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Самые популярные районы Москвы для аренды жилья — аналитика Домклик

Дата публикации: 19 июн 2023
Самые популярные районы Москвы для аренды жилья — аналитика Домклик

Аналитический центр Домклик изучил ситуацию на московском рынке долгосрочной аренды. Опираясь на статистику объявлений на портале Домклик, эксперты определили наиболее востребованные районы для съема жилья, а также выяснили, какие типы квартир (по комнатности) пользуются особым спросом.

В материале также представлен обзор арендных ставок по состоянию на начало июня 2023 года. 

Топ-10 районов Москвы по количеству реализованных объявлений за весенние месяцы 2023 года. Квартира считается реализованной после того, как было снято объявление (было удалено из базы). Для каждого района представлено распределение реализованных объявлений по комнатности. В таблице также приведена медианная стоимость аренды квартир (данные сервиса Домклик на начало июня 2023 года). Величина стоимости аренды также показана цветом: высокие цены показаны красным, наименьшие – зеленым.
Топ-10 районов Москвы по количеству реализованных объявлений за весенние месяцы 2023 года. Квартира считается реализованной после того, как было снято объявление (было удалено из базы). Для каждого района представлено распределение реализованных объявлений по комнатности. В таблице также приведена медианная стоимость аренды квартир (данные сервиса Домклик на начало июня 2023 года). Величина стоимости аренды также показана цветом: высокие цены показаны красным, наименьшие – зеленым.

Из таблицы видно, что подавляющее большинство наиболее востребованных для долгосрочной аренды районов располагаются в Центральном административном округе, несмотря на явно завышенную стоимость предложения. По данным витрины Домклик, стоимость аренды в центральных районах примерно в 1,5-2 раза превышает медианное значение по Москве. В некоторых районах разрыв еще больше — например, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Арбатском районе более чем в три раза превышает медианную стоимость аренды по городу. 

Другие востребованные районы из приведенного списка (Раменки, Хорошевский, Хорошево-Мневники) также можно отнести к элитным. Стоимость аренды малогабаритного жилья тоже существенно отличается от показателей по Москве в целом (примерно в 1,5 раза). Эти районы также привлекают арендаторов близостью к центру, хорошей транспортной доступностью, большим количеством нового жилья, развитой инфраструктурой.

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Какие квартиры выбирают арендаторы

В большинстве выделенных районов распределения реализованных квартир по комнатности значительно отличаются от данных по всей Москве. Можно выделить следующие характерные особенности рынка аренды в центральной части города:

  1. Трехкомнатные квартиры — наиболее востребованный сегмент. В перечисленных выше районах на долю трехкомнатных квартир приходится около трети реализованных объявлений.  На московском рынке аренды в целом показатель ниже — около 25%, наибольший процент при этом составляют «двушки» (34%).
  2. Квартиры 4 и более комнат — очень востребованы. В отличие от всего рынка московской аренды, где доля реализованных квартир с четырьмя и более комнатами существенно ниже, чем по другим сегментам (около 15%), в районах центральной части города спрос на крупногабаритное жилье достаточно высок. Например, в Басманном и Тверском районах доля таких квартир в общем количестве реализованных квартир составила около 40%. 
  3. Востребованность одно- и двухкомнатных квартир существенно ниже. Вопреки расхожему мнению, в большинстве рассмотренных районов востребованность малогабаритного жилья заметно отстает от квартир большей комнатности. Так, например, в районе Арбат, Замоскворечье, Мещанский суммарная доля однушек и двушек ниже доли, соответствующей трехкомнатным квартирам.

Вывод

Аналитики Домклик отмечают, что столь кардинальные различия в параметрах спроса обусловлены не только разницей в доходах арендаторов, но и самой структурой предложения в центральной части Москвы. Так, в центральных районах объем предложения крупногабаритного жилья больше и разнообразнее (по классу) по сравнению с малогабаритными квартирами.

Арендовать квартиру

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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