10 самых продаваемых новостроек Москвы: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку летом 2022 года
Аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья с июня по август 2022 года и составили рейтинг 10 самых востребованных ЖК, в которых этим летом зафиксировано наибольшее число продаж квартир в ипотеку. Все новостройки находятся в Москве, квартиры доступны к покупке уже сегодня.
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1. ЖК Новое Внуково🏆
Лидером рейтинга по числу квартир, купленных в ипотеку этим летом, является ЖК Новое Внуково от ГК Самолет. Проект строится в Новой Москве, в экологичном районе на берегу реки Незнайки.
Расстояние до МКАД — 24 км. Добраться до МКАД на авто можно за 25 минут. В 5 минутах — ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 6,1 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 216 037 рублей. Для покупателей действует система скидок, есть бонусы за рекомендации (от 30 000 до 60 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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2. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
Второе место рейтинга по числу ипотечных сделок занимает современный жилой микрорайон ЖК ЭкоБунино от ГК МИЦ, который находится в Новой Москве. ЖК имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка». В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 207 892 рубля. Есть скидки от застройщика (обсуждаются индивидуально в офисе продаж).
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3. ЖК Остафьево
В тройку лидеров по количеству ипотечных сделок также вошёл ЖК Остафьево от ГК Самолет, который также возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле. До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» — 10 минут езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 210 117 рублей. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации (до 60 000 рублей) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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4. ЖК Алхимово
ЖК Алхимовоот ГК Самолет строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут. Рядом с комплексом расположены исторические усадьбы Дубровицы, Остафьево и Плещеево, зеленые луга и пруды.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 6,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 256 016 рублей. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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5. ЖК Город-парк Переделкино Ближнее
ЖК Город-парк Переделкино Ближнее от застройщика Абсолют Недвижимость возводится в Новой Москве, в поселении Внуковское. Территория комплекса находится в окружении двух природных лесопарков — Мещерского и Ульяновского. Расстояние до МКАД составляет 8 км. До станции метро «Рассказовка» можно дойти пешком за 7 минут.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 7,8 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 226 961 рубль. Клиентам СберБанка предоставляются скидки — 1% от стоимости квартиры. При 100% оплате или ипотеке дисконт составляет 2%.
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6. ЖК Люблинский парк
ЖК Люблинский парк — это квартал для жизни от ГК ПИК, который строится на юго-востоке Москвы, в 30 минутах езды от центра. В шаговой доступности от комплекса находится станция метро «Брастиславская». Также поблизости расположены сразу 2 станции МЦД-2 — «Перерва» и «Депо». Территория комплекса реализована в формате двора-парка.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 5,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 225 896 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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7. ЖК Бунинские луга
ЖК Бунинские луга — это жилой квартал от застройщика ГК ПИК, расположенный в Новой Москве, в 7 км от МКАД. Территория комплекса находится в окружении парковых зон и прудов. До станции метро «Бунинские аллеи» — 20 минут ходьбы, а до станции «Коммунарка» — 10 минут на автомобиле. В 2023 году дорога до метро станет ещё короче: на Сокольнической ветке будет открыта станция «Новомосковская», дорога до неё займёт всего 10 минут пешком.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 5,6 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 222 345 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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8. ЖК Матвеевский парк
ЖК Матвеевский парк от ГК ПИК строится в районе Очаково-Матвеевское. В трёх минутах ходьбы от комплекса открыта новая станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. Проектом предусмотрены выезды на Мичуринский проспект и проспект генерала Дорохова, дорога до МКАД займёт 9 минут.
В квартирах будут французские балконы с окнами от пола до потолка, угловые окна, планировки с гардеробными и отдельными постирочными. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 6,9 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 291 551 рубль. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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9. ЖК Саларьево парк
ЖК Саларьево парк от ГК ПИК — это жилой район в Новой Москве, общая площадь застройки которого составляет 430 тысяч кв. метров. Комплекс расположен в 3 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, вблизи от одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Новой Москвы — «Саларьево».
В трёх минутах ходьбы от района находится метро «Саларьево», в пяти минутах — станция метро «Филатов Луг». Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 235 769 рублей. При 100% оплате или ипотеке действуют скидки до 19%.
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10. ЖК Город-парк Первый Московский
ЖК Город-парк Первый Московский от застройщика Абсолют Недвижимость строится в одном из самых экологически чистых районов Новой Москвы. Рядом с комплексом расположены благоустроенный парк «Филатов луг» и Ульяновский лесопарк. В пешей доступности от ЖК находится одноимённая станция метро «Филатов луг». От дома за 5 минут на автомобиле можно доехать до станции «Саларьево», за 10 минут — до станции «Рассказовка».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 191 063 рубля. При 100% оплате или ипотеке предоставляется скидка 4%.
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Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком. #ИпотекаВернулась