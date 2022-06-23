Как менялись цены на недвижимость в Свердловской области с января по май 2022 года
Первое полугодие 2022 года выдалось необычным для рынка жилья: в первом квартале наблюдался нетипично высокий спрос, который затем сменился спадом. Эксперты из аналитического центра Домклик разбираются в причинах развития событий в Свердловской области.
Как проводилось исследование
Эксперты анализировали следующие факторы:
1. Средняя стоимость кв. м по ипотечным сделкам, проводимым в Сбере. Для каждого проданного объекта недвижимости рассчитывалось отношение стоимости к площади, полученное значение усреднялось по региону.
2. Средняя стоимость кв. м по объявлениям, которые соответствовали проданным объектам недвижимости. Для каждого объекта недвижимости рассчитывалось отношение стоимости к площади, полученное значение усреднялось по региону.
3. Соотношение кв. м по сделкам к стоимости кв. м по реализованным объявлениям (1 — стоимость кв. м по сделкам / стоимость кв. м по реализованным объявлениям * 100%). Полученное значение усреднялось по всем проданным объектам в регионе. Параметр отражает, насколько продавцы в среднем снижают стоимость при заключении сделки.
Описанные показатели были рассчитаны для каждого месяца с января по май 2022 года.
Динамика рынка вторичной недвижимости в Свердловской области
Рассматривая положение дел на рынке «вторички» в Свердловской области, можно выделить две главные тенденции.
1. Различие в стоимости кв. м по ипотечным сделкам и по объявлениям
Другими словами, насколько цена в объявлении завышена по отношению к цене в сделке по продаже. В январе — 3,1%, феврале — 3,2%, марте — 3,3%, апреле — 5,3%, мае — 2,7%.
Можно выделить повышение данного показателя в апреле. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, к апрелю перестроился рынок предложений: произошло «вымывание» всех выгодных предложений (в пользу этого свидетельствует резкий рост стоимости квадратного метра) и рост доли предложений с завышенными ценами, во-вторых, у покупателей спала паника и они начали торговаться.
В мае можно снова наблюдать снижение данного показателя. Это свидетельствует о том, что сегодня и у продавцов, и у покупателей прошла паника и сейчас и те, и другие более разумно подходят, первые — к выставлению цены, вторые — к покупке квартиры.
2. Рост стоимости кв. м по ипотечным сделкам
В феврале — незначительный спад на 4,7% (по отношению к предыдущему месяцу), в марте незначительный подъем цен — на 1,4%. В апреле наблюдается значительный спад — на 25,7%, в мае — подъем на 7,3%.
Схожее поведение стоимости квадратного метра из анализа реализованных предложений: в феврале — спад на 0,9% (по отношению к предыдущему месяцу), в марте — спад на 1,4%, в апреле значительный спад — на 28,5%, в мае — подъем на 10,4%.
Таким образом, в феврале-марте на рынке недвижимости Свердловской области продавцы не пошли на повышение цен: снижение стоимости квадратного метра в феврале по сделкам составило 5%, а в марте наблюдался подъем на 1,4%. В апреле-мае было зафиксировано резкое снижение спроса, что привело к тому, что сейчас продавцы вынуждены были сильно занижать цены, чтобы продать жилье. Однако в мае наметился рост, вызванный снижением ключевой ставки ЦБ и снижением ипотечных ставок банков.