Скидки на квартиры растут с начала 2023 года — исследование Домклик
Аналитики Домклик выяснили, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижали стоимость квартиры при продаже жилья в ипотеку Сбера в июле 2023 года.
Среднее по стране значение скидки в июле составило 1,3%, вернувшись на уровень конца 2022 года. В начале 2023 года величина торга не превышала 1%, но с тех пор плавно росла. Эксперты считают, что на поведение продавцов вторичной недвижимости повлияло перетекание спроса на первичный рынок: за июль его доля выросла на 4 процентных пункта — до 27%.
В большинстве регионов с городами-миллионниками в составе размер скидки остался на прежнем уровне (изменение в пределах 0,2%). Схожая динамика сохраняется и в поведении продавцов в наиболее активных регионах — Москве, Московской области, Краснодарском и Красноярском краях.
Где самые большие скидки на квартиры
Наибольшие скидки в июле 2023 года предлагались в Краснодарском крае (2,3%), Тюменской области (2,2%) и Республике Башкортостан (1,9%). Эти регионы стабильно входят в топ-5 по величине торга (среди городов-миллионников).
В каких регионах продавцы не готовы уступать в цене
Список регионов, где продавцы в наименьшей степени готовы идти на уступки, также поменялся незначительно за прошедший месяц. Минимальный дисконт отмечается в Нижегородской области (0,1%), Пермском крае (0,1%), Московской (0,5%) и Челябинской (0,6%) областях.
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