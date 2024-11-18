Способы мошенничества при продаже квартиры: как защититься от обманщиков
При покупке квартиры на вторичном рынке важно быть особенно внимательным, так как мошенники могут использовать различные схемы для обмана покупателей. В статье расскажем о распространенных схемах мошенничества, а также о том, как защитить себя и свои деньги от обманщиков.
Почему важно быть очень внимательным при покупке квартиры на вторичном рынке
Сделки с квартирами на вторичном рынке, в отличие от сделок с новостройками, где продавцом выступает застройщик, имеют дополнительные риски.
- Неясность прав собственности. Квартира может быть в собственности нескольких человек, и не все из них могут согласиться на продажу.
- Обременения и аресты. Квартира может быть заложена или находиться под арестом, что может привести к юридическим проблемам для покупателя.
- Неправомерные действия собственника. Возможны случаи, когда собственник продает квартиру без согласия других наследников или супругов.
- Скрытые долги. Продавец может иметь задолженности по коммунальным платежам или налогам, которые перейдут на нового собственника.
- Откровенное мошенничество. Риск столкнуться с мошенниками, которые могут предоставить поддельные документы или исчезнуть после получения предоплаты.
Мошенники — люди хитрые и часто играют на человеческих слабостях. В ход идет множество уловок. Ниже собрали самые распространенные «бизнес-модели» обманщиков.
Продажа несуществующей квартиры
Мошенники могут предоставить фальшивые фотографии и документы на квартиру, включая свидетельства о праве собственности, технические паспорта и справки из БТИ.
Цена у такой квартиры обычно существенно ниже рынка, а в объявлении могут быть фразы «срочная продажа», «без просмотров», «собственник живет за границей и избавляется от недвижимости в РФ», «только иногородним».
При телефонном разговоре, мошенники, как правило, просят скинуть на карту «аванс», чтобы забронировать квартиру за вами. В ответ вам обещают прислать договор купли-продажи и все документы, якобы подтверждающие право собственности.
Как только мошенники получают на карту деньги (обычно, это небольшая сумма, в районе 10 000 рублей), их телефон почему-то перестает отвечать, на сообщения в мессенджерах они также не реагируют. А потом и объявление о продаже квартиры мечты исчезает с сайта, на котором вы ее нашли. Классический «развод».
Как защититься
Прежде чем платить кому-то деньги (даже небольшой аванс), убедитесь, что перед вами настоящий продавец, а не мошенник.
Помните, что аванс — это предоплата по договору купли-продажи. Если договора нет, то и аванса, по сути, быть не может. Чтобы зафиксировать цену, дату сделки и другие важные условия — нужно заключать предварительный договор купли-продажи.
Также важно не спешить: попросите у продавца документы и возьмите паузу в один-два дня. Спокойно проверьте все документы, важно убедиться что продавец действительно имеет право распоряжаться квартирой: попросите у него выписку их ЕГРН и проверьте ее подлинность.
В правом верхнем углу каждой выписки из ЕГРН есть QR-код. Отсканируйте его с помощью мобильного телефона — ссылка ведет на сайт Росреестра, где можно понять, подлинная информация содержится в выписке или нет.
Продажа арендованной квартиры
Тут всё почти как в схеме выше, только квартира настоящая. Ну, почти настоящая. Используется реальная квартира, которую мошенники арендуют на несколько дней. В такую квартиру вас могут пригласить на просмотр — и уже на просмотре сообщают, что это «срочная продажа», «нужны деньги для встречной сделки» или на «срочную операцию маме, поэтому и цена низкая» и так далее.
Документы на квартиру тоже подделываются, просят предоплату сегодня же, а то квартира «уйдёт другим покупателям, которых целая очередь». Сумма «брони», как правило, уже выше — тысяч 100 или 200. На следующее утро телефон продавца выключен, объявление снято с публикации.
Как защититься
Тут рекомендации такие же, что и в пункте выше. Попросите у продавца выписку их ЕГРН и проверьте ее с помощью QR-кода. Не передавайте деньги, пока не убедитесь, что перед вами настоящий собственник квартиры.
Продажа квартиры, полученной в наследство
Тут схема более изящная — продать квартиру, полученную в наследство, а потом оспорить сделку и вернуть квартиру через суд. В итоге покупатель останется и без денег, и без квартиры.
Дело в том, что даже если квартира оформлена на нового собственника, по закону в течение 3 лет другие наследники могут претендовать на эту же недвижимость. Эти другие наследники (часто по сговору с тем наследником, который продавал квартиру) обращаются в суд и возвращают себе квартиру. Деньги наследники-мошенники делят между собой, а покупатель остается на улице с дыркой в кармане.
Как защититься
Оптимальным вариантом будет нанять хорошего юриста, который проверит все документы по сделке. Поможет в этом услуга «Сделка с гарантией» от Домклик.
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Продажа квартиры недееспособным лицом
Мошенники могут попытаться продать квартиру от имени недееспособного лица или человека, находящегося под опекой. В таких случаях сделка может быть признана недействительной, а покупатель рискует потерять свои деньги.
Оспорить сделку, согласно ст. 177 Гражданского кодекса, можно даже в том случае, если человека признали недееспособным или ограниченно дееспособным уже после заключения договора купли-продажи.
Как защититься
Покупателю недвижимости надо получить гарантии вменяемости продавца, иначе суд может признать сделку недействительной. Оспорить сделку имеет право сам продавец, его опекун или попечитель.
Перед покупкой важно убедиться в дееспособности продавца и проверить наличие необходимых документов, в том числе справки из психоневрологического диспансера (ПНД).
Что проверить перед покупкой квартиры: видео и рекомендации
Понимание рисков поможет вам принять обоснованное решение и избежать неприятных ситуаций при покупке квартиры на вторичном рынке. А чтобы избежать неприятных ситуаций, делайте следующее:
- Тщательно проверяйте все документы и историю квартиры.
- Работайте с квалифицированными юристами и агентами недвижимости.
- Заказывайте независимую экспертизу квартиры и ее юридической чистоты.
- Будьте внимательны к условиям сделки и тщательно изучайте договор до его подписания.
Это — база. Часто ошибки при сделках с недвижимостью на вторичным рынке возникают по невнимательности. Поэтому не спешите и внимательно изучите вопрос перед тем, как подписывать документы и передавать деньги.
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