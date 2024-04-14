Можно ли выписаться из квартиры по доверенности
- Как происходит выписка из квартиры по доверенности, какими законами регламентируется?
- Выписка в никуда. Кто может выписываться автоматически
- Как выписаться из квартиры через «Госуслуги»: пошаговая инструкция
- Можно ли выписать человека по доверенности?
- Выписка из квартиры по доверенности. Можно ли и как выписаться без личного присутствия?
Необходимость в снятии жильцов с регистрационного учета может возникать по разным поводам. Иногда бывает так, что гражданин не может сам присутствовать при процедуре его выписки. Разбираемся, можно ли выписать человека по доверенности без присутствия.
Как происходит выписка из квартиры по доверенности, какими законами регламентируется?
Сама по себе выписка — процедура, противоположная постоянной регистрации по месту жительства. Основной же документ, регулирующий порядок этих действий и проживания, — Закон РФ N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства». Есть еще ряд документов, имеющих отношение к выписке:
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства»;
- Семейный кодекс (в части защиты прав несовершеннолетних);
- КоАП (ст. 19.15.1 и 19.15.2 — в части ответственности за нарушение правил регистрации) и др.
Основания для снятия с регистрационного учета могут быть разными: от смерти или признания умершим до выселения по суду. Есть и более экзотические варианты, например для кочевых народов это изменение маршрута кочевий или прекращение кочевого образа жизни.
Судебные случаи также разнятся, это могут быть:
- утрата права пользования жилым помещением;
- выявление проблем с документами при постановке на учет (ошибки, подделки, фиктивные регистрации, неправомерные действия третьих лиц и т. п.);
- признание пропавшим без вести и др.
Но в общем виде чаще все же принято говорить о выписке из-за перемены места жительства. В целом процедура выписки в этом случае не так сложна: она проводится через МФЦ либо в районном отделении МВД (этим вопросом ведает отдел миграции).
Подать заявление можно еще и онлайн — через портал «Госуслуги», это как раз делается без личного присутствия заявителя. Однако в отделение МВД все же придется явиться — для проставления соответствующей отметки в паспорте. Кого собственник не может выселить из своей квартиры, читайте здесь.
Выписка в никуда. Кто может выписываться автоматически
Вполне реальна и ситуация, когда требуется выписаться с прежнего адреса, но нового гражданин еще не знает. Так бывает, например, при покупке жилья в новостройке: старая квартира уже нашла покупателя, новая — еще не построена, и прописаться не получается. В подобных случаях говорят о выписке в никуда — это вполне законно, но по новому адресу нужно будет зарегистрироваться в течение недели после заселения прибытия.
При этом нужно учесть, что, если вы планируете после снятия с регистрации по месту жительства проживать где-либо более 90 дней, то по закону должны встать на учет по месту пребывания. Такая регистрация называется временной.
Если же квартира куплена и готова к проживанию, заниматься отдельно выпиской и пропиской не нужно: оба заявления подаются одновременно — одним из трех способов:
- в паспортном столе (отделении МВД);
- в многофункциональном центре;
- на портале «Госуслуги».
При таком варианте выписка оформляется автоматически вместе с постановкой на регистрацию по новому адресу. Стоит учесть, что собственник недвижимости может выписать других жильцов, если они не имеют права собственности.
Как выписаться из квартиры через «Госуслуги»: пошаговая инструкция
- Воспользоваться этим сервисом могут только зарегистрированные пользователи — при отсутствии профиля его сначала надо создать и подтвердить.
- В личном кабинете нужно найти вкладку «Услуги», в списке выбрать «Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства» и кликнуть на вкладку «Получить услугу».
- Заполнить в предлагаемой форме электронное заявление.
- Отправить заявление, выбрать способ оповещения (сообщение по электронной почте либо в мобильном приложении) и дождаться итогов проверки.
- Прийти с оригиналами документов в отделение МВД и получить отметку о выписке в паспорт.
Можно ли выписать человека по доверенности?
Законодательство не предусматривает возможность снятия с регистрационного учета по доверенности. То есть обращение должно быть подписано и подано заявителем. В интернете есть много информации о том, как составить доверенность на снятие с регистрации, однако она не является подтвержденной законодательно.
Процедура снятия с регистрационного учета проходит в соответствии с приказом МВД России № 984. Этот приказ определяет процедуру подачи документов и содержит бланки заявлений.
Согласно п. 90 регламента, основанием для начала процедуры является подача лично гражданином заявления о регистрации или снятии с регистрационного учета.
Выписка из квартиры по доверенности. Можно ли и как выписаться без личного присутствия?
При нахождении в переделах России гражданин может выписаться, придя в УФМС по месту жительства или через портал «Госуслуги».
Если заявитель находится за границей, то для выписки необходимо направить по почте из страны проживания соответствующее заявление произвольной формы с указанием адреса выбытия.
Подлинность подписи должна быть нотариально заверена в диппредставительстве или в консульском учреждении РФ, либо у нотариуса с последующей легализацией документа или проставлением на нем апостиля. Есть и исключения, когда ни легализация, ни апостиль не требуются в соответствии с международным договором РФ.
Потом документы, включая оригинал паспорта, можно будет отправить в Россию — ценным заказным письмом с описью имущества или курьерской службой.
Строго говоря, без отметки в паспорте о выписке гражданин рискует по российским законам (ч. 2 ст. 19.15.1 КоАП РФ) получить штраф — для физлиц от 3 тыс. до 7 тыс. рублей, но только если вернется в Россию и не сходит сразу по приезде с паспортом в МФЦ или МВД. В список же обязательных документов, которые требуются для выписки, в этом случае входит только копия паспорта.
Что касается доверенности, то это документ, который дает право одному лицу совершать от лица другого определенные действия. Круг и масштаб этих действий определяется содержанием доверенности. Таким уполномоченным представителем может быть как родственник, так и юрист или любой человек, который указан в документе.
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Как правило, выделяют обычную и генеральную доверенности. В первом случае речь идет о разовой функции или каком-то простом повторяющемся действии (например, получении пенсии вместо доверителя). Во втором — о более широком круге прав. Это, например, распоряжение автомобилем или недвижимостью.
При оформлении доверенности есть несколько ключевых моментов, которые необходимо указать в документе:
- название — «Доверенность»;
- дата оформления (это обязательно, иначе доверенность не будет иметь силы);
- срок действия доверенности (если этот период не прописан, автоматически будет считаться, что документ действителен год с даты составления);
- место оформления;
- круг полномочий доверенного лица;
- сведения о доверителе и доверенном лице: ФИО, пол, паспортные данные, дата и место рождения;
- дата и подпись доверителя;
- заверительная надпись нотариуса;
- печать нотариальной конторы.
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