районов также приводится оценка изменения стоимости долгосрочной аренды за последние три месяца.

Аренда в Москве осенью 2022: количество объявлений увеличилось

В ноябре 2022 года произошел существенный рост количества выставленных квартир: по сравнению с октябрем 2022 года количество объявлений увеличилось в 1,4 раза и в 3 раза — по сравнению с ноябрем 2021 года. Стоит отметить, что спад предложения в сентябре-октябре 2022 года носит сезонный характер и связан с началом учебного года и делового сезона.

Московский рынок долгосрочной аренды: динамика количества объявлений за 2021-2022 гг. по данным Домклик на ноябрь 2022.  
Московский рынок долгосрочной аренды: динамика количества объявлений за 2021-2022 гг. по данным Домклик на ноябрь 2022.  

На московском рынке долгосрочной аренды мы фиксируем высвобождение площадей, по сравнению с началом осени количество объявлений увеличилось на 38%. В итоге арендные ставки существенно снизились — более чем на 30% даже в самых востребованных районах столицы. Мы полагаем, что при условии дальнейшей стабилизации экономической ситуации, образовавшийся дисбаланс может выровняться за короткий промежуток времени.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик

Топ-15 районов Москвы для долгосрочной аренды

В таблице ниже представлены топ-15 районов Москвы по количеству реализованных объявлений за осенние месяцы 2022 года. Подавляющее большинство востребованных для долгосрочной аренды районов находятся в Центральном административном округе — районы Пресненский, Тверской, Хамовники, Арбат, Басманный, Мещанский, Замоскворечье, Якиманка — несмотря на высокую стоимость.

Средняя стоимость аренды квартир в Москве сегодня: 44 тыс. руб. за однокомнатную квартиру площадью 37 кв. м, 67 тыс. руб. — за двухкомнатную площадью 56 кв. м, и 132 тыс. руб. — за трехкомнатную квартиру площадью 96 кв. м.

Другие востребованные районы из приведенного списка — Раменки, Дорогомилово, Хорошевский, Аэропорт, Щукино, Хорошево-Мневники — также можно отнести к престижным. Их отличает близость к центру, хорошая транспортная доступность, большое количество новостроек, неплохая экология, наличие бизнес-центров и учебных заведений.

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Высокий спрос на аренду премиального жилья осенью 2022 года обусловлен большим количеством выгодных предложений: скидки в районах Тверской, Хамовники, Арбат и Мещанский на однокомнатные квартиры достигают 35-40%. Скидки на двухкомнатные квартиры также достаточно высоки: в Хамовниках, Замоскворечье и Якиманке стоимость снизилась на 22-23%. Стоимость аренды трехкомнатных квартир также снизилась, но в меньших масштабах: в районах Дорогомилово, Басманный, Аэропорт Якиманка, Пресненский фиксируется снижение на уровне 13-18%.

Топ-15 районов по количеству реализованных объявлений за осенние месяцы 2022 года. В таблице представлена медианная стоимость аренды стандартной однокомнатной (площадью 37  кв. м), стандартной двухкомнатной (площадью 56 кв. м) и стандартной трехкомнатной (площадью 96 кв. м) квартир на конец ноября. В скобках указана величина изменения стоимости за последние три месяца. Величина изменения также показана цветом: наибольшее снижение цены выделено красным, наибольшее увеличение — зелёным.
Топ-15 районов по количеству реализованных объявлений за осенние месяцы 2022 года. В таблице представлена медианная стоимость аренды стандартной однокомнатной (площадью 37  кв. м), стандартной двухкомнатной (площадью 56 кв. м) и стандартной трехкомнатной (площадью 96 кв. м) квартир на конец ноября. В скобках указана величина изменения стоимости за последние три месяца. Величина изменения также показана цветом: наибольшее снижение цены выделено красным, наибольшее увеличение — зелёным.

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Москва
Аренда недвижимости
Аналитика Домклик
Новости
Изменение цен на недвижимость
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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