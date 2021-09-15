Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
6K

Как бесплатно добавить панораму 360° в объявление о продаже или аренде недвижимости

Дата публикации: 15 сен 2021
Как бесплатно добавить панораму 360° в объявление о продаже или аренде недвижимости

Продавцы недвижимости смогут бесплатно создать и загрузить панорамное фото на Домклик, тем самым дать покупателям возможность ощущения пространства.

Объявления с загруженными в них панорамными фотографиями помогут продавцам наглядно продемонстрировать недвижимость, быстрее и выгоднее сдать или продать ее, а покупателям — заранее увидеть интерьер жилья и оценить перспективы сделки, не тратя время на выездные просмотры.

Создание панорамы 360° для объявления в Домклик занимает не больше минуты.

  • В мобильном приложении Домклик зайдите в личный кабинет
  • Добавьте новое объявление или зайдите в уже существующее
  • Нажмите «Добавить панораму» — вы увидите краткую инструкцию по съемке панорамы

Как бесплатно добавить панораму 360° в объявление о продаже или аренде недвижимости №1

Как правильно снимать панораму?

1. Во время съемки панорамы выберите точку, с которой планируете делать обзор комнаты.

2. Оставайтесь на одном месте и держите телефон на одном уровне.

3. Поворачивайтесь вокруг себя и лишь слегка наклоняйте корпус телефона вверх и вниз, чтобы навести на оранжевый круг.

В одно объявление можно добавить от 1 до 20 панорам. 

Просматривать объявления с панорамными фото можно с любого устройства — смартфона, планшета или компьютера.

Скачать приложение

Как быстро и безопасно продать квартиру
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Где разместить объявление о продаже недвижимости бесплатно и эффективно
98K
Эксперт рассказал, какие фразы нельзя говорить при продаже недвижимости
54K
Инструкция: как быстро продать квартиру
247K
Сделки с недвижимостью: альтернативная, прямая и свободная
115K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал