Цифровая сделка с Домклик: как безопасно и быстро купить квартиру без ипотеки
По данным Домклик, доля сделок с недвижимостью, которые проводятся с использованием цифровых сервисов, на данный момент составляет 85%. Хотя ещё не так давно сложно было представить, что этот процесс может быть таким простым, быстрым и надёжным.
Сегодня на Домклик можно оформить покупку жилья за свои средства всего за пару дней и 1 визит в банк. Мы сами проверим продавца и недвижимость, проведём электронную регистрацию сделки, обеспечим безопасность расчётов по ней, а все документы отправим онлайн.
Рассказываем подробнее о возможностях цифровых сделок с Домклик при покупке жилья на вторичном рынке без ипотеки.
Как это работает
Итак, вы выбрали квартиру для покупки и договорились с продавцом об условиях сделки. Поздравляем, самое сложное позади, об остальном позаботится Домклик.
Основные этапы цифровой сделки:
- Запись на сделку онлайн. Здесь же можно заказать договор купли-продажи. Специалисты СберБанка составят документ, который будет соответствовать требованиям Росреестра и учитывать интересы всех сторон. Ехать никуда не нужно — мы пришлём договор в электронном виде.
- Проверка продавца и недвижимости. Это дополнительная услуга — Сделка с гарантией — её также можно заказать при записи на первом этапе. Мы проверим историю объекта и выдадим сертификат на возмещение стоимости недвижимости на случай непредвиденных рисков.
- Визит в офис. Подписание документов проходит в отделении Сбера, которое вы выбираете при записи на сделку. Участники приезжают на сделку всего один раз. На этом же этапе покупатель вносит деньги за недвижимость на специальный защищённый счёт.
- Оформление сделки. Регистрация перехода права собственности от продавца к покупателю без посещения Росреестра и МФЦ проходит с использованием сервиса электронной регистрации.
- Расчёт между покупателем и продавцом — проходит после завершения регистрации сделки, без дополнительных посещений банка с помощью сервиса безопасных расчётов. Как только переход права собственности будет зарегистрирован, деньги с защищённого счёта зачислятся на счёт продавца.
Также покупатель может прописать в договоре купли-продажи дополнительные условия для перечисления денег продавцу, например, о предоставлении таких документов, как акт приема-передачи недвижимости или справка об отсутствии зарегистрированных в ней граждан.
Готово — сделка состоялась, и теперь вы счастливый обладатель новой квартиры.
Кстати, с помощью цифровых сервисов Домклик также можно оформить покупку участка, дома с землёй или нежилой недвижимости (гаража, машиноместа).
Сколько стоит проведение цифровой неипотечной сделки
Стоимость зависит от выбранных услуг, объекта недвижимости и региона. Рассчитать цену можно на сайте или позвонив на номер 900.
Преимущества проведения цифровой сделки с Домклик
- Проверим продавца и недвижимость, законность сделки и историю предыдущих сделок по объекту
- Выдадим сертификат гарантии на сумму кадастровой стоимости недвижимости
- Подготовим документы — договор купли-продажи, расписку и акт приема-передачи
- Проведём расчёты. Безопасно храним ваши средства на защищённом счету до регистрации сделки
- Возьмём на себя регистрацию. Срок оформления сделки займёт пару дней, документы отправим онлайн.
1 час-посещение офиса, я была продавцом, оформлением занимался покупатель
Ирина Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились ☺️