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Как выбрать район для покупки квартиры и не прогадать

Недвижимость
21 окт 2024
11K
Как выбрать район для покупки квартиры и не прогадать
Содержание

Покупка жилья — один из самых радостных, важных и очень ответственных этапов в жизни. Но часто будущие обладатели собственной квартиры концентрируются лишь на особенностях недвижимости, до обидного мало уделяя внимания специфике района.

А зря! Радость от покупки пусть и идеальной квартиры быстро сойдет на нет, если район оставляет желать лучшего. Поэтому перед непосредственным выбором квартиры со всей ответственностью подойдите к выбору района. По пунктам разбираем, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

Инфраструктура

Во-первых, оцените состояние инфраструктуры. Это один из главных факторов комфортности вашей жизни здесь. Наличие рядом с домом аптеки, продуктового и хозяйственного магазинов, поликлиники, отделения банка — не роскошь, а необходимость. Дальше исходите из личных приоритетов. Родителям стоит заранее узнать о школах и детских садах района, а также о наличии свободных мест в них.

Увлекающимся спортом — есть ли поблизости фитнес-центры, тренажерные залы, обустроенные велодорожки. Любители активного досуга наверняка оценят шаговую доступность кинотеатров, баров и ресторанов, а предпочитающие спокойствие и уединение — наличие зеленых парков и скверов. Постарайтесь узнать о возможных строительных работах. Вполне может быть, что скоро вместо живописного сквера из окна вы будете видеть лишь стоящую впритык новостройку.

Транспортная доступность

Следующий по списку, но не по важности — вопрос транспортной доступности. Станция метро или остановка автобуса рядом с домом существенно поможет сэкономить ваше время и нервы. Также просчитайте время пути до мест вашего ежедневного посещения: учебы, работы и т.д.

Владельцам личного автотранспорта стоит заранее оценить состояние транспортной загруженности на дорогах, наличие парковочных мест на территории рядом с домом.

Криминальная обстановка

Особое внимание уделите и изучению уровня преступности в районе. Вашей крепостью должен быть не только дом, но и ваш район. Здесь вы должны себя чувствовать себя комфортно, спокойно и безопасно.

Все подробные статистические данные и исследования по этой теме публикуются и регулярно обновляются на специализированных сайтах. Также разобраться во всех вопросах вам помогут эксперты в сфере недвижимости и градостроительства.

Выбрав район, отвечающий вашим пожеланиям, обязательно побывайте там несколько раз, желательно в разное время суток, в будни и выходные. Погуляйте по округе, зайдите в магазины и обязательно пообщайтесь с местными жителями, так скажем, проведите «разведку местности».

И, конечно, очень важно прислушаться к себе. Видите ли вы себя здесь, комфортно и уютно ли вам тут. Внутренние ощущения и интуиция в тандеме с объективными данными помогут вам определиться с выбором и совершить очень важный шаг к приобретению собственной квартиры.

Покупка вторички
Покупка новостройки
Город-миллионник
Курс недвижимости
Автор статьи Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А по каким критериям вы выбирали район при покупке своей квартиры?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
А
Анна Б.
22 окт 2024

Транспортная инфраструктура, близость к разным станциям метро. Близость к родителям, которые в приклонном возрасте, что бы в случае чего, можно было бы быстро доехать. Наличие большого количества парковочных мест.

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