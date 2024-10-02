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Цифровая сделка с Домклик: как безопасно и быстро купить квартиру без ипотеки

Недвижимость
02 окт 2024
1K
Цифровая сделка с Домклик: как безопасно и быстро купить квартиру без ипотеки
Содержание

По данным Домклик, доля сделок с недвижимостью, которые проводятся с использованием цифровых сервисов, на данный момент составляет 85%. Хотя ещё не так давно сложно было представить, что этот процесс может быть таким простым, быстрым и надёжным.

Сегодня на Домклик можно оформить покупку жилья за свои средства всего за пару дней и 1 визит в банк. Мы сами проверим продавца и недвижимость, проведём электронную регистрацию сделки, обеспечим безопасность расчётов по ней, а все документы отправим онлайн.

Рассказываем подробнее о возможностях цифровых сделок с Домклик при покупке жилья на вторичном рынке без ипотеки.

Как это работает

Итак, вы выбрали квартиру для покупки и договорились с продавцом об условиях сделки. Поздравляем, самое сложное позади, об остальном позаботится Домклик.

Основные этапы цифровой сделки:

  1. Запись на сделку онлайн. Здесь же можно заказать договор купли-продажи. Специалисты СберБанка составят документ, который будет соответствовать требованиям Росреестра и учитывать интересы всех сторон. Ехать никуда не нужно — мы пришлём договор в электронном виде.
  2. Проверка продавца и недвижимости. Это дополнительная услуга — Сделка с гарантией — её также можно заказать при записи на первом этапе. Мы проверим историю объекта и выдадим сертификат на возмещение стоимости недвижимости на случай непредвиденных рисков.
  3. Визит в офис. Подписание документов проходит в отделении Сбера, которое вы выбираете при записи на сделку. Участники приезжают на сделку всего один раз. На этом же этапе покупатель вносит деньги за недвижимость на специальный защищённый счёт.
  4. Оформление сделки. Регистрация перехода права собственности от продавца к покупателю без посещения Росреестра и МФЦ проходит с использованием сервиса электронной регистрации.
  5. Расчёт между покупателем и продавцом — проходит после завершения регистрации сделки, без дополнительных посещений банка с помощью сервиса безопасных расчётов. Как только переход права собственности будет зарегистрирован, деньги с защищённого счёта зачислятся на счёт продавца.

Также покупатель может прописать в договоре купли-продажи дополнительные условия для перечисления денег продавцу, например, о предоставлении таких документов, как акт приема-передачи недвижимости или справка об отсутствии зарегистрированных в ней граждан.

Готово — сделка состоялась, и теперь вы счастливый обладатель новой квартиры.

Кстати, с помощью цифровых сервисов Домклик также можно оформить покупку участка, дома с землёй или нежилой недвижимости (гаража, машиноместа).

Сколько стоит проведение цифровой неипотечной сделки

Стоимость зависит от выбранных услуг, объекта недвижимости и региона. Рассчитать цену можно на сайте или позвонив на номер 900.

Преимущества проведения цифровой сделки с Домклик

  • Проверим продавца и недвижимость, законность сделки и историю предыдущих сделок по объекту
  • Выдадим сертификат гарантии на сумму кадастровой стоимости недвижимости
  • Подготовим документы — договор купли-продажи, расписку и акт приема-передачи
  • Проведём расчёты. Безопасно храним ваши средства на защищённом счету до регистрации сделки
  • Возьмём на себя регистрацию. Срок оформления сделки займёт пару дней, документы отправим онлайн.

Покупка вторички
Покупка новостройки
Курс недвижимости
Автор статьи Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А вы проводили сделки с недвижимостью? Сколько времени ушло на оформление документов?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
И
Ирина Е.
02 окт 2024

1 час-посещение офиса, я была продавцом, оформлением занимался покупатель

Домклик
07 окт 2024

Ирина Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились ☺️

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