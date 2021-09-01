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С 1 сентября вступает в силу закон о «гаражной амнистии»
Дата публикации: 01 сен 2021
Россияне с 1 сентября смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под своими гаражами, построенными до 30 декабря 2004 года.
Закон будет действовать 5 лет — до 1 сентября 2026 года.
Что изменилось
Для оформления собственности необходимо подтвердить права на постройку и участок какими-либо документами, связанными с ее эксплуатацией. Это могут быть, например, квитанции об оплате коммунальных услуг при пользовании гаражом или договор о его подключении к инженерным сетям.
Оформление собственности по «гаражной амнистии» проводится бесплатно. Разобраться с процедурой упрощенного оформления поможет«методичка», опубликованная на сайте Росреестра.
Юля Тихонова
Автор статьи
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