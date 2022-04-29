Топ-5 новостроек Москвы для тех, кто хочет отпраздновать новоселье в течение года
Сделали подборку жилых комплексов Москвы, которые будут сданы в эксплуатацию не позднее 1 квартала 2023 года. Квартиры в этих новостройках доступны к покупке уже сегодня.
Жилой комплекс с яблоневым садом
ЖК «Вестердам» представляет собой престижный жилой квартал с архитектурой европейского уровня. Комплекс имеет удобное транспортное расположение — рядом находятся Аминьевское шоссе, Южный дублер Кутузовского проспекта, Мичуринский и Кутузовский проспекты. В декабре 2021 годав в шаговой доступности от ЖК открылась станция метро «Аминьевская».
Проектом предусмотрены корпуса переменной этажности высотой от 10 до 29 этажей с современной архитектурой европейского уровня. На территории комплекса, площадь которой составляет 10 га, будет собственный 2-уровневый подземный паркинг на 1200 машино-мест, детский сад на 260 мест, яблоневый сад с пешеходными и велосипедными дорожками. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 15,1 млн рублей.
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Дома в Марьиной роще
ЖК «Шереметьевский» находится в 15 минутах езды от центра Москвы. До станции метро «Савёловская» можно пешком дойти на 10 минут. Рядом с ЖК есть несколько парков и два известных ар-пространства, превращённые в места для отдыха и общения. Комплекс будет включать в себя 15 жилых домов, три детских сада, школу, поликлинику и подземные паркинги.
Проект отличается нестандартными планировками — просторные подъезды с высокими потолками, витражным остеклением и двумя входами: со двора и улицы, в некоторых корпусах предусмотрены изящные французские балконы, индивидуальные кладовые с прямым доступом на лифте. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 16,1 млн рублей.
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Комплекс окружении прудов и парков
ЖК «Михалковский» находится неподалёку от исторической усадьбы «Михалково» буквально в окружении зелёных зон. В шаговой доступности расположены Тимирязевский парк с Петровско-Разумовской усадьбой, парк «Головинские пруды», парк Дружбы, Главный ботанический сад РАН. При этом ЖК имеет развитую транспортную инфраструктуру — удобные выезды на основные транспортные магистрали города (Ленинградское шоссе и Северо-Западную хорду), близость к станции метро «Водный стадион» и МЦК «Коптево».
Из интересного — дизайнерская отделка входных групп, охраняемый подземный паркинг, оснащенный системой видеонаблюдения, интересный ландшафтный дизайн внутридворовой территории. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 9,4 млн рублей.
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Дизайн-квартал в Новой Москве
ЖК «Russian Design District» — это уникальный жилой квартал с мощной образовательной, спортивной и культурной инфраструктурой. Комплекс расположен в Новой Москве в районе Ватутинки. До МКАД можно доехать на машине за 12 минут. Комплекс включает в себя 9 домов, каждый из которых построен по индивидуальному проекту, разработанному профессиональными архитекторами в коллаборации со звёздами российского дизайна, культуры, спорта.
На территории ЖК создана интересная прогулочная инфраструктура — уличные инсталяции, нестандартные арт-пространства, перфомансы. Рядом есть лесопарковая зона площадью 9 гектаров со спортивными и детскими комплексами, с футбольными, волейбольными, хоккейными площадками, памп-треками и беговыми дорожками. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 8,5 млн рублей.
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Новостройки около метро «Аминьевская»
ЖК «Большая Очаковская 2» находится на западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское. Транспортное расположение удобное: до станции метро «Аминьевская» 8 минут пешком, а до станции «Мичуринский проспект» можно дойти за 15 минут. Дорога до центра Москвы на автомобиле займёт всего 20 минут, до МКАД — 10 минут. В пешей доступности от проекта есть сразу несколько парковых зон — заказник «Долина реки Очаковки» и парк Олимпийской деревни.
Проект включает в себя 6 жилых домов с подземной парковкой и детский сад на 200 мест. Двор комплекса будет закрыт от посторонних — попасть внутрь смогут только жители домов и люди, которым они доверяют. Также в подъездах, паркингах и дворах предусмотрена установка систем видеонаблюдения, которые будут работать круглосуточно. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 8,5 млн рублей.
Выбрать квартиру в этом ЖК
Квартиры в этой и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.