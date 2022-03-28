1 мин
4K
Как сделать так, чтобы мобильное приложение Домклик искало вам квартиру
Дата публикации: 28 мар 2022
Содержание
Если вы уже определились, где хотите купить или снять квартиру — самое время начать поиск. В помощь придут технологии.
В приложении Домклик укажите цель — купить или снять
Далее укажите тип недвижимости, которая вас интересует — первичка, вторичка, комната или дом.
Ниже укажите более точные характеристики — количество комнат, этаж, ремонт, наличие скидки на ипотеку и другие. Затем нажмите «Показать». Вы увидите все подходящие вам объявления. Вообще все.
Теперь самое время определиться с радиусом поиска
Для этого укажите адрес или прямо на карте нарисуйте область поиска квартиры. Так вы увидите все подходящие объявления в нужном вам районе.
Готово! Домклик ищет вам квартиру
Сохраните свой поиск — как только появится новое объявление по вашему запросу, вы сразу получите уведомление.
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах