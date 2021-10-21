Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
5 мин
8K

Как купить квартиру в мобильном приложении

Дата публикации: 21 окт 2021
Как купить квартиру в мобильном приложении
Содержание

Мобильные приложения расширяют возможности и экономят время — с помощью смартфона можно получить все необходимые товары и услуги.

Покупка недвижимости до недавнего времени казалась более сложным делом. Однако купить квартиру прямо сейчас можно в мобильном приложении. 

Разработали пошаговую инструкцию по расчёту и оформлению ипотеки, поиску и покупке недвижимости в мобильном приложении Домклик. Потребуется только смартфон и интернет. 

Установите приложение

Скачайте приложение Домклик для iOS или Android. Зарегистрируйтесь.

Или авторизуйтесь с помощью Сбер ID, Госуслуг — так впоследствии ваши данные автоматически загрузятся в анкету. А вам останется только проверить актуальность информации и отправить заявку в банк.

Рассчитайте ипотеку

Воспользуйтесь онлайн-калькулятором, чтобы рассчитать ежемесячный платеж, сумму и ставку по ипотечному кредиту на недвижимость. Теперь у вас есть примерная сумма, в рамках которой можно рассматривать квартиры. Точную сумму кредита вы сможете узнать, подав заявку на ипотеку.

Как купить квартиру в мобильном приложении №1

Начните поиск квартиры

Откройте поиск. Вам доступен выбор из более чем 2 млн объявлений, количество которых увеличивается на 29 тысяч каждый день. 

Настройте фильтры. Укажите тип недвижимости, которая вас интересует — первичка, вторичка, комната или дом. Далее укажите более точные характеристики — количество комнат, этаж, ремонт, наличие скидки на ипотеку и другие.

Нажмите «Показать». Вы увидите все подходящие вам объявления. 

Определиться с радиусом поиска. Для этого укажите адрес или прямо на карте нарисуйте область поиска квартиры. Так вы увидите все подходящие объявления в нужном вам районе.

Как купить квартиру в мобильном приложении №2

Сохраните свой поиск. Как только появится новое объявление по вашему запросу, вы сразу получите уведомление.

Отправьте заявку на ипотеку и дождитесь одобрения

Оставайтесь в приложении и подайте заявку на ипотеку за 5 минут без визита в банк.

Вы сможете определить свой бюджет на покупку квартиры, исходя из собственных накоплений и одобренной банком суммы кредита. 

При рассмотрении заявки на ипотеку и в случае положительного решения банк одобрит вам максимально возможную сумму, исходя из вашего дохода.  

После одобрения заявки на ипотеку вы можете поменять условия кредита, в том числе и размер суммы. Для этого нужно обратиться к менеджеру по ипотеке.

Читайте также: «Как увеличить сумму ипотеки в Сбербанке»

Если же банк одобрил вам сумму больше, чем нужно, необязательно брать всё. В рамках одобренного лимита можно взять только необходимую часть. Банк одобряет максимальную сумму, которой вы можете, но не обязаны воспользоваться в полном размере. 

Как купить квартиру в мобильном приложении №3

Приступите к выбору квартиры

После одобрения ипотеки у вас есть 90 дней, чтобы найти квартиру и оформить документы. 

Из отобранных ранее вариантов определите финальный список 5-10 подходящих квартир, чтобы созвониться с их продавцами и назначить просмотры. 

Если нравятся несколько похожих квартир, воспользуйтесь сервисом сравнения объектов недвижимости — для этого нужно добавить объявления в список сравнения.

Также наш эксперт предлагает сравнительный инструмент — составив таблицу, принять решение будет проще. 

Читайте также: «Как быстро найти и купить квартиру, если уже одобрена ипотека»

Свяжитесь с продавцом понравившейся квартиры

Сразу позвоните продавцу с помощьютелефонии Домклик. Это бесплатно и безопасно. 

Нажмите в объявлении кнопку «Показать телефон», далее — «Позвонить безопасно». 

Ваш номер будет скрыт — а значит, защищен от спама и нежелательных звонков.

Читайте также: «Какие вопросы задать продавцу недвижимости перед покупкой»

Загрузите документы

Вы нашли подходящую квартиру для покупки в ипотеку. Теперь вам нужно согласовать её с банком — получить одобрение недвижимости. Банк должен убедиться, что с недвижимостью всё в порядке. 

Для этого в личном кабинете мобильного приложения добавьте продавца или его представителя в сделку, получите список необходимых документов, соберите и загрузите документы.

Читайте также: «Документы для ипотеки в Сбере: одобрение недвижимости онлайн на Домклик»

Как купить квартиру в мобильном приложении №4

Запишитесь на сделку

Запишитесь на сделку в любой офис Сбера в удобное время в личном кабинете — это займет несколько минут. 

До сделки менеджер пришлет вам кредитный договор, чтобы вы могли ознакомиться с ним заранее. А в личном кабинете будет доступен чат с участниками сделки. 

Как купить квартиру в мобильном приложении №5

Воспользуйтесь сервисом безопасных расчетовДомклик — это удобный дистанционный способ расчетов за недвижимость между покупателем и продавцом. Он гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. 

Проведитеэлектронную регистрацию права собственности в мобильном приложении Домклик без посещения Росреестра или МФЦ — получите скидку 0,3% на ставку по ипотеке.

Получите документы

Менеджер банка отправит ваши документы в Росреестр. 

Всё готово — договор купли-продажи и выписка из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации придет на вашу электронную почту.

Поздравляем с новосельем!

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал