Московская прописка от 5 млн рублей: рейтинг самых доступных новостроек столицы
Обзавестись московской пропиской с бюджетом от 5 до 7 млн рублей — звучит заманчиво, правда?
Мы взяли 5 популярных жилых комплексов в Новой Москве, где уже сегодня можно купить квартиру по такой цене. И сравнили их между собой по ключевым параметрам — стоимость, в том числе по отношению к ценам локального рынка, транспортная доступность, срок сдачи и условия получения скидок от застройщика.
Все ЖК из подборки раcположены в Новомосковском административном округе. Дорога до МКАД занимает от 15 до 30 минут езды на машине. Также во всех комплексах предусмотрены благоустроенные дворы с детскими площадками и местами для отдыха, поблизости есть детские сады и школы, кафе, магазины, салоны красоты.
ЖК Цветочные поляны
Рейтинг по цене
1.⚡️ ЖК Цветочные Поляны
В ЖК можно подобрать квартиру стоимостью до 5 млн рублей. Средняя стоимость кв. м в проекте дешевле средней цены локального рынка на 9,5%.
2. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
До 5,5 млн рублей. Средняя цена кв. м в ЖК дешевле средней цены локального рынка на 14,6%.
3. ЖК Алхимово
До 6,5 млн рублей. Средняя стоимость кв. м дороже средней цены локального рынка на 9%.
До 7,3 млн рублей.
До 7,9 млн рублей. Средняя цена кв. м в проекте дороже средней цены локального рынка на 0,3%.
ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
Транспортная доступность
1.⚡️ ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
6,5 км до МКАД и 20 минут пешком до метро «Коммунарка». В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
16 км до МКАД и 15 минут пешком до станции метро «Прокшино».
Расстояние от ЖК до МКАД — 6,5 км. Ближайшие станции метро «Теплый стан» и «Коммунарка» находятся в 15 минутах езды. В перспективе рядом откроется новая станция метрополитена «Новомосковская».
16 км до МКАД и 20-25 минут езды (в том числе на общественном транспорте) до станций метро 2 Сокольнической линии: «Филатов луг» и «Прокшино».
5. ЖК Алхимово
Находится в 30 минутах езды от МКАД, до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.
ЖК Алхимово
Срок сдачи
1.⚡️ЖК Алхимово
2 квартал 2023 года
4 квартал 2023 года
1 квартал 2024 года
4. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
4 квартал 2024 года
4 квартал 2025 года
ЖК Испанские кварталы
Скидки от застройщика
1.⚡️ЖК Алхимово
Скидка 10 000 рублей при онлайн подаче заявки на ипотеку. Бонус 60 000 рублей при рекомендации, если рекомендованный клиент приобретает апартаменты, 12 000 рублей – машино место, 7 000 рублей – кладовую. Есть скидка до 5% при trade- in.
Возможно предоставление индивидуальных скидок — увеличение маткапитала до 639 000 рублей в зависимости от комнатности квартиры, скидка до 5% на ограниченный пул квартир при 100% оплате/ипотеке.
Возможно предоставление индивидуальных скидок — увеличение маткапитала до 639 000 рублей в зависимости от комнатности квартиры, скидка до 5% на ограниченный пул квартир при 100% оплате/ипотеке.
4. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
Единой системы скидок нет, но возможно предоставление индивидуальных условий.
Единой системы скидок нет, но возможно предоставление индивидуальных условий.
ЖК Скандинавия
При выборе новостройки для разных покупателей определяющее значение могут иметь разные факторы — например, близость к метро или срок сдачи. Мы составили рейтинги таким образом, чтобы каждый мог подобрать для себя подходящий вариант в зависимости от конкретного критерия.
Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.