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Подключить частный дом и дачу к электричеству, отоплению и воде можно будет на Госуслугах

Дата публикации: 23 мар 2022
Подключить частный дом и дачу к электричеству, отоплению и воде можно будет на Госуслугах

Правительство РФ приняло решение упростить процесс подключения к инженерным сетям. Подать заявку можно будет на сайте Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«Организации и граждане смогут направить заявку для подключения электричества, тепла, водоснабжения и водоотведения через личный кабинет на портале Госуслуг», — говорится в сообщении. 

Механизм должен сократить сроки и издержки граждан и организаций при обращении к каждой инфраструктурной компании в отдельности. Нововведение рассчитано прежде всего на граждан, которые строят частные дома и дачи.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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