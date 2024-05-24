Фахверк: из средневековья в растущий тренд. Что нужно знать о технологии?
Сегодня фахверк используется как элемент декора или реконструкции зданий в стиле «старинной архитектуры», а также в современном строительстве как один из архитектурных стилей, придающих зданию особый шарм и индивидуальность.
Подробнее о том, что такое фахверк, в чём состоят плюсы и минусы данной технологии — рассказали в компании IDEA HOUSE.
История технологии
Фахверк — это технология строительства домов, которая зародилась в Германии на рубеже XIV–XV веков и вновь набирает популярность в наши дни. В немецком городе Кведлинбурге сохранилось около 2000 фахверковых зданий, построенных более восьми веков назад. В одном из них, под охраной ЮНЕСКО, находится кведлинбургский музей фахверка.
Название технологии происходит от немецких слов «fach» (ящик, отсек) и «werk» (работа). В средневековой Германии принцип возведения стен, собранных из отдельных фрагментов, позволял более экономично использовать дефицитную древесину. Каркас фахверкового дома состоит из деревянных элементов трех типов: вертикальных (стойки), горизонтальных (балки) и диагональных (раскосы).
В средневековье пространство между деревянными элементами заполнялось саманом — кирпичом-сырцом из глины с примесью навоза, соломы или волокнистых веществ. Сейчас в строительстве фахверка используются высокотехнологичные материалы и инновационные технологии. Современный фахверк — это надежный, подтверждённый веками, конструктив, с большим количеством света и пространства, высокими потолками и свободной планировкой.
Особенности современных фахверков
В прошлом фахверковым домам было присуще множество небольших окон. Современные дома оснащаются панорамным остеклением и порталами с возможностью выхода на террасу. При строительстве используются ударопрочные стеклопакеты.
На этапе проектирования вы можете заложить нужное вам количество и расположение окон — предусмотреть мансардные, панорамные, а также открывающиеся окна в ванной и в спальне. Важно учесть, где заходит солнце, чтобы не пропускать красивые закаты.
Конструктив фахверка позволяет реализовать второй свет — это часть дома с отсутствующим перекрытием между этажами. В большинстве случаев его располагают в гостиной, что позволяет увеличить количество естественного света и реже включать светильники днём даже в межсезонье. Помещение воспринимается визуально больше благодаря высоким потолкам и большим окнам.
Если вы пожили в фахверке и поняли, что вместо стены хотите стеклопакет или портал, технически блок можно поменять. А если ваша семья стала больше, и комнат не хватает, можно вместо второго света сделать функциональные помещения. В других технологиях такие изменения сделать сложно.
Современным фахверкам присуща широкая вариативность планировок, которую ограничивает лишь несколько несущих стоек (несущие стены в этой технологии отсутствуют). С учётом этого можно выстроить лаконичные пространства и реализовать любой проект.
Качественно построенный фахверк обладает высоким классом энергоэффективности и часто оказывается дешевле в эксплуатации, чем квартира с аналогичной площадью.
Что нельзя упускать на этапе строительства
Фахверк можно построить на ровной поляне или на склоне у побережья, потому важно заранее узнать всё об участке.
Первое, на что нужно обратить внимание при планировании сройки, это геология и геодезия. Исследование типа и состава грунта позволит выбрать оптимальный вид фундамента. Ошибка может привести к деформации и разрушению дома, перекосам полов и стен, заклиниванию дверей и окон.
При разработке проекта дома важно учесть:
- Результаты геологической экспертизы
- Размеры и конфигурация участка, ориентация его по сторонам света, законодательные требования по расположению дома от границ участка, инженерных коммуникаций, хозяйственных построек.
- Габариты здания и ваши пожелания по планировке, в том числе необходимость в дополнительных помещениях — котельная, прачечная, зона для мытья лап домашним животным и другие функциональные локации.
- Как будет устроена система отопления и планируется ли внедрять альтернативные решения на случай отключения электричества.
Фахверк привозят на стройку уже в готовом виде, его остаётся только грамотно собрать из домокомплекта.
Обязательно обсудите со строительной компанией как будет организован процесс строительства, и как вы сможете контролировать стройку. Камера на участке позволит наблюдать за подрядчиком в режиме реального времени, поэтому наличие такого сервиса у строительной компании — неоспоримый плюс.
Стоит обратить внимание и на то, как строительная компания подтверждает качество своих работ при сдаче объекта. Это может быть технический надзор, аэродверь для продувки дома, другие технические опции.
Сроки строительства
Как правило, данная технолония предполагает быстрое возведение дома — от 30 до 45 дней. За это время можно получить «тёплый контур» — коробку дома с полной отделкой снаружи, но без отделки и коммуникаций внутри. Сроки внутренних работ зависят от заложенной трудоёмкости и того, чем вы хотите укомплектовать ваш дом.
Преимущества и недостатки технологии
Плюсы
- Дома по технологии фахверк можно строить зимой. Это, в свою очередь, также имеет ряд преимущество — стоимость строительных материалов в зимнее время меньше, дом можно построить быстрее в связи с меньшим количеством заказов. Кроме того, подвозить материал к объекту гораздо легче по замершему грунту.
- Быстрое возведение. Переехать в новый дом можно уже через 4–6 месяцев (от даты начала стройки). Никакого долгостроя. Минимальная усадка позволяет сразу устанавливать стеклопакеты и начинать отделку. Если у фахверка качественный деревянный каркас, например, двухплоскостная склейка бруса, то усадка всего дома будет менее 1%.
- Электропроводку и водопроводную систему легко разместить в полученных при строительстве нишах, что экономит пространство.
Минусы
К недостаткам фахверков часто относят плохую шумоизоляцию, но это всегда справедливо. Строители, специализирующиеся на фахверке, решают эту проблему за счёт продуманного, технологичного «пирога» стены и грамотной сборки дома.
Также важно учитывать, что фахверк — это дом-термос. Он сохраняет тепло зимой и прохладу летом, но в нём обязательно нужно предусмотреть качественную вентиляционную систему.
Рекомендации эксперта
При выборе строительной компании клиенты сравнивают сметы, но часто упускают важные моменты. Стоит обращать внимание на нюансы ценообразования и технологии производства. Два фахверка площадью 150 кв. м могут стоить по-разному и быть очень разного качества. Вот пара простых примеров:
Панорамные окна. Однокамерный стеклопакет и ударопрочный двухкамерный имеют разную цену и разные свойства. Для клиента это про безопасность и энергоэффективность будущего дома.
Деревянный каркас. Может быть из необработанного дерева (ссыхается, трескается, скручивается), а может быть технологичным — двухплоскостная склейка бруса исключает негативные свойства дерева и даёт повышенную прочность. Антисептированное покрытие защищает от вредителей и внешнего воздействия, заводская окраска даёт не только безупречный внешний вид, но и защищает каркас в местах стыков и в процессе стройки. Технологичный каркас будет дороже за счёт дополнительных циклов производства, но исключит большинство проблем в обслуживании и простоит дольше.
Популярные проекты фахверковых домов
Проект IDEA 84
Одноэтажный дом, можно разместить до 4 комнат, общая площадь — 78 кв. м. Стоимость — от 7,8 млн рублей.
Проект IDEA 168
Двухэтажный дом, можно разместить до 8 комнат, общая площадь дома — 140 кв. м. Стоимость — от 12,6 млн рублей.
Проект IDEA 185
Двухэтажный дом, можно разместить до 9 комнат, общая площадь дома — 153 кв. м. Стоимость — от 14,5 млн рублей.
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