Дом из клееного бруса: особенности технологии
Клееный брус — это современный и экологичный материал для строительства загородного жилья. Он обладает высокой прочностью, устойчивостью к деформациям и долговечностью, не даёт усадки и не боится сырости.
Подробнее о преимуществах домов из клееного бруса, их особенностях и технологии строительства — рассказали в компании «Русский Север».
Что такое клееный брус
Это материал, изготовленный из склеенных между собой досок (ламелей). В качестве сырья, как правило, используются хвойные породы дерева, поэтому такие дома получаются натуральными, экологичными и вдобавок обладают особенной атмосферой и ароматом.
Чтобы при всём этом дом был ещё и долговечным, нужно соблюдать правильную технологию производства материала.
Как это происходит:
- Производство начинается с распиловки круглой древесины.
- Подходящие по качеству и размеру доски сушат в специальных камерах до определённого уровня влажности в зависимости от типа бруса и применяемого клея. Если недостаточно просушить дерево на этом этапе, оно начнёт сохнуть уже после установки и деформируется.
- После сушки ламели (плоские элементы) проходят тщательный отбор, потому что смоляные карманы, сучки, трещины, гниль и прочие недостатки не должны попасть в итоговый продукт. У некоторых заводов есть высокоточный сканер дефектов, исключающий человеческий фактор.
- Затем из ламелей «собирают» брус необходимой длины и толщины, склеивают и прессуют. Чем экологичнее и безопаснее состав клея, тем он дороже.
- Когда клей затвердеет, брус строгают и профилируют.
Преимущества технологии
Именно контроль и отбраковка на каждом из этапов позволяют добиться главного преимущества клееного бруса — его предсказуемости. В отличие от профилированного бруса и других видов необработанного дерева, он не даёт усадки, не трескается и не деформируется, не боится сырости, огня, гниения и насекомых-вредителей.
Ещё о плюсах бруса:
- Дольше сохраняет тепло в доме
- Легко просверлить каналы для скрытой проводки
- Выдерживает до 45 минут открытого огня, прежде чем воспламенится
- В отличие от бетона, кирпича и пеноблока, конструкция из клееного бруса не рушится при прогорании
Изготовление клееного бруса — дорогой и трудоемкий процесс, поэтому очевидно, что этот строительный материал относится уже к премиальному сегменту. Но у него также есть ряд преимуществ, позволяющих сэкономить на других этапах строительства:
- Можно собирать конструкцию круглый год при любой погоде, не дожидаясь начала общепринятого строительного сезона (с марта по октябрь).
- Качественно обработанное дерево само по себе выглядит красиво и без отделки. Нужно лишь покрыть его защитным лаком.
- Не обязательно ставить сложные вентиляционные системы — в доме будет естественная циркуляция воздуха.
Как строят дома из клееного бруса
Первым делом на завод отправляется проект, по которому изготавливается домокомплект — набор бруса всех необходимых форм и размеров для сборки будущего дома. Он расфасован по упаковкам для каждого отдельного этапа, чтобы материал не подвергался длительному воздействию окружающей среды в ожидании своей очереди.
Если проводить простые аналогии, то сборка дома из клееного бруса похожа на конструктор Lego — у каждой детали есть порядковый номер и своё место, которому она идеально соответствует.
Во время сборки стыковочные пазы и узлы утепляются, чтобы избежать возникновения мостиков холода, но в остальном конструкция не требует дополнительных «слоёв» — клееный брус плохо проводит тепло, сохраняя комфортную температуру внутри здания.
Ещё один аргумент в пользу выбора именно этой строительной технологии — дом собирается за 3–4 месяца. Останутся лишь инженерные сети, внутренняя отделка, меблировка и можно планировать новоселье.
Если обобщить всю вышеуказанную информацию, то клееный брус — выбор тех, кто хочет деревянный дом и готов платить за качество.
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