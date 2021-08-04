Электронная регистрация сделки при покупке жилья в новостройке: инструкция
- Какие документы вы получаете
- Что такое электронная подпись, и как она выглядит
- Как проверить актуальность усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)
- Как оформить право собственности после электронной регистрации договора участия в долевом строительстве или уступки права требования
- Как прописаться в квартире при электронной форме перехода права собственности
- Как использовать материнский капитал при электронной регистрации
- Что делать, если Социальный фонд отказал в переводе материнского капитала
- Что делать при отказе в принятии документов МФЦ или ТСЖ
Подготовили для вас инструкцию, которая пригодится после электронной регистрации сделки при покупке недвижимости на первичном рынке — в новостройке.
Какие документы вы получаете
После регистрации сделки в Росреестре все участники получают на электронную почту письмо.
В письме вы увидите ссылку на личный кабинет Домклик— скачать документы можно пройдя по ссылке.
В вашем личном кабинете Домклик будут следующие документы:
- Выписка из ЕГРН (на каждого участника сделки):
- Выписка в формате .XML
- Выписка из ЕГРН в формате .PDF
- Выписка из ЕГРН с штампом в формате .PDF
- Электронные подписи к каждой выписке в формате .SIG, например «Выписка.xml.sig» или «Выписка.pdf.sig»
- Правоустанавливающий документ в формате .PDF (Договор долевого участия,договор уступки прав требования к ДДУ, дополнительное соглашение к ДДУ и тп)
- Электронные подписи к правоустанавливающему документу, например «Договор.pdf.1.sig» и «Договор.pdf.2.sig»
Число полученных электронных подписей зависит от количества участников сделки.
Что такое электронная подпись, и как она выглядит
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — это электронная подпись, которая создается с привлечением криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ. Гарантом ее подлинности выступает специальный сертификат, выданный аккредитованным удостоверяющим центром.
❗️Электронный документ, подписанный УКЭП, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно. УКЭП — это электронный аналог вашей подписи.Электронная подпись действует 1 год с момента выпуска. В течение срока действия вашей электронной подписи вы сможете подписывать ею другие документы на сделках в СберБанке.
Через год вы не сможете подписывать ею новые документы. При этом ранее подписанные документы не теряют своей юридической силы по истечении этого срока.
В письме УКЭП выглядит как файл с расширением SIG, например «Выписка_ЕГРН.pdf.sig». Если открыть электронную подпись, она будет выглядеть примерно вот так:
Ничего не понятно, потому что это шифр для машин.
В рамках выпуска УКЭП менеджер ипотечного кредита распечатывает вам экземпляр сертификата.
УКЭП не нужна для обслуживания ипотечного кредита, хранить ее не обязательно.
При желании вы можете аннулировать вашу электронную подпись после завершения регистрации сделки и получения документов всеми сторонами-участниками. Для отзыва УКЭП необходимо отсканировать QR-код (находится на листе сертификата), перейти на веб-страницу удостоверяющего центра и отозвать его.
Читайте также: «Электронная подпись: что такое УКЭП в сделках с недвижимостью».
Как проверить актуальность усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)
Зайдите на портал Госуслуг. На открывшейся странице из списка подписей для подтверждения выберите подтверждение подлинности: «— электронного документа. ЭП — отсоединенная, в формате PKCS#7».
В поле «Выберите документ для проверки» загрузите файл в формате XML или PDF, подпись к которому необходимо проверить.
В поле «Выберите файл для проверки» загрузите подпись в формате SIG.
Введите код с изображения и нажмите «Проверить». Результат проверки отобразится на экране.
Если портал Госуслуг недоступен, воспользуйтесь порталом Контур.Крипто.
Порядок действий тот же. Загрузите проверяемый документ в формате XML или PDF Загрузите файл подписи в формате SIG.
Название файла подписи должно соответствовать названию загруженного документа.
Нажмите «Проверить». Результат проверки отобразится на экране.
Как оформить право собственности после электронной регистрации договора участия в долевом строительстве или уступки права требования
Процедура оформления права собственности на квартиру остается прежней. После завершения строительства и получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию необходимо обратиться к застройщику за подробной информацией.
В случае отказа в регистрации права собственности из-за отсутствия договора долевого участия в бумажной форме, предоставьте застройщику официальное письмо Министерства экономического развития с разъяснениями действий Росреестра.
Скачать письмо от Министерства экономического развития РФ
Как прописаться в квартире при электронной форме перехода права собственности
Если вы купили квартиру по договору ДДУ или уступки права требования, перед регистрацией (пропиской) в квартире надо зарегистрировать право собственности.
Чтобы прописаться в квартире, нужно обратиться в любое из этих мест:
- В паспортной стол
- В МФЦ
- В управляющую компанию вашего дома (в некоторых из них есть паспортные столы)
- В подразделение ГУВМ МВД
- На портал Госуслуги
Подробнее читайте в материале: «Как прописаться в квартире».
Как использовать материнский капитал при электронной регистрации
Для погашения основного долга и уплаты процентов по ипотеке из средств материнского капитала предоставьте в Социальный фонд документы:
- Кредитный договор и его копию
- Паспорт лица, получившего сертификат, и его супруга или супруги
- Свидетельство о браке
- Справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по процентам за пользование кредитом
- В отдельных случаях — СНИЛС, сертификат на материнский капитал, нотариальное обязательство на приобретение жилого помещения для детей
Если при подаче заявления вы не представите выписку из ЕГРН, Социальный фонд сам запросит ее в органах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
Читайте также: «Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция».
Что делать, если Социальный фонд отказал в переводе материнского капитала
Ниже приложено официальное письмо от исполнительной дирекции Социальный фонда России с рекомендациями.
Предъявите письмо, если у вас не принимают документы в электронном виде и отказывают в переводе средств маткапитала.
Скачать письмо от Социального фонда РФ
Что делать при отказе в принятии документов МФЦ или ТСЖ
При отказе в принятии документов в МФЦ, ТСЖ, УК или в других органах, принимающих заявление на регистрацию, требуйте официальный отказ с указанием ФИО и должности сотрудника.
Отсканированный отказ отправьте по адресу help@domclick.ru для эскалации вопроса в вышестоящие инстанции.