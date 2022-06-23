Как менялись цены на недвижимость в Башкортостане с января по май 2022 года
Первое полугодие 2022 года выдалось необычным для рынка недвижимости. В первом квартале наблюдался нетипично высокий спрос, который сменился резким спадом. Эксперты из аналитического центра Домклик разбираются в причинах нехарактерного развития событий на рынке жилья в Республике Башкортостан.
Как проводилось исследование
Эксперты анализировали следующие факторы:
1. Средняя стоимость кв. м по ипотечным сделкам, проводимым в Сбере. Для каждого проданного объекта недвижимости рассчитывалось отношение стоимости к площади, полученное значение усреднялось по региону.
2. Средняя стоимость кв. м по объявлениям, которые соответствовали проданным объектам недвижимости. Для каждого объекта недвижимости рассчитывалось отношение стоимости к площади, полученное значение усреднялось по региону.
3. Соотношение кв. м по сделкам к стоимости кв. м по реализованным объявлениям (1 — стоимость кв. м по сделкам / стоимость кв. м по реализованным объявлениям * 100%). Полученное значение усреднялось по всем проданным объектам в регионе. Параметр отражает, насколько продавцы в среднем снижают стоимость при заключении сделки.
Описанные показатели были рассчитаны для каждого месяца с января по май 2022 года.
Динамика рынка вторичной недвижимости в Республике Башкортостан
Проанализировав динамику на рынке недвижимости Республики Башкортостан, эксперты сделали несколько выводов.
1. Рост стоимости квадратного метра по ипотечным сделкам
В феврале — рост на 3,4% (по отношению к предыдущему месяцу), в марте — на 4,5%. Начиная с апреля наблюдается резкое снижение стоимости: в апреле — на 12,2%, в мае — на 16,4%.
Схожее поведение стоимости квадратного метра из анализа реализованных предложений: в феврале — рост на 4% (по отношению к предыдущему месяцу), в марте — на 3%, в апреле — спад на 10,4%, в мае — еще на 13%.
В феврале-марте цены на недвижимость резко возросли на фоне экономической и внешнеполитической неопределенности: продавцы завышали цены, рассчитывая на ажиотаж со стороны покупателе. В апреле-мае было зафиксировано снижение спроса, что привело к снижению стоимости квадратного метра и по ценам в объявлениях о продаже, и в самих сделках до уровня ниже января 2022 года.
2. Различие в стоимости кв. м по ипотечным сделкам и по объявлениям
Другими словами, насколько цена в объявлении завышена по отношению к цене в сделке по продаже. В январе — 7,5%, феврале — 7,2%, марте — 7,2%, апреле — 6,4%, мае — 6,2 %. В феврале-марте наблюдалось незначительное снижение, в апреле-мае виден резкий спад.
Это можно объяснить тем, что в период повышенного ажиотажа в феврале-марте покупатели, стремясь перевести свои сбережения в недвижимость, принимали имеющиеся предложения и не торговались. Дальнейший спад является свидетельством того, что сегодня и у продавцов, и у покупателей прошла паника, и сейчас и те, и другие более разумно подходят, первые — к выставлению цены, вторые — к покупке квартиры.