Как провести сделку с недвижимостью через МФЦ: инструкция
Проведение сделок с недвижимым имуществом предусматривает регистрацию права собственности на объект в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В результате новый собственник официально подтверждает в Росреестре своё право на владение жильём.
Зарегистрировать сделку можно через МФЦ — многофункциональные центры госуслуг — без непосредственного обращения в органы Росреестра. В МФЦ продавец и покупатель могут подать документы на регистрацию и получить зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ЕГРН об объекте, где будет указан новый владелец.
В статье рассказываем подробнее об этапах оформления сделок с недвижимостью через многофункциональные центры.
Самый простой способ оформить сделку — воспользоваться сервисом электронной регистрации. Услуга позволяет отправить заявление в Росреестр без посещения МФЦ. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.
В среднем регистрация в электронном виде занимает 1 день, это в несколько раз быстрее по сравнению с обычным способом.
Подготовка документов
Для регистрации сделки покупатель и продавец должны подготовить договор купли-продажи в 2-х экземплярах — по одному для каждого из участников. Документ обычно подписывается непосредственно во время оформления документов в МФЦ.
Заказать договор купли-продажи жилья, соответствующий требованиям Росреестра, можно онлайн на Домклик. При желании вы можете составить текст договора самостоятельно.
Также в пакет документов для регистрации сделки купли-продажи квартиры входят:
- паспорта всех участников сделки;
- выписка из ЕГРН об объекте;
- документ, на основании которого продавец получил в собственность объект недвижимости (например, договор купли-продажи, свидетельство о вступлении в наследство, договор дарения).
В зависимости от деталей сделки могут потребоваться дополнительные документы — нотариально удостоверенное согласие супруги (или супруга) продавца квартиры на её продажу, разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение объекта недвижимости, доверенность (если интересы продавца будет представлять доверенное лицо).
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Запись на приём
Запишитесь на приём в МФЦ по телефону или через онлайн-сервисы — на сайте центра или на портале Госуслуги.
Вы сможете выбрать удобную дату и время для визита в центр и получите талон предварительной записи.
Оформление регистрации
В назначенную дату все участники сделки должны прийти на приём в выбранный офис МФЦ.
Сначала сотрудник центра проверит предоставленные документы на соответствие требованиям. При выявлении ошибок (неверно составленный договор, отсутствие обязательных документов в пакете) заявителям будет отказано в предоставлении услуги. В этом случае необходимо устранить замечания и записаться на приём повторно.
Если всё в порядке, то на сделке продавцу потребуется оплатить госпошлину за проведение органом Росреестра регистрационных действий:
- 2 000 рублей для физлиц
- 22 000 рублей для организаций
После проверки документов и оплаты пошлины сторонам предложат подписать договор купли-продажи квартиры. Перед подписанием ещё раз внимательно прочитайте все условия и убедитесь, что они соответствуют вашим требованиям.
По итогам визита в МФЦ каждый из участников сделки получит свой экземпляр заявления на регистрацию и расписку о приёме документов.
Получение готовых документов
В соответствии с п.1.2 ст. 16 218-ФЗ срок государственной регистрации прав на недвижимость составляет 9 рабочих дней с даты подачи документов через МФЦ.
По истечении этого времени каждый из заявителей может прийти в МФЦ и получить свой экземпляр зарегистрированного договора-купли продажи и выписку из ЕГРН.
На этом процесс регистрации сделки можно считать завершённым.
Если жильё приобретается в ипотеку
Если покупатель приобретает квартиру в ипотеку и сделка регистрируется через МФЦ, то процесс будет выглядеть так:
- Подписание кредитного договора в офисе банка. Документ подписывается заёмщиком, продавцу в данном случае идти в банк не нужно.
- Регистрация договора купли-продажи через МФЦ. К указанному выше пакету документов добавляется кредитный договор. На этом этапе заёмщик передаёт продавцу сумму первоначального взноса.
- Передача зарегистрированных документов в банк. Это нужно для подтверждения регистрации сделки. Если при подписании кредитного договора менеджер сообщил, что банк запросит выписку самостоятельно, то этот этап можно пропустить.
- Перечисление заёмных средств продавцу.