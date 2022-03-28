Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
1 мин
4K

Как сделать так, чтобы мобильное приложение Домклик искало вам квартиру

Дата публикации: 28 мар 2022
Как сделать так, чтобы мобильное приложение Домклик искало вам квартиру
Содержание

Если вы уже определились, где хотите купить или снять квартиру — самое время начать поиск. В помощь придут технологии.

В приложении Домклик укажите цель — купить или снять

Далее укажите тип недвижимости, которая вас интересует — первичка, вторичка, комната или дом.

Ниже укажите более точные характеристики — количество комнат, этаж, ремонт, наличие скидки на ипотеку и другие. Затем нажмите «Показать». Вы увидите все подходящие вам объявления. Вообще все. 

Теперь самое время определиться с радиусом поиска

Для этого укажите адрес или прямо на карте нарисуйте область поиска квартиры. Так вы увидите все подходящие объявления в нужном вам районе.

Готово! Домклик ищет вам квартиру

Как сделать так, чтобы мобильное приложение Домклик искало вам квартиру №1

Сохраните свой поиск — как только появится новое объявление по вашему запросу, вы сразу получите уведомление.

Как сделать так, чтобы мобильное приложение Домклик искало вам квартиру №2

Как найти подходящую квартиру со скидкой
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Страхование в мобильном приложении ДомКлик
8K
Как бесплатно добавить панораму 360° в объявление о продаже или аренде недвижимости
6K
Как купить квартиру в мобильном приложении
8K
Как найти и купить недвижимость на Домклик: инструкция с видео
55K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал