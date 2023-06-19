Самые популярные районы Москвы для аренды жилья — аналитика Домклик
Аналитический центр Домклик изучил ситуацию на московском рынке долгосрочной аренды. Опираясь на статистику объявлений на портале Домклик, эксперты определили наиболее востребованные районы для съема жилья, а также выяснили, какие типы квартир (по комнатности) пользуются особым спросом.
В материале также представлен обзор арендных ставок по состоянию на начало июня 2023 года.
Из таблицы видно, что подавляющее большинство наиболее востребованных для долгосрочной аренды районов располагаются в Центральном административном округе, несмотря на явно завышенную стоимость предложения. По данным витрины Домклик, стоимость аренды в центральных районах примерно в 1,5-2 раза превышает медианное значение по Москве. В некоторых районах разрыв еще больше — например, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Арбатском районе более чем в три раза превышает медианную стоимость аренды по городу.
Другие востребованные районы из приведенного списка (Раменки, Хорошевский, Хорошево-Мневники) также можно отнести к элитным. Стоимость аренды малогабаритного жилья тоже существенно отличается от показателей по Москве в целом (примерно в 1,5 раза). Эти районы также привлекают арендаторов близостью к центру, хорошей транспортной доступностью, большим количеством нового жилья, развитой инфраструктурой.
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Какие квартиры выбирают арендаторы
В большинстве выделенных районов распределения реализованных квартир по комнатности значительно отличаются от данных по всей Москве. Можно выделить следующие характерные особенности рынка аренды в центральной части города:
- Трехкомнатные квартиры — наиболее востребованный сегмент. В перечисленных выше районах на долю трехкомнатных квартир приходится около трети реализованных объявлений. На московском рынке аренды в целом показатель ниже — около 25%, наибольший процент при этом составляют «двушки» (34%).
- Квартиры 4 и более комнат — очень востребованы. В отличие от всего рынка московской аренды, где доля реализованных квартир с четырьмя и более комнатами существенно ниже, чем по другим сегментам (около 15%), в районах центральной части города спрос на крупногабаритное жилье достаточно высок. Например, в Басманном и Тверском районах доля таких квартир в общем количестве реализованных квартир составила около 40%.
- Востребованность одно- и двухкомнатных квартир существенно ниже. Вопреки расхожему мнению, в большинстве рассмотренных районов востребованность малогабаритного жилья заметно отстает от квартир большей комнатности. Так, например, в районе Арбат, Замоскворечье, Мещанский суммарная доля однушек и двушек ниже доли, соответствующей трехкомнатным квартирам.
Вывод
Аналитики Домклик отмечают, что столь кардинальные различия в параметрах спроса обусловлены не только разницей в доходах арендаторов, но и самой структурой предложения в центральной части Москвы. Так, в центральных районах объем предложения крупногабаритного жилья больше и разнообразнее (по классу) по сравнению с малогабаритными квартирами.