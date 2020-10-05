Как понять, что объявление фейковое и куда жаловаться
Расскажем, когда стоит насторожиться при разговоре с продавцом жилья или арендодателем и что делать, если вы увидели объявление, нарушающее правила Домклик от Сбера.
Как понять, что объявление —фейк
Вы зашли на Домклик и ввели параметры поиска. Появились объявления с фотографиями и ценами. Ваша задача — на этапе выбора объявлений определить, какие из понравившихся объявлений стоят дальнейшей проверки.
На что обратить внимание:
- Низкая цена. В погоне за дешевизной многие часто забывают о здравом смысле. Продается большая квартира в центре Москвы за 6 млн? Не стоит вестись на щедрость незнакомого человека. Рынок недвижимости — консервативная вещь, никто не будет продавать хорошее жилье ниже рыночной стоимости.
- Потрясающие картинки. Не спешите восторгаться: нажмите на фото и перейдите по ссылке «найти в Google». Если фотографию скачали из интернета, поисковая система выдаст сайты, на которых этот интерьер встречается.
- Шаблонный текст объявления. Из такого текста часто не ясно, о каком вообще жилье идет речь. Фейковые объявления также часто расписаны в самом выгодном свете. Вроде бы речь о квартире, но после прочтения вам представляется огромный замок на берегу океана.
- Если объявление от риелтора, на Домклик будут отображаться его фамилия и имя, название агентства и дата регистрации на сайте. При нажатии на имя риелтора, вы перейдете в его профиль и увидите количество проведенных сделок, отзывы от других пользователей, фото и истории всех сделок.
На любое подозрительное объявление можно и нужно жаловаться — Домклик от Сбера проверяет все подозрительные объявления и удаляет их, если подозрения в мошенничестве подтвердятся.
Кнопка «Пожаловаться» доступна после авторизации на сайте, она находится под объявлением и выделена оранжевым цветом.
Что уточнить при телефонном разговоре
Красивые фото, низкая цена, собеседник, настроенный на срочное заключение сделки с предварительной «бронью» квартиры — сценарий практически всегда один и тот же. Лучший способ удостовериться в правильности своего выбора — позвонить и задать вопросы.
- Начните с района и инфраструктуры: как доехать, есть ли во дворе парковка, а рядом банки, супермаркеты и поликлиники. Спрашивайте про все, что вам интересно, раз вы собираетесь тут жить.
- Уточните, есть предоплата или нет (предупреждаем: не надо платить за то, что для вас еще не сделали). Положительный ответ на вопрос о предоплате или запрос денег на «бронь» жилья — повод прекратить разговор и отправить жалобу на объявление.
- Ищете квартиру в аренду? Спросите, почему жилье сдается, как часто эту квартиру сдают, мнение арендодателя о прежних квартирантах. По этой информации вы сделаете выводы об отношении арендодателя к процессу, степень его ответственности и адекватности.
- Спросите, когда можно посмотреть квартиру (осмотр должен быть бесплатным). Уточните, кто будет показывать квартиру — владелец, риелтор, один из членов семьи владельца.
- Уточните, есть ли у продавца и или арендодателя документы на квартиру. Нет ничего криминального и в том, чтобы запросить документы на право собственности.
- Если ищете жилье для аренды, не забудьте спросить про интернет и его стоимость, какие платежи по ЖКХ. Реальный собственник без труда ответит вам на эти вопросы.
Спокойно объясните, что хотите уточнить некоторые моменты. Адекватный собственник и риелтор, заинтересованные в сделке, всегда пойдут вам навстречу.
Читайте также «Какие вопросы задать продавцу недвижимости перед покупкой».
На какие объявления нужно жаловаться
Какие объявления заслуживают проверки в первую очередь:
- Если подавший объявление человек предлагает вам заплатить за «бронь» жилья и обещает просмотр только после получения денег.
- Если у вас требуют личные данные, а также коды и пароли от личного кабинета.
- Если описанные в объявлении характеристики жилья не соответствуют действительности: например, в объявлении говорится о наличии евроремонта, но по телефону вам сказали, что ремонта нет.
- Если вы точно уверены, что жилье не продается: например, на фотографиях дом ваших друзей, а факт продажи они не подтверждают.
- По телефону вам отвечают, что жилье уже сдано или продано, но объявление не удаляют и говорят, что «есть другой похожий вариант в этом же районе».
- Человек на том конце провода принципиально не хочет говорить по телефону, настойчиво и без объяснения причин предлагает общаться в мессенджерах или по электронной почте.
Любая из этих причин заслуживает проверки службой модерации. Нажимайте кнопку «Пожаловаться», затем выбирайте причину жалобы. Можно нажать категорию «Другое» и подробно описать ситуацию.
Помните, что мошенничество попадает под статью 159 Уголовного Кодекса РФ. Мошенников задерживают и наказывают в соответствии с законодательством.
Как Домклик борется с фейковыми объявлениями
Все объявления перед публикацией на сайте проходят модерацию. Если на объявление поступает жалоба, оно проверяется еще раз с особой тщательностью. Домклик блокирует недобросовестных пользователей, когда они указывают заведомо ложные данные.
Кроме того, есть дополнительные меры безопасности:
- Прохождение пользователями (физическими лицами) идентификации через Сбер ID перед публикацией объявления. Это правило работает на территории всей России. Срок публикации каждого такого объявления — 90 дней.
- Также на Домклик появилась функция «Поиск риелтора», с помощью которой можно проверить специалиста по подбору недвижимости, а также узнать его рейтинг, подробную информацию об опыте работы и размещённых объявлениях.
Функцией «Поиск риелтора» пока можно воспользоваться только в веб-версии, в мобильных приложениях она будет доступна позже.
Подробнее читайте в статье «Теперь на Домклик можно узнать необходимую информацию о риелторе».