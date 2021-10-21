Как купить квартиру в мобильном приложении
Мобильные приложения расширяют возможности и экономят время — с помощью смартфона можно получить все необходимые товары и услуги.
Покупка недвижимости до недавнего времени казалась более сложным делом. Однако купить квартиру прямо сейчас можно в мобильном приложении.
Разработали пошаговую инструкцию по расчёту и оформлению ипотеки, поиску и покупке недвижимости в мобильном приложении Домклик. Потребуется только смартфон и интернет.
Установите приложение
Скачайте приложение Домклик для iOS или Android. Зарегистрируйтесь.
Или авторизуйтесь с помощью Сбер ID, Госуслуг — так впоследствии ваши данные автоматически загрузятся в анкету. А вам останется только проверить актуальность информации и отправить заявку в банк.
Рассчитайте ипотеку
Воспользуйтесь онлайн-калькулятором, чтобы рассчитать ежемесячный платеж, сумму и ставку по ипотечному кредиту на недвижимость. Теперь у вас есть примерная сумма, в рамках которой можно рассматривать квартиры. Точную сумму кредита вы сможете узнать, подав заявку на ипотеку.
Начните поиск квартиры
Откройте поиск. Вам доступен выбор из более чем 2 млн объявлений, количество которых увеличивается на 29 тысяч каждый день.
Настройте фильтры. Укажите тип недвижимости, которая вас интересует — первичка, вторичка, комната или дом. Далее укажите более точные характеристики — количество комнат, этаж, ремонт, наличие скидки на ипотеку и другие.
Нажмите «Показать». Вы увидите все подходящие вам объявления.
Определиться с радиусом поиска. Для этого укажите адрес или прямо на карте нарисуйте область поиска квартиры. Так вы увидите все подходящие объявления в нужном вам районе.
Сохраните свой поиск. Как только появится новое объявление по вашему запросу, вы сразу получите уведомление.
Отправьте заявку на ипотеку и дождитесь одобрения
Оставайтесь в приложении и подайте заявку на ипотеку за 5 минут без визита в банк.
Вы сможете определить свой бюджет на покупку квартиры, исходя из собственных накоплений и одобренной банком суммы кредита.
При рассмотрении заявки на ипотеку и в случае положительного решения банк одобрит вам максимально возможную сумму, исходя из вашего дохода.
После одобрения заявки на ипотеку вы можете поменять условия кредита, в том числе и размер суммы. Для этого нужно обратиться к менеджеру по ипотеке.
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Если же банк одобрил вам сумму больше, чем нужно, необязательно брать всё. В рамках одобренного лимита можно взять только необходимую часть. Банк одобряет максимальную сумму, которой вы можете, но не обязаны воспользоваться в полном размере.
Приступите к выбору квартиры
После одобрения ипотеки у вас есть 90 дней, чтобы найти квартиру и оформить документы.
Из отобранных ранее вариантов определите финальный список 5-10 подходящих квартир, чтобы созвониться с их продавцами и назначить просмотры.
Если нравятся несколько похожих квартир, воспользуйтесь сервисом сравнения объектов недвижимости — для этого нужно добавить объявления в список сравнения.
Также наш эксперт предлагает сравнительный инструмент — составив таблицу, принять решение будет проще.
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Свяжитесь с продавцом понравившейся квартиры
Сразу позвоните продавцу с помощьютелефонии Домклик. Это бесплатно и безопасно.
Нажмите в объявлении кнопку «Показать телефон», далее — «Позвонить безопасно».
Ваш номер будет скрыт — а значит, защищен от спама и нежелательных звонков.
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Загрузите документы
Вы нашли подходящую квартиру для покупки в ипотеку. Теперь вам нужно согласовать её с банком — получить одобрение недвижимости. Банк должен убедиться, что с недвижимостью всё в порядке.
Для этого в личном кабинете мобильного приложения добавьте продавца или его представителя в сделку, получите список необходимых документов, соберите и загрузите документы.
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Запишитесь на сделку
Запишитесь на сделку в любой офис Сбера в удобное время в личном кабинете — это займет несколько минут.
До сделки менеджер пришлет вам кредитный договор, чтобы вы могли ознакомиться с ним заранее. А в личном кабинете будет доступен чат с участниками сделки.
Воспользуйтесь сервисом безопасных расчетовДомклик — это удобный дистанционный способ расчетов за недвижимость между покупателем и продавцом. Он гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка.
Проведитеэлектронную регистрацию права собственности в мобильном приложении Домклик без посещения Росреестра или МФЦ — получите скидку 0,3% на ставку по ипотеке.
Получите документы
Менеджер банка отправит ваши документы в Росреестр.
Всё готово — договор купли-продажи и выписка из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации придет на вашу электронную почту.
Поздравляем с новосельем!