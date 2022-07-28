Как менялись цены на квартиры в Санкт-Петербурге в первой половине 2022 года
Первая половина 2022 года на рынке недвижимости напоминает американские горки: в первом квартале наблюдался резкий спрос, который сменился резким спадом. Эксперты аналитического центра Домклик в новом ежемесячном отчете разбираются в причинах такого стремительного развития событий и исследуют цены на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге.
Динамика рынка вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге
На графике:
- Голубой столбец — средняя стоимость кв. м по ипотечным сделкам.
- Зеленый столбец — средняя стоимость кв. м по объявлениям, которые соответствовали проданным объектам недвижимости.
- Бирюзовая линия — соотношение стоимости кв. м по сделкам к стоимости кв. м по реализованным объявлениям в процентах. Средние значения для каждого месяца показаны в кружочках.
Цены на квартиры на вторичном рынке Санкт-Петербурга в целом стабильны. Отличие между средней стоимостью проведения сделок и средней стоимостью предложений держится в интервале от 4% до 5%.
На графике видно снижение данного разрыва в мае по отношению к апрелю в 2,91%, после роста средней стоимости объявлений упал спрос на недвижимость. Также повлияло на снижение спроса весенее повышение ставки ЦБ, что вынудило рынок снизить среднюю стоимость из-за не доступности недвижимости. Но после летнего снижения ставки Центробанка продавцы из Санкт-Петербурга решили снова поднять цены.
В Санкт-Петербурге рынок предложения быстро среагировал на снижение спроса — на графике выше заметно резкое снижение средней стоимости цен в объявлениях на фоне роста снижения спроса в мае.
На графике зеленой линией обозначена динамика предложения в процентах в отличии к предыдущему месяцу.
Эксперты аналитического центра Домклик отмечают, что после роста в феврале по отношению к январю в 31,5% и роста марте по отношению к февралю в 17,19% продавцы уже не так уверенны в своем решении продавать квартиры. В мае по отношению к апрелю наблюдается снижение в 17,79%.
«Снижение ставки ЦБ влияет не только на спрос, но и на рынок предложения. В данном случае, наблюдая за ростом спроса на ипотечные кредиты, можно заметить и рост по предложению. Рост новых предложений в 56,73% в июне определяет настрой продавцов на третий квартал», — говорят эксперты.
Зеленой линией на графике обозначена динамика спроса в процентах в отличии к предыдущему месяцу.
«На рынке ипотечного спроса наблюдаем резкое снижение на 73,98% в апреле по сравнению с мартом, после повышения ставки ЦБ, и восстановление рынка после ее снижения. Июнь вырос на 79,95% в сравнении спроса по ипотечному кредитованию в мае. Постепенно рынок будет восстанавливаться: видно, что при снижении ключевой ставки спрос на ипотечное кредитование значительно растет», — подчеркивают эксперты аналитического центра Домклик.