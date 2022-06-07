Что такое капитальное строение
- Капитальное строение: что это
- Чем отличается от некапитального строения
- Классификация капитальных строений
- Является ли объект капитального строительства недвижимостью
- Что относится к объектам капитального строительства
- Относятся ли к капитальным строениям баня и гараж
- Где можно вести капитальное строительство
- Когда не нужно разрешение на строительство
- Главное
В строительной сфере понятия капитальное и некапитальное строение разделены. Чтобы построить капитальное здание, нужно получить разрешительные документы. Для объектов некапитального строительства разрешение не нужно. Такие постройки не ставятся на кадастровый учёт и не имеют статуса объектов недвижимости. Разбираем, что признают капстроением, где его можно построить и как регулирует это закон.
Капитальное строение: что это
Капитальное строение — это готовые жилые и нежилые здания, сооружения. Их возводят на капитальном фундаменте и они неотделимо связаны с земельным участком, на котором стоят. Капитальную конструкцию нельзя демонтировать и перенести на другой участок, не нарушив её характеристики. Близок к этому понятию термин «объект капитального строительства» (ОКС). Это объект, строительство которого не закончено, и для которого также нужен заглубленный фундамент. Другими словами, с момента закладки фундамента до ввода здания в эксплуатацию оно считается ОКС, после ввода в эксплуатацию и регистрации дом или сооружение становится капитальным строением.
Чем отличается от некапитального строения
Капитальному строению необходима государственная регистрация. Владелец дома или сооружения получает документы, подтверждающие его право собственности на объект. В них прописывают основные характеристики, адрес, площадь, цель использования, соответствие нормативам СНиП и другое. В капитальном объекте уже есть необходимые коммуникации (вода, газ, тепло- и электроснабжение).
По уровню благоустройства капитальное строение выше, чем некапитальные постройки. Также отличительными признаками могут быть строительные материалы и технические решения. Под капитальный объект разрабатывают проектно-сметную документацию, а для строительства получают разрешение. Эксплуатироваться такое здание может от 25 до 100 лет.
Некапитальные строения не нуждаются в глубоком фундаменте. Такую постройку можно разбирать, перевозить, собирать без повреждений и изменения параметров. На новом месте некапитальное строение сохраняет своё назначение. К такому виду объектов относят павильоны, навесы, контейнерные сооружения и другие лёгкие конструкции. Временные постройки имеют небольшой срок использования (в среднем 5 лет) и на них получать документы о праве собственности не нужно.
Классификация капитальных строений
По назначению выделяют три типа капитальных объектов:
- производственные — сооружения промышленного и военного назначения;
- непроизводственные — частные и многоквартирные жилые дома, постройки коммунальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта;
- линейные — магистрали, автомобильные и железные пути, каналы электропередачи, инженерные сети.
Является ли объект капитального строительства недвижимостью
Гражданский кодекс РФ и закон«О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ относят к объектам недвижимости строения, которые невозможно переместить на другой участок с сохранением основных свойств и назначения. Письмо ФНС от 26 мая 2021 г. № 03-05-05-01/40484 разъясняет, что ОКС, которые были построены и введены в эксплуатацию на основе разрешительных документов, могут считаться объектом недвижимости.
Разрешение на ввод в эксплуатацию ОКС — это основание для постановки объекта на государственный кадастровый учёт.
Иногда для постройки не нужно разрешение на строительство, такие ситуации регулирует Градостроительный кодекс РФ.
Что относится к объектам капитального строительства
Объект капитального строительства — это сооружение, строительство которого ещё не завершено. Перед его постройкой проводятся земляные, фундаментные работы. К ОКС относятся:
Здания
Здание состоит из помещений, инженерных сетей, каналов для технического обслуживания. Каждая постройка в обязательном порядке включает надземные и подземные участки. В зданиях располагаются промышленные, культурные, социальные учреждения, торговые точки, развлекательные объекты. Объекты классифицируются по признакам:
- целевое назначение — жилые и нежилые постройки;
- многоквартирные дома— галерейные, коридорные, секционные;
- жилые здания, принадлежащие государству;
- жилые территории, не входящие в жилой фонд, служебное жильё;
- эксплуатационные — предназначены для долгосрочного или временного пребывания граждан;
- производственное или складское назначение.
Сооружения
Сооружение — это строительная конструкция, которая включает надземную и подземную части. Они состоят из несущих и ограждающих систем.
Предназначение — производство, хранение товара, временное пребывание людей, их передвижение, перемещение грузов. Сюда относятся:
- автомобильные и железнодорожные пути сообщения;
- линии электропередач;
- транспортные и коммунальные трубопроводы;
- системы связи и иные объекты;
- дополнительные постройки, площадки, дороги, заборы, оборудование, коммуникации.
Строения
Строение — это объект строительства, в том числе самовольного, прочно связанного с землёй. Состоит из части здания или сооружения, подвергается нагрузкам от иных конструкций и внешних воздействий. Выполняет ограждающие и эстетические функции. Объекты капитального строительства ставят на учёт в кадастровом органе исключительно в качестве здания, сооружения или объекта незавершённого строительства. Кадастровая регистрация строений законодательством не предусмотрена.
Объекты незавершённого строительства
Объект незавершённого строительства — это объект, получивший положительное решение на проведение строительных мероприятий. Различают следующие конструкции:
- продолжающееся строительство;
- «замороженные» объекты или с прекращёнными работами, не оформленные должным образом;
- объект в эксплуатации, но без подписанных актов приёма-передачи.
В отличие от объектов недвижимости и капитального строительства, незавершённые строительные объекты не используются по назначению до завершения работ и передачи их на обслуживание.
Линейные объекты
Линейные объекты — это линии электроснабжения, связи, специализированные объекты инженерной инфраструктуры, магистрали, автомобильные дороги, ж/д пути и другие сооружения. Линейные объекты неразрывно связаны с земельным участком. Одни и те же конструкции можно регистрировать как недвижимое имущество, например, линейно-кабельные сооружения для линий связи, так и движимое — линии электропередач, цепи.
Относятся ли к капитальным строениям баня и гараж
Баню относят к некапитальным объектам при следующих признаках:
- один этаж;
- лёгкий фундамент или несколько опор.
Капитальным строением баня признаётся при наличии:
- двух и более этажей;
- заглубленного фундамента;
- подведённых коммуникаций;
- дополнительных помещений.
Гараж контейнерного типа, установленный на утрамбованной, асфальтированной, засыпанной щебнем площадке, — это некапитальное строение. Его можно перемещать с места на место.
Кирпичные, блочные гаражи с фундаментом, подвальным помещением — капитальные строения. При их строительстве осуществлялись земляные работы.
Где можно вести капитальное строительство
Подбор территории под строительство зависит от вида и целевого назначения земельного участка. Так, земли распределяются под сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру, бизнес, промышленное производство, жилую постройку, возведение общественных и культурных объектов.
На одном участке разрешается несколько видов деятельности. Допускается строить капитальное строение на любой площади согласно его цели, но при условии, что нет ограничений по проценту застройки, сохранению зелёных насаждений. Исключением являются земли заповедников, лесов, выполняющие средообразующие функции. На них капитальное строительство запрещено либо разрешено при строгом соблюдении установленных правил.
Когда не нужно разрешение на строительство
Разрешительная документация — это пакет документов, которые дают чёткое представление о земельном участке и будущей постройке (этажность, коммуникации, внутренний план, назначение и т. п.).
Разрешение не нужно, если:
- постройка носит временный или вспомогательный (некапитальный) характер;
- строят буровую скважину, газопровод, согласно государственным техническим проектам;
- в других случаях, указанных в ст. 51 ГрК РФ.
Главное
- Капитальное строение прочно связано с участком, на котором оно стоит, и имеет капитальный фундамент. Готовый объект регистрируется в Росреестре.
- Капитальные строения — это жилые и нежилые объекты, производственные помещения, сооружения, коммуникации (ЛЭП, трубопроводы и пр.).
- К объектам капстроительства нельзя отнести киоски, навесы, сцены и другие временные постройки.
- Баня и гараж признаются капитальными (при наличии заглубленного фундамента) или некапитальными (если установлены на нескольких опорах или на утрамбованной площадке).
- Строения, которые невозможно переместить на другой участок, не нарушив их характеристик, по закону относятся к объектам недвижимости.
- На возведение капитального строения нужно получать разрешение. На временные и вспомогательные постройки разрешение не нужно.