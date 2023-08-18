Аналитики Домклик: число выдач ипотечных кредитов Сбера на новостройки выросло на 23,4%
Аналитический центр Домклик в регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц. Эксперты рассмотрели изменение спроса на ипотеку, а также структуру выданных ипотечных кредитов.
Топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки в июле 2023
В июле 2023 года вновь зафиксирован прирост спроса на ипотеку: заемщики получили 115,5 тыс. кредитов (+3,7% с июня), что в 2,3 раза больше, чем в июле 2022 года, и на 32,8% больше, чем в июле 2021 года. Объем выдач составил 386,2 млрд руб. (+6,1% с июня).
Лидерство по количеству кредитов удерживают столичные регионы: в Московской области было проведено 9,1 тыс. сделок, а в Москве — 6,5 тыс. Краснодарский край (5,7 тыс.) по-прежнему располагается на третьей позиции, однако Санкт-Петербург (5,5 тыс.), занимающий четвертое место, существенно сократил отрыв от него.
Стоит отметить, что увеличение числа выдач с июня наблюдается в большинстве крупнейших регионов РФ. Наибольший прирост произошел в Ростовской области (+16,3%), Республике Татарстан (+13,4%) и Республике Башкортостан (+12,7%).
Эксперты Домклик подчеркивают, что в июле рынок жилищного кредитования отличился ростом спроса на новостройки: Сбер выдал заемщикам более 31 тыс. кредитов — на 23,4% больше, чем в июне.
«Востребованность строящегося жилья выросла, в первую очередь, благодаря выгодным условиям Сбера, которыми можно воспользоваться по льготным программам при покупке новостроек: с июля по конец августа процентные ставки снижены по Господдержке и Семейной ипотеке (на -0,3%), а также по IT-ипотеке (на -0,6%).
Кроме того, укреплению первичного рынка способствовало увеличение объема инвестиций на фоне корректировки курса национальной валюты. Также нельзя исключать влияния ключевой ставки, которую ЦБ повысил в июле и в августе: сейчас мы наблюдаем перетекание спроса со вторичного рынка на первичный», — отмечают аналитики Домклик.
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Структура выданных ипотечных кредитов
Эксперты отмечают, что больше всего доля первичного рынка увеличилась в таких регионах, как Республика Коми (+9,5%), Москва (+9,4%) и Чувашская Республика (+8,9%).
Несмотря на незначительное уменьшение числа выдач в июле (-3%) и сокращение их доли в общем числе выданных кредитов (-4,3%), ипотека на вторичном рынке по-прежнему пользуется большим спросом — с марта ежемесячное число выдач не опускалось ниже 70 тыс. По мнению аналитиков Домклик, это связано с невысокой доступностью новостроек по сравнению с готовым жильем.
В то же время, из-за ужесточения политики Центробанка и недавнего повышения ключевой ставки до 12%, эксперты не ожидают роста доли вторичного рынка в общем числе выдач ипотеки.
Что касается ИЖС, число выдач побило рекорд пятый раз подряд (более 9 тыс. шт.). Их доля в структуре жилищного кредитования продолжает держаться на высоком уровне (7,9%). Наибольшим приростом доли ИЖС отличились Республика Тыва (+14,1%), Камчатский край (+4,8%) и Калининградская область (+3,5%). Стоит отметить, что Республика Тыва входит в тройку лидеров по росту доли спроса на ИЖС уже на протяжении трех месяцев.
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