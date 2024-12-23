Ошибки при строительстве каркасного дома: как делать не нужно
Строительство каркасного дома — это процесс, который требует внимательного подхода и тщательного планирования. Несмотря на то, что данная технология становится всё более популярной благодаря своей экономичности, разнообразию доступных проектов и возможности быстрого возведения дома, при её применении часто допускают ошибки, которые могут привести к серьёзным проблемам в будущем.
В статье вместе с экспертами компании «Строй и Живи» рассмотрим основные недочёты в строительстве каркасных домов и расскажем, как их избежать.
Отсутствие проекта
Строительство без проекта — частая и грубая ошибка, которую допускают при возведении домов из разных материалов. Необходимо тщательно продумать планировку помещений, расположение окон и дверей, а также учитывать климатические условия региона. Неправильное проектирование или его отсутствие может вызвать неудобства в эксплуатации дома и увеличить затраты на отопление и кондиционирование.
Поэтому, независимо от выбранной технологии перед началом стройки важно согласовать с подрядчиком проектную документацию.
Что должно быть в проекте дома:
- Архитектурный и строительный раздел с конструкторскими чертежами
- Узлы соединения конструкций
- План инженерных коммуникаций
- Расчёты предполагаемой нагрузки ветра и снега
- Объёмы и перечень строительных материалов, необходимых для каждого этапа строительства
- Площади полов, стен, кровли и других элементов будущего дома
- Распиловочная ведомость элементов силового каркаса
Наличие готового проекта позволяет определить смету строительства, заранее приобрести необходимые материалы в нужном количестве, а также контролировать ход выполнения работ, опираясь на расчёты в планах.
Неправильный выбор фундамента
Фундамент — это основа любого здания, и к его устройству нужно подходить с особой тщательностью.
Часто допускаются ошибки при расчёте глубины заложения фундамента, а также при выборе его типа. Такого рода просчёты могут стать фатальными для всего сооружения — высока вероятность появления деформаций и трещин в стенах, снижения долговечности дома, а в самом худшем случае — его разрушения.
Каркасная технология предполагает лёгкость конструкции, поэтому зачастую такие дома возводят на свайном фундаменте. Однако такой выбор не всегда является единственно верным. Чтобы принять правильное решение, нужно провести геологические изыскания грунта, рассчитать нагрузку (это делается на этапе составления проекта), принять во внимание особенности рельефа местности, наличие грунтовых вод.
Использование некачественных материалов
Качество используемых материалов играет ключевую роль в долговечности каркасного дома. В первую очередь это касается стройматериала, составляющего основу каркаса дома, а именно древесины.
Самая распространённая ошибка — применение сырой доски. Чаще всего это делается из желания сэкономить, так как качественный калиброванный пиломатериал, просушенный в специальных камерах, действительно обходится дороже бруса естественной сушки. Но такая экономия чревата неприятными последствиями для будущих хозяев:
- Образование щелей и деформаций в результате усыхания пиломатериала. После того, как лишняя влага уйдёт, конструкционный размер бруса может потерять до 10% в поперечной проекции. Это чревато срывом крепёжных элементов, нарушением геометрии стен, деформацией обшивки, снижением уровня теплоизоляции.
- Появление грибка и насекомых внутри каркаса. Излишки влаги могут проявить себя в виде плесени на стенах. Кроме того, доску естественной сушки нужно обработать биозащитой, но в данном случае антисептик воздействует только на внешние слои древесины, то есть внутренний слой остаётся незащищённым от «неприятного» соседства с грибком и паразитами. Качественный пиломатериал камерной сушки, при необходимости, антисептируется на производстве, поэтому при его применении такие риски сводятся к минимуму.
Рекомендованным материалом для возведения каркаса является строганная доска камерной сушки. Такая доска, прошедшая термическую обработку и несколько стадий отбора, имеет наивысшее качество и лучшую геометрию. Построенный из такой доски силовой каркас при работе квалифицированной бригады будет очень крепким, ровным и долговечным.
Неверно подобранное сечение бруса и некорректный крепёж
При недостаточном сечении используемых заготовок снизится прочность конструкции, что может быть опасно для жильцов дома — вплоть до обрушения стен. Сечение балок должно быть рассчитано на эксплуатационные нагрузки здания.
Также на безопасность конструкции влияют крепёжные элементы, которые используются при возведении каркасной основы. Для этих целей нужно применять оцинкованные гвозди или саморезы, покрытые латунью или хромом. Использование чёрных саморезов снижает устойчивость каркаса — такие детали со временем могут проржаветь, что в свою очередь приведёт к разрывам.
Александр Касумов отмечает, что применяемые конструктивные решения индивидуальны для каждого дома, поэтому такие вопросы должны согласовываться ещё при проектировании. Эксперт подчёркивает, что зачастую именно на конструктивном проекте с детально продуманными и прорисованными узлами экономят некомпетентные подрядчики.
Отказ от гидроизоляции бетонного фундамента
Эта ошибка со временем может привести серьёзным последствиям, которые будет довольно сложно устранить. Бетон хорошо пропускает влагу, которая впитывается в древесину. Как результат — появление плесени и гниение досок.
Предотвратить проблему можно и нужно путём использования битумных рулонных материалов под опорой стен каркаса и обработки нижних обвязок гидроизоляционными составами.
Игнорирование вентиляции
Правильная вентиляция — это залог комфортного микроклимата в доме. Пренебрежение этим аспектом может привести не только к ухудшению самочувствия жильцов, но и к образованию плесени и грибка. В каркасном доме этот вопрос стоит особенно остро, так как в силу конструкции он работает по принципу термоса.
Вентиляционную систему важно предусмотреть на этапе проектирования. Обязательный минимум: на кухне и в санузле должна быть установлена вытяжная вентиляция, в комнатах — приточные клапаны и/или окна с режимом микропроветривания.
Как при проектировании, так и в ходе строительства часто упускается важность проветривания холодных зон кровли. Это могут быть треугольные неотапливаемые ниши с боков мансардного этажа и ниша под коньком. Как следствие — образуется конденсат, и поверхность намокает.
Неправильное утепление
Утепление каркасного дома — это важный момент, который влияет на его энергоэффективность. Ошибки при выборе утеплителя или его неправильная укладка могут привести к значительным теплопотерям и увеличению затрат на отопление.
Распространённые недочёты в части утепления каркасных домов:
- Отсутствие или прерывание (непроклеивание) пароизоляции в «пироге» стены, в результате чего возникает намокание утеплителя.
- Подбор некачественных материалов — в этом случае не только снижается энергоэффективность строения, но и появляется риск нанесения вреда здоровью жильцов. Оптимальный вариант — базальтовая или целлюлозная вата.
- Неверный подбор толщины утеплителя, пренебрежение утеплением деревянных элементов каркаса.
Некомпетентность строителей
Выбор профессиональной строительной бригады — пожалуй, самый важный шаг, который позволит исключить все ошибки при строительстве дома. Изучите отзывы о подрядчике, вживую посмотрите объекты, которые он построил ранее, поинтересуйтесь, какие материалы использует компания.
Часто строители пренебрегают обязательными элементами каркасного дома, которые позволяют серьёзно увеличить уровень комфорта при проживании в нём и продлить срок службы конструкции. Это касается монтажа металлической обвязки свай уголком или швеллером, установки сетки от грызунов, монтажа снегозадержателей на кровле, использования клееных балок и столбов на террасе и многого другого.
Нередки случаи, когда деревянные элементы каркаса оказываются опасно близко к дымоходам и не позволяют их достаточно изолировать.
Подрядчики забывают заранее сделать закладные под вентиляционные выходы, проходы труб, кабелей и других инженерных коммуникаций. Проделывание этих отверстий после отделки не позволяет проклеить разрывы пароизоляции и нарушает целостность утепления, сеток от грызунов, ветрозащиты.
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