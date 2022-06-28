Спрос на новостройки в столице вырос в начале года
В начале 2022 года москвичи охотно покупали новое жилье — статистику московского рынка недвижимости начала года озвучил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Так, с января по апрель жители и гости столицы заключили 31,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) при покупке квартир в новостройках. Это на 9% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 47% больше, чем в начале 2020-го.
«Первые два месяца 2022 года стали рекордными по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве: в январе было заключено 6,8 тысячи сделок, а в феврале — 10,1 тысячи. Это на треть выше количества ДДУ, оформленных в аналогичные месяцы 2021 года», — рассказал Ефимов.
Что такое ДДУ
Договор долевого участия (ДДУ) позволяет покупателю приобрести недвижимость еще на этапе строительства. Плюс такой сделки — низкая цена. Передавая деньги на строительство, клиент покупает долю в возводимом объекте, таким образом становясь дольщиком. Застройщик же обязуется передать ему недвижимость после окончания стройки. Проблема в том, что до 2019 года дольщики были слабо защищены и очень сильно рисковали: недобросовестный девелопер мог истратить все средства, не закончив объект, а покупатели лишались как денег, так и жилья.
Теперь схема работает иначе — с помощью эскроу-счетов. При заключении ДДУ деньги дольщика попадают не напрямую застройщику, как раньше, а на специальные эскроу-счета. Забрать эти средства девелопер сможет, только когда завершит объект. Строить дом на эти деньги уже не получится — придется либо тратить свои средства, либо брать кредит. Если он не сдаст объект в срок, то деньги вернутся дольщику.
Почему выросло число сделок
Рост количества оформленных ДДУ в начале года объясняется несколькими причинами: увеличением предложения новых квартир, разнообразием кредитных продуктов и льготных ипотечных программ.
В мэрии, в частности, обратили внимание на рост предложения на первичном рынке жилья: в апреле на рынке было доступно 48,5 тысячи лотов, что на 26% больше, чем в том же месяце 2021-го. «Почти четверть таких объектов расположена в Троицком и Новомосковском административных округах, по сравнению с апрелем прошлого года их количество увеличилось на 10%. При этом в других округах Москвы число предложенных квартир в апреле 2022-го выросло на 33% к аналогичному месяцу 2021 года», — сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
Однако такое большое количество может быть связано не только с появлением новых объектов, но и с упавшим спросом. По данным Росреестра, в апреле число заключаемых договоров долевого участия при покупке квартир в новостройках значительно сократилось по сравнению с мартом — на 44,6%. Если в марте было оформлено 9,4 тысячи ДДУ, то в следующем месяце их было чуть больше 5 тысяч. По сравнению с апрелем 2021 года, когда было заключено 8,1 тысячи договоров, показатель упал на 35,5%.
Что будет дальше
В будущем спрос может вырасти. С 10 июня Центробанк снизил ключевую ставку до февральского уровня — 9,5%, что подхлестнет снижение ставок не только по государственным льготным программам, но и по банковским.
Сбер снизил ставку по ипотеке с господдержкой в соответствии с предложением Президента РФ Владимира Путина выдавать льготную ипотеку по ставке 7% годовых, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме.
Теперь минимальная ставка по данной программе в Сбере на покупку квартиры на первичном рынке составляет 6,7% годовых — она доступна при использовании сервиса электронной регистрации от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заемщика.