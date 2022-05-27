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Недвижимость
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Новостройки Подмосковья рядом с МКАДом до 5 млн рублей

Дата публикации: 27 мая 2022
Новостройки Подмосковья рядом с МКАДом до 5 млн рублей
Содержание

Юго-Восток Подмосковья сегодня считается одним из самых востребованных направлений для покупки жилья. Этому способствуют привлекательные цены, близость к Москве и транспортная доступность.

Мы изучили рынок новостроек в этом направлении и подобрали  5 жилых комплексов, где уже сегодня можно купить квартиру стоимостью от 4,1 млн рублей. Все ЖК от одного застройщика (ГК Самолет), поэтому у них много общего — во всех проектах предусмотрены комфортные входные группы, благоустроенные дворы с детскими площадками и местами для отдыха, поблизости есть детские сады и школы, кафе, магазины, салоны красоты. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой.

Также покупатели могут воспользоваться специальными условиями от застройщика:

  • trade-in — обмен старой квартиры на новую
  • беспроцентная рассрочка — предоставляется при условии внесения 10% и более от стоимости квартиры, остальная сумма выплачивается в течение 3 месяцев

А теперь попробуем выделить лучшие предложения из рассматриваемой подборки.

ЖК Горки Парк
ЖК Горки Парк

Минимальная цена квартиры

1.⚡️ЖК Горки Парк

Квартиры от 4,1 млн рублей.

2. ЖК Томилино Парк

Квартиры от 4,3 млн рублей.

3. ЖК Пригород Лесное

Квартиры от 4,3 млн рублей.

4. ЖК Егорово Парк

Квартиры от 4,7 млн рублей.

5. ЖК Прибрежный Парк

Квартиры от 5 млн рублей.

ЖК Егорово Парк
ЖК Егорово Парк

Стоимость 1 кв. м

1.⚡️ЖК Егорово Парк

144 021 рубль

2. ЖК Горки Парк

153 080 рублей

3. ЖК Пригород Лесное

155 289 рублей

4. ЖК Томилино Парк

162 654 рубля

5. ЖК Прибрежный Парк

174 835 рублей

ЖК Пригород Лесное
ЖК Пригород Лесное

Транспортная доступность

1.⚡️ЖК Пригород Лесное

Находится в 4 км от МКАД — дорога на автомобиле займёт 12 минут. Доехать от комплекса до метро «Домодедовская» можно за 15 минут без учёта пробок.

2. ЖК Прибрежный Парк

Расстояние от ЖК до МКАД — 9 км. Дорога от МКАД до центра Москвы займёт 15 минут. В 15 минутах ходьбы от дома есть ж/д  станция «Ленинская». Электрички идут до Павелецкого вокзала — на дорогу уйдёт 40 минут. В будущем станция станет частью новой линии МЦД-5 «Ярославско-Павелецкая».

3. ЖК Томилино Парк

10 км до МКАД. До центра Москвы на личном транспорте можно доехать за 45 минут. В шаговой доступности есть автобусная остановка, до метро «Котельники» можно доехать на машине за 10 минут. В перспективе запланировано строительство станции МЦД «Томилино» в 4 км от комплекса.

4. ЖК Егорово Парк

Добраться до Москвы можно по Новорязанскому шоссе, время в пути до МКАД составит 15 минут на автомобиле. Дорога до центра Москвы занимает около 30 минут без пробок. До метро «Котельники» можно доехать на автобусе за полчаса или за 12 минут на автомобиле. В 25 минутах ходьбы от ЖК находится ж/д станция «Томилино».

5. ЖК Горки Парк

Для жителей ЖК будет организован прямой выезд на трассу А-105 — продолжение Каширское шоссе. Доехать до МКАД по трассе можно всего за 10 минут, а путь на автомобиле до центра Москвы занимает 40 минут. В 30 минутах езды от жилого комплекса располагается метро «Домодедовская».

Срок сдачи

Четыре из пяти рассматриваемых ЖК будут сданы в эксплуатацию в 4 квартале 2023 года.

Завершение строительства ЖК Прибрежный Паркзапланировано на 3 квартал 2024 года.

ЖК Прибрежный Парк
ЖК Прибрежный Парк

Площадь квартир

1.⚡️ЖК Егорово Парк

От 31,2 до 87,3 кв. м

2. ЖК Томилино Парк

От 21,4 до 88,1 кв. м

3. ЖК Пригород Лесное

От 21,4 до 86,6 кв. м

4. ЖК Прибрежный Парк

От 21,4 до 86,6 кв. м

5. ЖК Горки Парк

От 21,3 до 87,1 кв. м

ЖК Томилино Парк
ЖК Томилино Парк

Вывод

Если отталкиваться от бюджета на покупку квартиры, то самую привлекательную цену можно найти в ЖК Горки Парк (от 4,1 млн рублей), но с учётом площади квартиры и стоимости 1 кв. м преимущество будет на стороне ЖК Егорово Парк. В первом можно купить студию площадью 21,3 кв. м за 4,1 млн рублей, во втором — минимальная стоимость квартиры-студии составит 4,7 млн рублей, но площадь уже будет ощутимо больше — 31,2 кв. м.

Транспортная доступность у всех ЖК примерно равнозначная — дорога до МКАД занимает около 10-15 минут без учёта пробок. Ближе всего к метро находится ЖК Пригород Лесное (15 минут на авто до станции «Домодедовская»). Перспективно в плане транспортной инфраструктуры также  выглядят комплексы Прибрежный Парк и Томилино — рядом с ними вскоре появятся станции МЦД.

Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.

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Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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