Топ квартир с минимальным ипотечным платежом в столичном регионе
Мы изучили объявления о продаже студий и однокомнатных квартир в новостройках Москвы и Подмосковья и отобрали предложения с самым низким платежом по ипотеке.
По данным с витрины Домклик на конец октября, наиболее бюджетная «однушка» в столице, купленная по «Семейной ипотеке», обойдется минимум в 26,7 тыс. руб. в месяц, в области — и вовсе в 12,5 тыс. руб.
Москва
Студии с ипотечным платежом от 20 тыс. руб.
«Гостиничный комплекс Wellbe» комфорт-класса в Зеленограде. В этом ЖК всего один корпус, и сдать его планируется уже в четвертом квартале этого года. Здесь продают студию с одним из самых низких платежей по ипотеке: его размер начинается от 20 тыс. руб. в зависимости от выбранной ипотечной программы. Именно такой будет сумма при покупке студии по «Семейной ипотеке».
Площадь этой квартиры — 19,4 кв. м, цена — 4,78 млн руб., в ней выполнена чистовая отделка. Объект расположен на третьем этаже восьмиэтажного комплекса, окна выходят во двор.
ЖК «Ольховый квартал» и студия с платежом от 20,7 тыс. руб. при оформлении «Семейной ипотеки», от 71 тыс. руб. — по другим программам. Жилой комплекс — в пешей доступности от станций метро «Ольховая» и «Прокшино». Достроить корпус, где продается студия, должны во втором квартале 2026 года.
Что касается квартиры, лот в 14,1 кв. м представлен без отделки и стоит 4,95 млн руб. Находится он на третьем этаже из 17, окна выходят на улицу.
Жилой комплекс «Цветочные поляны» класса комфорт. Он расположен в юго-западной части столичного региона, в поселке Марьино. Рядом — два лесопарка. В одном из корпусов, который обещают сдать во втором квартале 2026-го, можно купить студию 25,1 «квадрата» с ипотечным платежом от 21,3 тыс. руб.
Стоит она 5,09 млн руб., этаж — второй, отделка в ней не предусмотрена.
Однокомнатные квартиры от 26,7 тыс. руб. в месяц
ЖК «Квартал Марьино» экономкласса. Новостройка находится в 18 км от МКАД, вблизи Валуевского лесопарка. До ближайшей станции метро — «Филатов луг» — 15 минут на машине.
В корпусе, сдача которого запланирована на первый квартал 2025-го, продается «однушка» с минимальным платежом по ипотеке от 26,72 тыс. руб. Ее площадь — 32,3 «квадрата», стоимость — 6,37 млн руб. Расположена она на пятом этаже из 18, отделки в ней нет.
Жилой комплекс «Подольские кварталы» экономкласса. Ближайшие к нему станции — МЦД-2 «Силикатная», от которой до дома можно доехать за восемь минут на машине, и «Остафьево» — в пяти минутах езды на общественном транспорте.
Стартовый платеж по кредиту за квартиру в этом ЖК — 26,73 тыс. руб., если купить ее по «Семейной ипотеке». По другим программам — от 91,6 тыс. руб. Объект 32,8 кв. м представлен без отделки, его цена — 6,37 млн руб. Завершить строительство обещают в четвертом квартале 2025-го.
«Город-парк Первый Московский» комфорт-класса и квартира с платежом от 26,84 тыс. руб. Ее площадь — 21 «квадрат», цена — почти 6,4 млн руб. Находится «однушка» на 12 этаже из 21, отделки в ней нет.
Ближайшая к дому станция метро — «Филатов Луг», путь до нее составит пять минут на машине. Достроить корпус должны в первом квартале 2027-го.
Московская область
Студии с минимальным платежом по ипотеке в 10,2 тыс. руб.
ЖК «Школьный» класса эконом. Он находится в Подольске — микрорайоне Климовск. Ближайшая станция метро — «Бульвар Дмитрия Донского», добраться на общественном транспорте до нее можно за 50 минут. Сдать дом обещают в первом квартале 2026 года.
В экспозиции этого проекта представлены все три студии с наименьшим платежом по ипотеке. Первая — 18,7 «квадрата» за 2,43 млн руб. Расположена на шестом этаже из 18, без отделки, зато есть балкон. Платить за студию по кредиту ежемесячно нужно от 10,21 тыс. руб.
Вторая — 18,8 кв. м по цене 2,44 млн руб. и с платежом от 10,24 тыс. руб. Продается также без отделки, но с балконом.
Третий вариант — студия площадью 20,5 квадратных метра за 2,66 млн руб. Находится она этажом выше — на четвертом, окна выходят на улицу. Обслуживание кредита на квартиру обойдется минимум в 11,16 тыс. руб. в месяц.
«Однушки» со стартовым платежом 12,5 тыс. руб. в месяц
Жилой комплекс «Лесная сказка» экономкласса в поселке Красный Бор Ярославской области. Здесь можно купить однокомнатную квартиру 33,4 квадратных метра, за которую в месяц нужно будет платить от 12,5 тыс. руб. У нее пятый этаж, отделки нет, окна выходят во двор. Стоимость лота — 2,99 млн руб.
Корпус, где продается эта квартира, уже сдали.
ЖК «Радость» в городском округе Солнечногорск, деревня Радумля. Комплекс комфорт-класса находится в 28 км от МКАД. В нем продаются две другие квартиры рейтинга. Расположены они в одном корпусе — его должны достроить в четвертом квартале этого года.
Первая «однушка» — с ипотечным платежом от 13,4 тыс. руб. Площадь этой квартиры — 24,42 кв. м, стоит она 3,19 млн руб. Отделки в ней нет, этаж — девятый.
Оплата за вторую составит от 13,4 тыс. руб. в месяц. Она находится ниже — на шестом этаже. Площадь квартиры — 24,43 «квадрата», цена — 3,2 млн руб.
Подборка актуальна на момент публикации материала. При этом квартиры могут остаться в продаже и по тем же ценам дольше. Эту информацию можно проверить, пройдя по ссылке конкретного объекта.
Найти варианты с подходящим ипотечным платежом можно самостоятельно. Для этого достаточно выставить необходимые параметры в фильтрах в поиске на витрине Домклик.
Вы дезинформируете! Апартаменты никак не могут пройти по семейной ипотеке
Екатерина Ш.здравствуйте! Благодарим за внимательность, ошибку исправили.
Домкликне исправили. Я говорю про это - его не возьмешь по семейке, а ставка 3% по другой программе только на месяц.
«Гостиничный комплекс Wellbe» комфорт-класса в Зеленограде. В этом ЖК всего один корпус, и сдать его планируется уже в четвертом квартале этого года. Здесь продают студию с одним из самых низких платежей по ипотеке: его размер начинается от 20 тыс. руб. в зависимости от выбранной ипотечной программы. Именно такой будет сумма при покупке студии по «Семейной ипотеке»
Екатерина Ш.здравствуйте! Подборка актуальна на момент публикации материала. Уточним, в «Гостиничном комплексе Wellbe» продаются квартиры на первичном рынке, подходящие под условия программы. Но на сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, оформить ипотеку по этой программе получится после выделения нового лимита.
Также вы можете подать заявку по базовым ипотечным программам. Кстати, внутри карточки ЖК есть раздел «Доступные ипотечные программы».
Домкликлимиты тут ни причем. Под семейную ипотеку этот объект не подходит, к сожалению. Ведь это апартаменты.
Екатерина Ш.здравствуйте! В «Гостиничном комплексе Wellbe» продаются квартиры на первичном рынке, подходящие под условия программы. Но на сегодняшний момент оформить заявку по программе "Семейная ипотека" не получится. Почему не получится взять "Семейную ипотеку" рассказали в статье.
Уточним, внутри карточки ЖК есть раздел «Доступные ипотечные программы».