Аналитики Домклик и Суточно.ру рассказали, как менялись цены и спрос на аренду квартир в зимние месяцы
Аналитический центр Домклик и эксперты сервиса Суточно.ру в совместном исследовании назвали топ-10 популярных регионов для аренды жилья в зимние месяцы и рассказали, как изменились цены за прошедший год. Результаты, представленные в статье, основаны на анализе тысячи объявлений о сдаче однокомнатных квартир в долгосрочную и посуточную аренду.
Долгосрочная аренда: топ-10 регионов, динамика цен за год
Чтобы определить наиболее востребованные направления в зимние месяцы, аналитики оценили количество реализованных объявлений по аренде за период декабрь 2021-февраль 2022 года. Так, в первую тройку городов по спросу на аренду однокомнатных квартир прошлой зимой вошли Москва (доля реализованных объявлений от общего количества объявлений по России — 16,1%), Санкт-Петербург (10%), Новосибирская область (5,8%).
В десятку наиболее популярных городов вошли Краснодарский край (5,3%), Тюменская область (4,4%), Республика Татарстан (4,1%), Саратовская область (3,2%), Московская область (2,8%), Вологодская область (2,7%) и Самарская область (2,6%).
Популярность Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Краснодарского края объяснить несложно: эти города являются главными экономическими центрами страны. Кроме того, в первых трех регионах располагаются федеральные образовательные университеты, что обеспечивает дополнительный приток арендаторов в конце января-начале февраля. По этой же причине, повышенной популярностью пользуется Новосибирская область.
В таблице ниже для указанных городов представлена актуальная стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры площадью кв. 37 м. Также ниже есть данные об изменении стоимости аренды с начала 2022 года.
В трех наиболее востребованных регионах стоимость аренды за прошедший год снизилась: в Москве — почти на 7%, в Санкт-Петербурге — на 2%, в Новосибирской области — тоже на 2%. Мы считаем, что снижение стоимости аренды напрямую связано с избытком предложений, который образовался после событий конца сентября.
Рост стоимости за прошедший год в таких регионах, как Краснодарский край и Тюменская область, говорит об уверенности арендодателей в стабильном спросе на жилье в зимние месяцы и объясняется ежегодным стабильным притоком туристов.
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Рост стоимости арендных ставок за период январь-ноябрь 2022 года в менее популярных регионах, таких как Саратовская область (+43%) и Вологодская область (+16%), по мнению аналитиков, имеет другую природу и скорее связан с осложнением экономической ситуации в стране. Как результат, в небольших регионах владельцы такого востребованного товара, как однокомнатная квартира, стали вести себя смелее и больше равняются на цены в крупных городах-миллионниках.
Посуточная аренда: топ-10 регионов, динамика цен за год
Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру выяснили, сколько стоит посуточная аренда в популярных туристических городах этой зимой, и как изменились цены за год.
Лидерами по числу бронирований этой зимой стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград и Минск. Также в десятку популярных городов России и стран ближнего зарубежья вошли Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Шерегеш.
Дороже всего аренда из перечисленных направлений стоит в Шерегеше — 7600 рублей за сутки, что на 65% больше, чем прошлой зимой. На втором месте по дороговизне — Минск со средней ставкой 5700 рублей за сутки.
После открытия автомобильной границы с Беларусью спрос на Минск стал близок к ажиотажному, что подстегнуло скачок цен, прирост за год составил 46%.