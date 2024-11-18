Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Способы мошенничества при продаже квартиры: как защититься от обманщиков

Недвижимость
18 нояб 2024
5K
Способы мошенничества при продаже квартиры: как защититься от обманщиков
Содержание

При покупке квартиры на вторичном рынке важно быть особенно внимательным, так как мошенники могут использовать различные схемы для обмана покупателей. В статье расскажем о распространенных схемах мошенничества, а также о том, как защитить себя и свои деньги от обманщиков.

Почему важно быть очень внимательным при покупке квартиры на вторичном рынке

Сделки с квартирами на вторичном рынке, в отличие от сделок с новостройками, где продавцом выступает застройщик, имеют дополнительные риски.

  • Неясность прав собственности. Квартира может быть в собственности нескольких человек, и не все из них могут согласиться на продажу.
  • Обременения и аресты. Квартира может быть заложена или находиться под арестом, что может привести к юридическим проблемам для покупателя.
  • Неправомерные действия собственника. Возможны случаи, когда собственник продает квартиру без согласия других наследников или супругов.
  • Скрытые долги. Продавец может иметь задолженности по коммунальным платежам или налогам, которые перейдут на нового собственника.
  • Откровенное мошенничество. Риск столкнуться с мошенниками, которые могут предоставить поддельные документы или исчезнуть после получения предоплаты.

Мошенники — люди хитрые и часто играют на человеческих слабостях. В ход идет множество уловок. Ниже собрали самые распространенные «бизнес-модели» обманщиков.

Продажа несуществующей квартиры

Мошенники могут предоставить фальшивые фотографии и документы на квартиру, включая свидетельства о праве собственности, технические паспорта и справки из БТИ.

Цена у такой квартиры обычно существенно ниже рынка, а в объявлении могут быть фразы «срочная продажа», «без просмотров», «собственник живет за границей и избавляется от недвижимости в РФ», «только иногородним».

При телефонном разговоре, мошенники, как правило, просят скинуть на карту «аванс», чтобы забронировать квартиру за вами. В ответ вам обещают прислать договор купли-продажи и все документы, якобы подтверждающие право собственности.

Как только мошенники получают на карту деньги (обычно, это небольшая сумма, в районе 10 000 рублей), их телефон почему-то перестает отвечать, на сообщения в мессенджерах они также не реагируют. А потом и объявление о продаже квартиры мечты исчезает с сайта, на котором вы ее нашли. Классический «развод».

Как защититься

Прежде чем платить кому-то деньги (даже небольшой аванс), убедитесь, что перед вами настоящий продавец, а не мошенник.

Помните, что аванс — это предоплата по договору купли-продажи. Если договора нет, то и аванса, по сути, быть не может. Чтобы зафиксировать цену, дату сделки и другие важные условия — нужно заключать предварительный договор купли-продажи.

Также важно не спешить: попросите у продавца документы и возьмите паузу в один-два дня. Спокойно проверьте все документы, важно убедиться что продавец действительно имеет право распоряжаться квартирой: попросите у него выписку их ЕГРН и проверьте ее подлинность.

В правом верхнем углу каждой выписки из ЕГРН есть QR-код. Отсканируйте его с помощью мобильного телефона — ссылка ведет на сайт Росреестра, где можно понять, подлинная информация содержится в выписке или нет.

Продажа арендованной квартиры

Тут всё почти как в схеме выше, только квартира настоящая. Ну, почти настоящая. Используется реальная квартира, которую мошенники арендуют на несколько дней. В такую квартиру вас могут пригласить на просмотр — и уже на просмотре сообщают, что это «срочная продажа», «нужны деньги для встречной сделки» или на «срочную операцию маме, поэтому и цена низкая» и так далее.

Документы на квартиру тоже подделываются, просят предоплату сегодня же, а то квартира «уйдёт другим покупателям, которых целая очередь». Сумма «брони», как правило, уже выше — тысяч 100 или 200. На следующее утро телефон продавца выключен, объявление снято с публикации.

Как защититься

Тут рекомендации такие же, что и в пункте выше. Попросите у продавца выписку их ЕГРН и проверьте ее с помощью QR-кода. Не передавайте деньги, пока не убедитесь, что перед вами настоящий собственник квартиры.

Рекомендуем почитать
Как узнать собственника квартиры: все способы
09 авг 2024
252K

Продажа квартиры, полученной в наследство

Тут схема более изящная — продать квартиру, полученную в наследство, а потом оспорить сделку и вернуть квартиру через суд. В итоге покупатель останется и без денег, и без квартиры.

Дело в том, что даже если квартира оформлена на нового собственника, по закону в течение 3 лет другие наследники могут претендовать на эту же недвижимость. Эти другие наследники (часто по сговору с тем наследником, который продавал квартиру) обращаются в суд и возвращают себе квартиру. Деньги наследники-мошенники делят между собой, а покупатель остается на улице с дыркой в кармане.

Как защититься

Оптимальным вариантом будет нанять хорошего юриста, который проверит все документы по сделке. Поможет в этом услуга «Сделка с гарантией» от Домклик. 

Вы получите экспертное заключение и рекомендации юриста по объекту недвижимости. Качество проверки подтверждается сертификатом гарантии, а в случае суда юрист Домклик будет с вами.

Вы также получите сертификат на возмещение стоимости объекта недвижимости на 3 года. Домклик гарантирует возмещение рыночной стоимости недвижимости при утрате покупателем права собственности на рекомендованный к покупке объект. Максимальная сумма выплаты — до 25 млн рублей. Если вы премиум-клиент, максимальная сумма выплаты составит 50 млн рублей.

Узнайте подробнее об услуге «Сделка с гарантией»
Сделка с гарантией: как безопасно купить недвижимость и получить скидку на ипотеку
11 июл 2024
10K

Продажа квартиры недееспособным лицом

Мошенники могут попытаться продать квартиру от имени недееспособного лица или человека, находящегося под опекой. В таких случаях сделка может быть признана недействительной, а покупатель рискует потерять свои деньги.

Оспорить сделку, согласно ст. 177 Гражданского кодекса, можно даже в том случае, если человека признали недееспособным или ограниченно дееспособным уже после заключения договора купли-продажи.

Как защититься

Покупателю недвижимости надо получить гарантии вменяемости продавца, иначе суд может признать сделку недействительной. Оспорить сделку имеет право сам продавец, его опекун или попечитель.

Перед покупкой важно убедиться в дееспособности продавца и проверить наличие необходимых документов, в том числе справки из психоневрологического диспансера (ПНД).

Что проверить перед покупкой квартиры: видео и рекомендации

Понимание рисков поможет вам принять обоснованное решение и избежать неприятных ситуаций при покупке квартиры на вторичном рынке. А чтобы избежать неприятных ситуаций, делайте следующее:

  • Тщательно проверяйте все документы и историю квартиры.
  • Работайте с квалифицированными юристами и агентами недвижимости.
  • Заказывайте независимую экспертизу квартиры и ее юридической чистоты.
  • Будьте внимательны к условиям сделки и тщательно изучайте договор до его подписания.

Это — база. Часто ошибки при сделках с недвижимостью на вторичным рынке возникают по невнимательности. Поэтому не спешите и внимательно изучите вопрос перед тем, как подписывать документы и передавать деньги.

Как быстро и безопасно продать квартиру
Покупка вторички
Безопасность
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
А вы когда-нибудь сталкивались с мошенниками при покупке квартиры?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Актуальное
Почему могут отказать во временной или постоянной регистрации
сегодня 10:00
341
Ремонт от застройщика: стоит ли доверять готовым решениям
вчера 16:00
285
Как платить налог при сдаче квартиры в аренду: правила, нюансы и риски
вчера 13:00
71K
Как правильно торговаться с продавцом
24 нояб 2024
351K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал