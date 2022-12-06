Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
810

Пошлина при изменении условий аренды в России снизилась с 2 тысяч до 350 рублей

Дата публикации: 06 дек 2022
Пошлина при изменении условий аренды в России снизилась с 2 тысяч до 350 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает снижение ставки пошлины за госрегистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимости для граждан и юрлиц.

Как следует из документа, закон возвращает размер госпошлин на уровень 2020 года: для физлиц — в размере 350 руб., для организаций — 1 тыс. руб. Ранее пошлина для физлиц составляла до 2 тыс. руб., а для организаций — 22 тыс. руб.

Закон вступает силу с 1 января 2023 года.

Размеры госпошлины за регистрацию сделок с недвижимостью останутся прежними. Для граждан — 2 тыс. руб. и 22 тыс. руб. — для организаций.

Перейти к инструкциям о безопасной аренде недвижимости

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Минстрой возобновит работу над системой аренды жилья, чтобы вывести рынок из тени
956
Аренда квартир в Москве стала дешевле, а объявлений — больше: аналитика Домклик
13K
Как платить налог при сдаче квартиры в аренду: правила, нюансы и риски
74K
Кто должен платить комиссию риелтору при аренде квартиры
69K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
13
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал