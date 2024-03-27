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Дом из клееного бруса: особенности технологии

Недвижимость
Дата публикации: 27 мар 2024
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Дом из клееного бруса: особенности технологии
Содержание

Клееный брус — это современный и экологичный материал для строительства загородного жилья. Он обладает высокой прочностью, устойчивостью к деформациям и долговечностью, не даёт усадки и не боится сырости.

Подробнее о преимуществах домов из клееного бруса, их особенностях и технологии строительства — рассказали в компании «Русский Север».

Что такое клееный брус

Это материал, изготовленный из склеенных между собой досок (ламелей). В качестве сырья, как правило, используются хвойные породы дерева, поэтому такие дома получаются натуральными, экологичными и вдобавок обладают особенной атмосферой и ароматом.

Чтобы при всём этом дом был ещё и долговечным, нужно соблюдать правильную технологию производства материала.

Как это происходит:

  1. Производство начинается с распиловки круглой древесины.
  2. Подходящие по качеству и размеру доски сушат в специальных камерах до определённого уровня влажности в зависимости от типа бруса и применяемого клея. Если недостаточно просушить дерево на этом этапе, оно начнёт сохнуть уже после установки и деформируется. 
  3. После сушки ламели (плоские элементы) проходят тщательный отбор, потому что смоляные карманы, сучки, трещины, гниль и прочие недостатки не должны попасть в итоговый продукт. У некоторых заводов есть высокоточный сканер дефектов, исключающий человеческий фактор. 
  4. Затем из ламелей «собирают» брус необходимой длины и толщины, склеивают и прессуют. Чем экологичнее и безопаснее состав клея, тем он дороже. 
  5. Когда клей затвердеет, брус строгают и профилируют. 

Преимущества технологии

Именно контроль и отбраковка на каждом из этапов позволяют добиться главного преимущества клееного бруса — его предсказуемости. В отличие от профилированного бруса и других видов необработанного дерева, он не даёт усадки, не трескается и не деформируется, не боится сырости, огня, гниения и насекомых-вредителей.

Ещё о плюсах бруса:

  • Дольше сохраняет тепло в доме
  • Легко просверлить каналы для скрытой проводки
  • Выдерживает до 45 минут открытого огня, прежде чем воспламенится
  • В отличие от бетона, кирпича и пеноблока, конструкция из клееного бруса не рушится при прогорании

Изготовление клееного бруса — дорогой и трудоемкий процесс, поэтому очевидно, что этот строительный материал относится уже к премиальному сегменту. Но у него также есть ряд преимуществ, позволяющих сэкономить на других этапах строительства:

  1. Можно собирать конструкцию круглый год при любой погоде, не дожидаясь начала общепринятого строительного сезона (с марта по октябрь).
  2. Качественно обработанное дерево само по себе выглядит красиво и без отделки. Нужно лишь покрыть его защитным лаком. 
  3. Не обязательно ставить сложные вентиляционные системы — в доме будет естественная циркуляция воздуха. 

Как строят дома из клееного бруса

Первым делом на завод отправляется проект, по которому изготавливается домокомплект — набор бруса всех необходимых форм и размеров для сборки будущего дома. Он расфасован по упаковкам для каждого отдельного этапа, чтобы материал не подвергался длительному воздействию окружающей среды в ожидании своей очереди. 

Если проводить простые аналогии, то сборка дома из клееного бруса похожа на конструктор Lego — у каждой детали есть порядковый номер и своё место, которому она идеально соответствует. 

Во время сборки стыковочные пазы и узлы утепляются, чтобы избежать возникновения мостиков холода, но в остальном конструкция не требует дополнительных «слоёв» — клееный брус плохо проводит тепло, сохраняя комфортную температуру внутри здания. 

Ещё один аргумент в пользу выбора именно этой строительной технологии — дом собирается за 3–4 месяца. Останутся лишь инженерные сети, внутренняя отделка, меблировка и можно планировать новоселье.  

Фото эксперта
Андрей Шаронов
Генеральный директор СК «Русский Север»

Если обобщить всю вышеуказанную информацию, то клееный брус — выбор тех, кто хочет деревянный дом и готов платить за качество.

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*Указанные цены актуальны на дату публикации материала

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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