Как бесплатно добавить панораму 360° в объявление о продаже или аренде недвижимости
Продавцы недвижимости смогут бесплатно создать и загрузить панорамное фото на Домклик, тем самым дать покупателям возможность ощущения пространства.
Объявления с загруженными в них панорамными фотографиями помогут продавцам наглядно продемонстрировать недвижимость, быстрее и выгоднее сдать или продать ее, а покупателям — заранее увидеть интерьер жилья и оценить перспективы сделки, не тратя время на выездные просмотры.
Создание панорамы 360° для объявления в Домклик занимает не больше минуты.
- В мобильном приложении Домклик зайдите в личный кабинет
- Добавьте новое объявление или зайдите в уже существующее
- Нажмите «Добавить панораму» — вы увидите краткую инструкцию по съемке панорамы
Как правильно снимать панораму?
1. Во время съемки панорамы выберите точку, с которой планируете делать обзор комнаты.
2. Оставайтесь на одном месте и держите телефон на одном уровне.
3. Поворачивайтесь вокруг себя и лишь слегка наклоняйте корпус телефона вверх и вниз, чтобы навести на оранжевый круг.
В одно объявление можно добавить от 1 до 20 панорам.
Просматривать объявления с панорамными фото можно с любого устройства — смартфона, планшета или компьютера.