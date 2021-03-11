Ипотека по двум документам: как получить кредит без подтверждения дохода
Для оформления ипотеки клиенту нужно подтвердить свою трудовую занятость и платежеспособность. Исключение — зарплатные клиенты СберБанка, им потребуется только паспорт и номер зарплатной карты.
Если же клиент имеет стабильный и достаточный доход для выплаты ипотеки, но не может подтвердить его документально, он может взять ипотечный кредит по двум документам. Рассказываем, как это сделать.
Что такое ипотека по двум документам
Ипотека по двум документам или ипотека без подтверждения дохода — это не отдельная программа, а специальное условие, которое применяется, если клиент при заполнении анкеты на ипотеку указал, что не может предоставить документы о своем доходе.
В этом случае, при подаче заявки ему нужно предоставить всего два документа, подтверждающих его личность.
Комментарий эксперта
Если кратко, то суть ипотеки по двум документам в том, что клиент вносит большой первоначальный взнос, имеет более высокую процентную ставку, но может получить кредит, предоставив минимум документов.
Ипотеку по двум документам можно получить на покупку готового и строящегося жилья, гаража, машино-места или загородной недвижимости.
Евгения Соколова, эксперт Домклик
Условия получения ипотеки по двум документам
- Максимальная сумма кредита — до 60 000 000 рублей.
- Минимальная сумма кредита — от 300 000 рублей.
- Минимальный первоначальный взнос — от 15%.
- Срок кредита — до 30 лет.
- Кредит предоставляется по месту регистрации заемщика или недвижимости.
Возраст созаемщиков, которые не подтверждают доход, должен быть от 18 до 75 лет на дату погашения кредита.
❗️Например: Елене 45 лет, ее созаемщику — мужу Анатолию — 50 лет. Документы о доходе не предоставлены. Так как максимальный возраст для погашения ипотеки у Анатолия наступит быстрее, банк выдаст кредит максимум на 25 лет.
Как оформить ипотеку по двум документам
При подаче заявки на ипотеку в разделе «Доход» нужно выбрать способ подтверждения «Без подтверждения дохода».
Из документов потребуется предоставить паспорт гражданина России, а также один любой из нижеперечисленных документов:
- водительское удостоверение
- СНИЛС
- удостоверение личности военнослужащего
- удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти
- военный билет
- загранпаспорт