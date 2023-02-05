7 ошибок во время ремонта
Ремонт — это всегда непросто. Еще сложнее и дороже исправлять что-то уже после ремонта. Но некоторых ошибок можно избежать. Мы расскажем, о чем чаще всего жалеют владельцы квартир после ремонта. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.
1. Делать ремонт зимой
Да, иногда очень хочется обновить интерьер перед новым годом. Но лучше отложить до лета. Почему? Всё просто.
- При выключенном отоплении можно без проблем заменить радиаторы
- Штукатурка, клей и краска сохнут намного быстрее
- Можно без проблем заменить окна
- Летом гораздо комфортнее часто проветривать
- У детей каникулы, а значит их можно отправить в лагерь или на дачу, чтобы они не дышали токсичными красками и стройматериалами.
2. Дорогой ремонт в новостройке
Ремонт в новостройке может пойти прахом через пару лет, когда пройдет полная усадка дома. Особенно сильно это скажется на стенах и потолках — красивые навесные потолки или гипсокартонные арки могут покоситься и потрескаться.
Если нет желания переделывать дорогостоящий ремонт, то лучше для начала ограничиться бюджетным вариантом. Плюсы недорогого ремонта:
- Вы сможете заехать в новое жилье раньше: простой ремонт в небольшой квартире можно успеть сделать за один месяц.
- Вы лучше поймете, чего хотите от ремонта, когда обживётесь в новом доме.
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3. Забывать про розетки
Какой бы дизайнерский ремонт вы ни задумали, все приборы в доме будут работать от старой доброй розетки. Стоит сразу подумать об их количестве и о том, где они будут расположены.
Нет ничего хуже, чем спотыкаться об удлинитель, чтобы подключить фен или утюг, потому что розетка внезапно оказалась закрыта диваном.
Предусмотрите одновременное включение 2-3 устройств и сделайте розеток больше, чем изначально планировалось, в среднем, на 20%.
В этом поможет хороший дизайн-проект: дизайнер не только поможет с выбором материалов для отделки и расстановкой мебели, но и подготовит всю электромонтажную документацию для строителей. Так все электрические приборы будут на своем месте.
4. Импровизировать в процессе
Интерьер продуман и вовсю идёт ремонт, но тут вы находите невероятно красивую хрустальную люстру в виде сердца и буквально влюбляетесь. Стоп! Одумайтесь: по плану у вас был скандинавский стиль и лаконичные светильники. Скорее всего, новый предмет уже не впишется в задуманную композицию.
Слишком много акцентов в дизайне будут спорить друг с другом, и уже не получится сделать всё в одном стиле. Поэтому лучше придерживайтесь заранее продуманного плана.
5. Слабый пол на кухне
Паркет или ламинат на кухне никак нельзя назвать практичным покрытием. Да, выглядит красиво. Но такие поверхности вряд ли смогут сохранить свой изначальный вид в агрессивной кухонной среде — там всегда есть риск уронить на новенькое покрытие какую-нибудь тяжелую сковороду или что-то разлить.
Поэтому лучше всего выбирать более устойчивые к воде и «травмам» материалы. Если хочется что-то такое же фактурное, как ламинат, можно выбрать кварц-виниловое покрытие: оно прочное, долговечное и нарядное.
Обратите внимание, что некачественный линолеум или плитка тоже быстро портятся. Так что на материалах для кухни лучше не экономить.
6. Переносить вещи из комнаты в комнату
Это довольно трудоемко и не гарантирует сохранности всех вещей. Придется запастись терпением, полиэтиленом и другими упаковочными материалами, которые помогут защитить вещи от пыли, едкого запаха и повреждений при переносе. Переносить всё обратно на свои места тоже довольно проблематично.
Есть более простой и удобный способ освободить квартиру на время ремонта — передайте их на хранение в специальный сервис. Цена вопроса варьируется от 2 до 10 тысяч рублей в месяц.
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7. Откладывать уборку на потом
Ждать завершения ремонта, чтобы убрать всё сразу — не лучший вариант. Хлама и пыли может накопиться столько, что будет трудно справиться. И ремонт будет не в радость.
По возможности проводите влажную уборку каждый день. Уборка позволит сделать воздух чище, а вашу жизнь в условиях ремонта — намного комфортнее.