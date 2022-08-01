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Недвижимость
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Как менялись цены на квартиры в Красноярском крае в первой половине 2022 года

Дата публикации: 01 авг 2022
Как менялись цены на квартиры в Красноярском крае в первой половине 2022 года

Первая половина 2022 года на рынке недвижимости показала необычную картину: в первом квартале наблюдался резкий спрос, который сменился резким спадом. Эксперты аналитического центра Домклик в новом ежемесячном отчете разбираются в причинах такого стремительного развития событий и исследуют цены на вторичном рынке жилья в Красноярском крае.

Динамика рынка вторичной недвижимости в Красноярском крае

Как менялись цены на квартиры в Красноярском крае в первой половине 2022 года №1

На графике:

  • Голубой столбец — средняя стоимость кв. м по ипотечным сделкам.
  • Зеленый столбец — средняя стоимость кв. м по объявлениям, которые соответствовали проданным объектам недвижимости.
  • Бирюзовая линия — соотношение стоимости кв. м по сделкам к стоимости кв. м по реализованным объявлениям в процентах. Средние значения для каждого месяца показаны в кружочках.

«В Красноярском крае наблюдается плавное снижение цены и тренд на повышение средней стоимости предложения на фоне средней стоимости сделок. Резких изменений не замечено, регион слабо реагирует на экономические изменения в стране, показывая стабильное поведение на фоне других регионов. Тем не менее, покупатели в рамках торгов с продавцами могут сэкономить около 9%», — отмечают эксперты аналитического центра Домклик.

Как менялись цены на квартиры в Красноярском крае в первой половине 2022 года №1

На графике выше показано отличие в процентах средней стоимости квадратного метра по отношению к предыдущему месяцу. Зеленой линией обозначены сделки, синей — предложения (цены в объявлениях о продаже).

Выбрать квартиру в Красноярском крае

Как менялись цены на квартиры в Красноярском крае в первой половине 2022 года №1

На графике выше зеленой линией обозначена динамика предложения в процентах в отличии к предыдущему месяцу.

«После роста в феврале по отношению к январю в 30,01% продавцы уже не так уверенны в своем решении продавать квартиры, в мае по отношению к апрелю наблюдаем снижение в 18,72%. Рост в феврале связан с решением продавцов продать недвижимость выгодно на фоне повышения цен», — говорят эксперты.

Зеленой линией на графике обозначена динамика спроса в процентах в отличии к предыдущему месяцу.

Эксперты отмечают, что на рынке ипотечного спроса видно резкое снижение в апреле по сравнению с мартом. Июнь же вырос в 103,27% в сравнении спроса по ипотечному кредитованию в мае. Эксперты ожидают, что рынок будет стабилизироваться и восстанавливаться, и связывают это со снижением ставок на ипотеку.

Аналитика Домклик
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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