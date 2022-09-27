Прописка в Москве от 5 млн рублей: топ-5 недорогих ЖК столицы
Недавно мы уже рассказывали о самых востребованных новостройках Москвы. В рейтинг вошли ЖК, в которых чаще всего покупали квартиры в ипотеку Сбербанка этим летом.
Сегодня мы решили выяснить, в каких новостройках столицы можно купить квартиру по минимальной цене.
ЖК Эдельвейс
Это яркий жилой комплекс комфорт-класса от застройщика ГК Центрстрой, расположенный в окружении живописного лиственного леса.
Локация. Новая Москва, Троицкий район, поселение Первомайское. Расположен между Киевским и Калужским шоссе, в 25 км от МКАД.
Стоимость. Средняя цена за 1 кв. м — 124 070 рублей. Минимальная стоимость квартиры — 5,9 млн рублей (площадь 42,8 кв. м).
Транспортная доступность. Без пробок на машине до МКАД можно доехать за двадцать минут. На общественном транспорте дорога займёт 35 минут.
От ЖК можно за несколько минут пешком дойти до остановок автобусов и маршрутных такси, которые отправляются по пяти маршрутам, в том числе до станций метро «Теплый стан», «Тропарево», «Юго-Западная».
Инфраструктура. Рядом с комплексом есть образовательный комплекс, включающий в себя школу и детский сад, амбулатория. В непосредственной близости также находится торговый центр, супермаркет, фитнес-клуб, детский центр, где организованы занятия танцами, секции единоборств.
Срок сдачи. 4-й квартал 2022 года.
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ЖК Цветочные поляны
Жилой квартал в европейском стиле от застройщика ГК МИЦ, расположенный на границе Валуевского лесопарка.
Локация. Новая Москва, поселение Филимонковское. ЖК расположен в 5 км от Киевского и в 7 км от Калужского шоссе. Расстояние до МКАД — 16 км.
Стоимость. Средняя цена за 1 кв. м — 172 504 рубля. Минимальная стоимость квартиры — 4,9 млн рублей (площадь 23,2 кв. м).
Транспортная доступность. 10 минут на автомобиле до метро «Филатов луг», 15 минут — до метро «Прокшино». На маршрутном такси до станции «Прокшино» можно добраться за 20–25 минут.
Инфраструктура. На территории комплекса будут построены 2 детских сада, школа на 1108 учащихся и многоуровневые паркинги. На первых этажах домов появятся кафе, рестораны, аптеки, салоны красоты и супермаркеты.
Срок сдачи. 3-й квартал 2024 года.
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ЖК Середневский парк
Проект от застройщика ГК ПИК. Жилой квартал также строится в Новой Москве недалеко от Валуевского леса.
Локация. Новая Москва, поселение Филимонковское, деревня Середнево.
Стоимость. Средняя цена за 1 кв. м — 189 288 рублей. Минимальная стоимость квартиры — 4,7 млн рублей (площадь 20,1 кв. м).
Транспортная доступность. В 15 минутах езды на машине находятся две станции метро — «Филатов луг» и «Саларьево». На рейсовом автобусе от ЖК до метро «Филатов луг» можно добраться за 20 минут. Открытие новой станции «Внуково» запланировано на 2023 год.
Инфраструктура. Проектом предусмотрено создание собственной социальной инфраструктуры — школы и детских садов.
Срок сдачи. 4-й квартал 2024 года.
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ЖК Новые Ватутинки
Комфортный жилой район в центре Новой Москвы от застройщика ГК Стройком.
Локация. Новая Москва, поселение Десеновское, 3-я Нововатутинская улица, 13к1. Расстояние до МКАД — 12 км.
Стоимость. Средняя цена за 1 кв. м — 195 463 рубля. Минимальная стоимость квартиры — 5,3 млн рублей (площадь 22 кв. м).
Транспортная доступность. В 12 минутах ходьбы от комплекса строится станция метро «Десеновское». Открытие запланировано на 2026 год. На общественном транспорте можно добраться до станций «Теплый стан», «Саларьево», «Филатовский луг», «Коммунарка», «Бульвар адмирала Ушакова».
Инфраструктура. На территории жилого квартала функционируют и строятся детские сады, общеобразовательные школы и муниципальные поликлиники.
Срок сдачи. 1-й квартал 2024 года.
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ЖК Никольские луга
Проект представляет собой «город в городе», застройщик ГК ПИК. Комплекс расположен вблизи двух больших парков — Бутовский и парк Южное Бутово.
Локация. Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово. ЖК строится в 5 минутах езды от Варшавского шоссе.
Стоимость. Средняя цена за 1 кв. м — 203 486 рублей. Минимальная стоимость квартиры — 5,3 млн рублей (площадь 19,7 кв. м).
Транспортная доступность. От ЖК можно пешком дойти до МЦД «Щербинка» за 17 минут. Дорога на автомобиле до МКАД занимает 15 минут.
Инфраструктура. На территории комплекса будут построены три детских сада, две школы и поликлиника. Также проектом предусмотрено строительство масштабной игровой площадки и спортивного комплекса. Пруды на территории квартала будут благоустроены, а рядом с ними разместятся места для отдыха у воды.
Срок сдачи. 4-й квартал 2023 года.
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