Как изменились цены на квартиры в Нижнем Новгороде за год
На основе открытых данных Домклик выяснили, как в 2021 году изменились цены на новостройки и квартиры на вторичном рынке в Нижнем Новгороде.
Цены на недвижимость в Нижнем Новгороде с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года один кв. м жилья на вторичном рынке Нижнего Новгорода в среднем стоил 83 тыс. рублей. За год цены изменились, и в январе 2022 года средняя стоимость вторички составляла уже 106 тыс. рублей за кв. м.
Цены на квартиры в новостройках в Нижнем Новгороде тоже выросли. По данным за январь 2021 года, стоимость одного кв. м составляла почти 103 тыс. рублей. В январе 2022 года цена выросла до 116 тыс. рублей за кв. м.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
83 129
Январь 2022
106 095
Новостройки
Январь 2021
102 716
Январь 2022
116 201
Купить однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде: цена вопроса
Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Нижнем Новгороде. В качестве примера возьмем «однушку» площадью 32 кв. м.
В январе 2021 года при покупке жилья на вторичном рынке такая квартира обошлась бы в 2,66 млн рублей. В январе текущего года за аналогичную «однушку» пришлось бы заплатить уже 3,39 млн рублей. Таким образом, за год однокомнатные квартиры в старом фонде в среднем подорожали на 730 тыс. рублей.
Что касается новостроек, то в январе 2021 года купить «однушку» площадью 32 кв. м. в Нижнем Новгороде можно было за 3,29 млн рублей. В начале 2022 года стоимость такой же квартиры составила 3,72 млн рублей. За год цены на «однушки» в новостройках Нижнего Новгорода выросли на 430 тыс. рублей.