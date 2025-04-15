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Недвижимость
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Как получить значок «Проверено в Росреестре»

Дата публикации: 15 апр 2025
Как получить значок «Проверено в Росреестре»

При поиске квартиры и загородной недвижимости покупатель может увидеть сразу несколько объявлений о продаже одного и того же объекта. Как понять, какое из них опубликовал собственник или его представитель, а какое — размещено без согласования с владельцем — рассказываем в статье.

Что такое значок «Проверено в Росреестре»

На Домклик можно отмечать объявления специальным значком «Проверено в Росреестре». Наличие такой отметки означает, что параметры объекта проверены в сервисе Росреестра.

Что даёт наличие значка

  • Выше в поиске. Объявление с отметкой о прохождении проверки будет выше других в поиске в рамках выбранного тарифа продвижения. Как результат — можно получить больше звонков и просмотров и быстрее выйти на сделку.
  • Больше доверия со стороны покупателей. Наличие значка подтверждает, что объект продаёт реальный собственник или его представитель.
  • Сделка пройдёт быстрее. Когда объект отправится на одобрение, не нужно будет тратить время на подтверждение права собственности продавца.
  • Первый среди копий. Покупатели будут видеть ваше объявление всегда, даже если у него есть копии.

Как получить значок «Проверено в Росреестре» к объявлению

1. Введите кадастровый номер объекта в специальном поле — проверка проходит автоматически.

2. Готово! После проверки отметка «Проверено в Росреестре» появится в карточке объявления. Потенциальные покупатели смогут видеть специальный блок с данными из Росреестра (и их расхождение, если таковое есть).

Также такой значок можно присвоить и для объявлений, загруженных через фид.

Чтобы отметка появилась в карточке, просто передайте кадастровый номер объекта в фиде.

В статистике по API вы получите всю информацию для получения преимуществ для своего объявления.

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Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
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