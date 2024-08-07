Как лучше сдавать квартиру в аренду: самому или через агентство
Некоторые собственники сдают квартиру сами, без помощи риелтора. Другие же решают доверить эту задачу профессионалам. Выбор зависит от нескольких факторов, в том числе от готовности погружаться в процесс и платить за услуги агентства недвижимости.
Чтобы помочь определиться, расскажем о вариантах сдачи жилья в аренду, а также об их плюсах и минусах.
Способы сдачи жилья в аренду
Самостоятельно. Все процессы в данном случае (от составления объявления до решения проблем с арендаторами во время проживания) вы контролируете сами. И от того, насколько основательно вы подойдете к сдаче квартиры, зависят результат и возможные риски.
Если вы приложите усилия и покажете жилье с привлекательной стороны, шансы найти квартирантов быстрее и получить хорошую сумму за аренду, будут высокими. Если уделите достаточно времени поискам жильцов, вероятность того, что они окажутся неблагонадежными, будет ниже, нежели при сдаче квартиры первым позвонившим.
Через риелтора. На него ложится основная (но не долгосрочная) работа по сдаче недвижимости. Специалист найдет арендаторов, грамотно составит договор, а вам, причем по желанию, нужно будет только приезжать на показы квартиры.
Долгосрочные же задачи, такие как оплата ЖКУ, разрешение ситуаций с поломками техники, мебели, остаются за вами. Это не доставит много хлопот, если договор аренды составлен максимально подробно и понятно, а жильцы прошли тщательный отбор.
По договору доверительного управления. Его можно заключить как с агентством недвижимости, так и с частным риелтором (индивидуальным предпринимателем). Подписание договора означает, что вы разрешаете распоряжаться недвижимостью доверительному управляющему. Именно он будет действовать в ваших интересах при сдаче жилья и управлять ею на всех этапах.
У такого способа есть маленький нюанс: договор доверительного управления нужно зарегистрировать в Росреестре.
Сдать квартиру быстро, выгодно и без хлопот поможет сервис Домклик. Мы возьмем на себя всю работу с объявлением и приведем проверенных жильцов.
Специалисты Домклик разместят объявление и продвинут его в поиске, будут отвечать на звонки кандидатов, отбирать подходящих жильцов и планировать просмотры.
А к моменту выбора арендатора юристы составят проект договора, покрывающий основные риски, который можно подписать онлайн.
Перечисленные варианты предполагают разную степень погруженности в процессы. И в основном выбор зависит от того, сколько времени и денег вы готовы потратить на то, чтобы сдать жилье. Однако есть и другие особенности, поэтому разберем преимущества и недостатки каждого способа подробно.
Самостоятельная сдача жилья в аренду
Плюсы
Экономия на услугах риелтора или агентства недвижимости. При самостоятельной сдаче квартиры вам не нужно будет платить единоразовую комиссию риелтору. Прибылью также не придется делиться и с доверительным управляющим.
Нет риска столкнуться с недобросовестным риелтором. Не все люди выполняют работу качественно, и в данном случае это чревато заселением ненадежных жильцов или затяжными поисками квартирантов.
Возможность контролировать все этапы и быть уверенным в том, что каждый из них реализован максимально хорошо. Этот пункт опционален, поскольку не у каждого собственника есть необходимые знания и опыт для того, чтобы процесс сдачи прошел идеально. Кроме того, некоторых владельцев жилья такой большой объем работы и общения может тяготить.
Минусы
Трата времени и сил. Сдача квартиры — трудоемкий и не всегда быстрый процесс, особенно для новичков в этом деле. Во-первых, вам придется изучить нюансы аренды, в том числе юридические. Во-вторых, самому реализовать каждый этап, который включает написание объявления, съемку объекта, ответы на звонки кандидатов, показы квартиры, сбор необходимых документов, составление договора аренды и так далее.
Риск сделать ошибку при оформлении договора найма. Не все люди обладают достаточными знаниями для его составления. А шаблоны договора в интернете не всегда содержат корректную информацию и важные именно в вашем случае детали.
Поэтому есть вероятность неверно составить документ, из-за чего в дальнейшем могут возникнуть неприятности. Если вы не пропишете, к примеру, ответственность за несоблюдение условий договора, то отстоять права при нарушениях со стороны арендатора будет проблематично.
Вероятность связаться с мошенниками и недобросовестными жильцами. По незнанию собственник может недостаточно хорошо проверить кандидата или не сделать этого вовсе. Например, не изучить информацию о нем на государственных сервисах, а именно сведения о нахождении в розыске, наличии долгов, банкротстве и так далее.
Сдача квартиры через риелтора
Плюсы
Экономия времени и сил. Риелтор возьмет на себя всю работу по сдаче жилья — от составления объявления до выдачи ключей жильцам. Вам не придется все время быть на телефоне, отвечая на вопросы потенциальных арендаторов, и подстраивать рабочий график под показы квартиры.
Безопасность. Специалист составит договор найма с учетом особенностей конкретно вашего случая, что поможет защитить ваши интересы при возникновении спорных ситуаций с арендатором.
Сопровождение и консультации на всех этапах сдачи жилья. Риелтор подскажет, как сдать объект на более выгодных условиях и какие пункты включить в договор аренды.
Минусы
Оплата услуг риелтора в виде комиссии. Ее размер — в среднем 50% от месячной стоимости аренды.
Необходимость согласовывать время показа квартиры и с жильцом, и с риелтором, если вы хотите на нем присутствовать. Организовать встречу трех сторон проблематичнее, чем двух.
Риск нанять безответственного риелтора. Это грозит возможной потерей времени или, того хуже, сдачей квартиры неадекватным арендаторам.
Сдача квартиры по договору доверительного управления
Плюсы
Экономия времени и нервов. Доверительный управляющий будет заниматься абсолютно всеми задачами. Он найдет жильцов, устроит просмотры квартиры, составит и заключит договор. Более того, он будет следить за объектом, когда квартиранты заселятся, и подберет новых, если они съедут.
Доверительный управляющий проверит состояние квартиры после сдачи, во время, а также будет решать конфликты с соседями или проблемы с поломкой техники и мебели. Особенно удобен этот способ для тех, кто живет далеко, в том числе в другом городе или стране.
Минусы
Риск быть обманутым. Например, вы договорились с управляющим на долгосрочную аренду квартиры, а он может сдавать ее посуточно, забирая разницу в прибыли себе.
Износ квартиры. Этот минус вытекает из предыдущего. Чем чаще меняются жильцы, тем больше шансов износа и порчи недвижимости.
Оплата услуг доверительного управляющего. Причем платить придется каждый месяц — в среднем 10-15% от стоимости аренды. Это немаленькая сумма, даже если посчитать «недостачу» за год.
Что в итоге
Рекомендуем соотнести указанные выше плюсы и минусы, которые имеют значение именно для вас, и определиться с выбором.
Но если резюмировать, то сдача квартиры через риелтора и доверительного управляющего подойдет тем, у кого нет времени и желания заниматься объектом и кто готов понести финансовые потери. Самостоятельно же сдавать жилье в аренду стоит людям, которые уверены в своих силах и могут выделить на это время.
При этом, обращаясь за помощью к специалистам, следует изучить отзывы об их работе или поговорить с бывшими клиентами, если это возможно. Сотрудничество с ответственными и заинтересованными людьми действительно избавит вас от хлопот и проблем при сдаче квартиры в аренду.
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