Как менялись цены на квартиры в Краснодарском крае в первой половине 2022 года
Первая половина 2022 года на рынке недвижимости показала необычную картину: в первом квартале наблюдался резкий спрос, который сменился резким спадом. Эксперты аналитического центра Домклик в новом ежемесячном отчете разбираются в причинах такого стремительного развития событий и исследуют цены на вторичном рынке жилья в Краснодарском крае.
Динамика рынка вторичной недвижимости в Краснодарском крае
На графике:
- Голубой столбец — средняя стоимость кв. м по ипотечным сделкам.
- Зеленый столбец — средняя стоимость кв. м по объявлениям, которые соответствовали проданным объектам недвижимости.
- Бирюзовая линия — соотношение стоимости кв. м по сделкам к стоимости кв. м по реализованным объявлениям в процентах. Средние значения для каждого месяца показаны в кружочках.
Краснодарский край — самый спекулятивный регион России, в среднем разница между ценами в объявлениях и реальными ценами сделок отличаются примерно на 23%.
На графике выше показано отличие в процентах средней стоимости квадратного метра по отношению к предыдущему месяцу. Зеленой линией обозначены сделки, синей — предложения (цены в объявлениях о продаже).
В мае Краснодарский край столкнулся со снижением спроса на фоне повышения ставки ЦБ и резким снижением цен на недвижимость. В июне ситуация уже другая — цены на жилье вновь выросли.
На графике выше зеленой линией обозначена динамика предложения в процентах в отличии к предыдущему месяцу.
«После роста в феврале по отношению к январю в 40,2% и роста марте по отношению к февралю в 51,5% продавцы уже не так уверенны в своем решении продавать квартиры. В мае по отношению к апрелю наблюдаем снижение в 39,46%. Рост новых предложений в 26,92% в июне определяет настрой продавцов на третий квартал», — отмечают эксперты аналитического центра Домклик.
Зеленой линией на графике обозначена динамика спроса в процентах в отличии к предыдущему месяцу.
«На рынке ипотечного спроса наблюдаем резкое снижение в 77,32% в апреле по сравнению с мартом. Июнь вырос в 81,71% в сравнении спроса по ипотечному кредитованию в мае», — говорят эксперты.