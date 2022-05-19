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Недвижимость
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Московская прописка от 5 млн рублей: рейтинг самых доступных новостроек столицы

Дата публикации: 19 мая 2022
Московская прописка от 5 млн рублей: рейтинг самых доступных новостроек столицы
Содержание

Обзавестись московской пропиской с бюджетом от 5 до 7 млн рублей — звучит заманчиво, правда?

Мы взяли 5 популярных жилых комплексов в Новой Москве, где уже сегодня можно купить квартиру по такой цене. И сравнили их между собой по ключевым параметрам — стоимость, в том числе по отношению к ценам локального рынка, транспортная доступность, срок сдачи и условия получения скидок от застройщика.

Все ЖК из подборки раcположены в Новомосковском административном округе. Дорога до МКАД занимает от 15 до 30 минут езды на машине. Также во всех комплексах предусмотрены благоустроенные дворы с детскими площадками и местами для отдыха, поблизости есть детские сады и школы, кафе, магазины, салоны красоты.

Московская прописка за 7 млн рублей: сравнение самых доступных новостроек столицы №1

ЖК Цветочные поляны

Рейтинг по цене

1.⚡️ ЖК Цветочные Поляны

В ЖК можно подобрать квартиру стоимостью до 5 млн рублей. Средняя стоимость кв. м в проекте дешевле средней цены локального рынка на 9,5%.

2. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)

До 5,5 млн рублей. Средняя цена кв. м в ЖК дешевле средней цены локального рынка на 14,6%.

3. ЖК Алхимово

До 6,5 млн рублей. Средняя стоимость кв. м дороже средней цены локального рынка на 9%.

4. ЖК Испанские кварталы

До 7,3 млн рублей.

5. ЖК Скандинавия

До 7,9 млн рублей. Средняя цена кв. м в проекте дороже средней цены локального рынка на 0,3%.

Московская прописка за 7 млн рублей: сравнение самых доступных новостроек столицы №1

ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)

Транспортная доступность

1.⚡️ ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)

6,5 км до МКАД и 20 минут пешком до метро «Коммунарка». В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».

2. ЖК Испанские кварталы

16 км до МКАД и 15 минут пешком до станции метро «Прокшино».

3. ЖК Скандинавия

Расстояние от ЖК до МКАД — 6,5 км. Ближайшие станции метро «Теплый стан» и «Коммунарка» находятся в 15 минутах езды. В перспективе рядом откроется новая станция метрополитена «Новомосковская».

4.ЖК Цветочные Поляны

16 км до МКАД и 20-25 минут езды (в том числе на общественном транспорте) до станций метро 2 Сокольнической линии: «Филатов луг» и «Прокшино».

5. ЖК Алхимово

Находится в 30 минутах езды от МКАД, до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.

Московская прописка за 7 млн рублей: сравнение самых доступных новостроек столицы №4

ЖК Алхимово

Срок сдачи

1.⚡️ЖК Алхимово

2 квартал 2023 года

2.ЖК Испанские кварталы

4 квартал 2023 года

3. ЖК Скандинавия

1 квартал 2024 года

4. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)

4 квартал 2024 года

5.ЖК Цветочные Поляны

4 квартал 2025 года

Московская прописка за 7 млн рублей: сравнение самых доступных новостроек столицы №3

ЖК Испанские кварталы

Скидки от застройщика

1.⚡️ЖК Алхимово

Скидка 10 000 рублей при онлайн подаче заявки на ипотеку. Бонус 60 000 рублей при рекомендации, если рекомендованный клиент приобретает апартаменты, 12 000 рублей – машино место, 7 000 рублей – кладовую. Есть скидка до 5% при trade- in.

2.ЖК Скандинавия

Возможно предоставление индивидуальных скидок — увеличение маткапитала до 639 000 рублей в зависимости от комнатности квартиры, скидка до 5% на ограниченный пул квартир при 100% оплате/ипотеке.

3. ЖК Испанские кварталы

Возможно предоставление индивидуальных скидок — увеличение маткапитала до 639 000 рублей в зависимости от комнатности квартиры, скидка до 5% на ограниченный пул квартир при 100% оплате/ипотеке.

4. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)

Единой системы скидок нет, но возможно предоставление индивидуальных условий.

5. ЖК Цветочные Поляны

Единой системы скидок нет, но возможно предоставление индивидуальных условий.

Московская прописка за 7 млн рублей: сравнение самых доступных новостроек столицы №2

ЖК Скандинавия

При выборе новостройки для разных покупателей определяющее значение могут иметь разные факторы — например, близость к метро или срок сдачи. Мы составили рейтинги таким образом, чтобы каждый мог подобрать для себя подходящий вариант в зависимости от конкретного критерия.

Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.

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Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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