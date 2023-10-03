Как оформить документы БТИ
Бюро технической инвентаризации (БТИ) пригодится, когда понадобятся справки и документы о состоянии недвижимого имущества — частного дома, квартиры, земельного участка или коммерческого помещения. Какие еще документы оформляет БТИ, сколько это стоит и где их можно использовать — рассказываем в нашей статье.
Чем занимается БТИ
Главная задача БТИ — собирать, хранить и обновлять информацию о техническом состоянии городской недвижимости. Сведения, которые аккумулирует БТИ, потом используются, например, для принятия решения о капитальном ремонте домов и очередности проведения этих работ. Гражданам бюро выдает документы, необходимые для сделок с недвижимостью:
- Технический паспорт. Оформить техпаспорт на квартиру в БТИ может понадобиться при продаже или покупке квартиры. Особенно если жилье покупают в ипотеку: запросив техпаспорт, банк убеждается в том, что квартира соответствует первоначальному плану и в ней нет неузаконенных перепланировок. Техпаспорт нужен и для постановки дома на кадастровый учет.
- Экспликация и поэтажный план необходимы, чтобы подготовить проект перепланировки для дальнейшего согласования.
- Уведомление о строительстве нужно оформлять перед началом возведения частного дома. Когда здание будет готово, об этом тоже нужно сообщить. Для завершения оформления к уведомлению прикладывают технический план — его тоже можно заказать в БТИ. Как подать уведомление о начале строительства, можно узнать здесь.
Подробно о том, какие нужны документы БТИ и как их оформить, расскажем ниже.
Когда нужно обращаться в БТИ
Практически никакие сделки с недвижимым имуществом не обходятся без обращения в БТИ. Документы, которые выдает бюро, нужны при покупке и продаже недвижимости, оформлении дарственной, наследства и залога. Они потребуются и при перепланировке.
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Оформить недвижимость в БТИ
Если нужно оформить квартиру или дом в БТИ, организация зафиксирует право собственности на жилую недвижимость по заявлению, паспорту и правоустанавливающим документам. Срок подготовки — от 7 дней. Для оказания услуг по оформлению более сложных документов может уйти 30 дней, но это максимум.
Перепланировка
Допустим, нужна перепланировка квартиры. Чтобы понять, что и куда можно переносить и можно ли вообще, необходимо посмотреть поэтажный план и экспликацию. На них будут видны несущие стены, мокрые зоны. Проект перепланировки тоже можно заказать в БТИ, в департаменте, который оказывает коммерческие услуги. Опытные риелторы утверждают, что проект, который делали в БТИ, будет проще согласовать, потому что специалисты бюро точно знают, что можно и чего нельзя делать, и к «своему» документу появится меньше вопросов.
Покупка или продажа квартиры
При покупке квартиры на вторичном рынке самое главное, чтобы она была с хорошей юридической историей и без неузаконенной перепланировки. Помимо выписки из ЕГРН, информацию о владельцах и обременениях можно получить в БТИ. Технические справки, на которых специализируется бюро, не являются обязательными, это скорее вспомогательные инструменты, чтобы убедиться в юридической чистоте объекта недвижимости. Исключение составляют сделки, в которых задействованы нотариус, органы опеки и банки. Им могут понадобится технический паспорт или поэтажный план для внутриведомственных целей.
Изменение статуса помещения
В БТИ нужно будет обратиться, если требуется перевести жилое помещение в нежилое, и наоборот. В бюро сделают технический паспорт, если помещение жилое, и план помещения с техническим описанием, если нежилое, а также выдадут поэтажный план дома. С этими бумагами и заявлением о переводе помещения нужно обратиться в МФЦ или непосредственно в местный орган власти, уполномоченный принимать такие решения. Подробнее о переводе помещений мы писали здесь.
Стоимость жилья
Бюро может помочь с оценкой квартиры. Обычно такая информация нужна для продажи недвижимости: сравнив полученную информацию с данными с сайтов объявлений о продаже, получится назначить объективную цену, что обычно ускоряет сделку. Оценить стоимость жилья бесплатно и онлайн можно с помощью калькулятора Домклик.
Кроме перечисленного, БТИ может, например, уточнить адрес объекта недвижимости или предоставить план определенной территории (такой документ нужен в случае земельных споров и установления границ участка).
Сколько стоит оформить дом в БТИ? Да, услуги бюро платные. О том, сколько стоит оформить квартиру в БТИ, нужно узнавать на сайте местной организации. Например, в Москве цены можно найти здесь. Стоимость зависит от сложности и объема работ.
Какие документы выдает БТИ
Перечень всех документов, которые можно оформить в БТИ, впечатляющий. Особенно с учетом коммерческих услуг, которые оказывает бюро (как, например, подготовка проекта перепланировки). Остановимся на тех, которые требуются чаще всего.
- Поэтажный план квартиры: чертеж этажа, на котором расположена квартира, с разметкой несущих и ненесущих стен, оконных проемов, дверей, мокрых зон. Если в поэтажном плане есть красные линии, значит, в квартире были незарегистрированные изменения. Поэтажный план часто идет как дополнение к техническому паспорту, но его можно заказать и без них.
- Экспликация квартиры представляет собой таблицу, в которую внесены все помещения, которые есть в квартире, и информация об их площади. Экспликацию заказывают вместе с поэтажным планом.
- Технический паспорт — документ, который содержит техническую информацию о помещении. Фактически это поэтажный план, экспликация и адресный план.
- Справка по форме 1а — это выписка из техпаспорта, сделанная на бланке в виде таблицы.
- Справка об инвентаризационной стоимости. Инвентаризационная стоимость никак не связана с рыночной. Это стоимость квартиры с учетом износа и помещения, и дома в целом. Эту справку берут, когда нужно совершить нотариальные действия, например оформить наследство или договор дарения.
- Справка о соответствии адреса может понадобиться, если менялись название улицы или нумерация домов. Документ фиксирует, что жилое помещение по новому адресу — то же, что и по предыдущему.