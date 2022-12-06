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Пошлина при изменении условий аренды в России снизилась с 2 тысяч до 350 рублей
Дата публикации: 06 дек 2022
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает снижение ставки пошлины за госрегистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимости для граждан и юрлиц.
Как следует из документа, закон возвращает размер госпошлин на уровень 2020 года: для физлиц — в размере 350 руб., для организаций — 1 тыс. руб. Ранее пошлина для физлиц составляла до 2 тыс. руб., а для организаций — 22 тыс. руб.
Закон вступает силу с 1 января 2023 года.
Размеры госпошлины за регистрацию сделок с недвижимостью останутся прежними. Для граждан — 2 тыс. руб. и 22 тыс. руб. — для организаций.
Юля Тихонова
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