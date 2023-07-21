ЦБ поднял ключевую ставку, Сбер снизил первый взнос по ипотеке на новостройки — главное за неделю
- Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке на новостройки до 10%
- Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 8,5%
- Доля риелторов, прогнозирующих стабильность цен на жилье, растет
- Госдума приняла закон о запрете менять управляющую компанию чаще одного раза в год
- Эксперты рассказали, какие квартиры сдаются дороже всего в 2023 году
- На Домклик появился новый раздел «Построить дом»
- Полезные материалы прошедшей недели
1. Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке на новостройки до 10%
На этой неделе Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по программе «Ипотека на новостройку» с 15 до 10%.
До такого же размера снижен первоначальный взнос при оформлении ипотеки на вторичное жильё или новостройку без подтверждения дохода и занятости. Изменения касаются всех клиентов, в том числе самозанятых.
2. Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 8,5%
В пятницу, 21 июля, Совет директоров Центробанка на заседании по кредитно-денежной политике принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. Таким образом, новая ключевая в России составит 8,50%.
Для граждан изменение ключевой ставки Центробанка — главная причина изменения ставок по ипотеке, но в большинстве банков она привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть существенной.
3. Доля риелторов, прогнозирующих стабильность цен на жилье, растет
Домклик провёл всероссийский опрос риелторов и выяснил, что ждет рынок новостроек и вторички в III квартале 2023 года. Значительная часть риелторов считают, что цены на недвижимость в третьем квартале будут стремиться к равновесным значениям без весомых колебаний.
Вместе с тем риелторы также прогнозируют снижение цен в ближайшие месяцы на квартиры в Москве, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
4. Госдума приняла закон о запрете менять управляющую компанию чаще одного раза в год
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, который запрещает менять управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, чаще одного раза в год. Изменения вносятся в ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса.
Авторы закона считают, что новые изменения в законодательстве помогут снизить недобросовестную конкуренцию в сфере управления многоквартирными домами в России.
5. Эксперты рассказали, какие квартиры сдаются дороже всего в 2023 году
По данным исследования ДОМ.РФ о рынке арендного жилья, после продолжительного спада активности нанимателей рынок аренды в России начал восстанавливаться.
Спрос при этом остается стабильным с начала текущего года. Цены на аренду также постепенно растут, сильнее всего — на студии.
6. На Домклик появился новый раздел «Построить дом»
На сайте Домклик появился новый раздел «Построить дом», где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на ИЖС.
В разделе уже представлено более 190 проектов домов и 400 аккредитованных подрядчиков. Этот список будет расширяться, а сервис — дополняться новыми функциями.
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