Что делать, если потеряли паспорт
Потеря паспорта — настоящий стресс, особенно если это случилось перед сделкой купли-продажи. Рассказываем, что делать в такой ситуации.
Паспорт — основной документ гражданина России, который удостоверяет его личность. Документ должен быть на руках у каждого россиянина, эта обязанность закреплена в законе.
Российский паспорт действует с 14 до 20 лет, затем до 45 лет, а потом бессрочно. Если вам исполнилось 20 или 45 лет, паспорт нужно поменять в течение 90 дней. Если не уложиться в этот срок, документ станет недействительным. А если это обнаружит сотрудник МВД, придется заплатить штраф — от 3 до 5 тыс. руб. для тех, кто живет Москве или Санкт-Петербурге, и от 2 тыс. до 3 тыс. руб. в других регионах.
Обратитесь в полицию
Вы перевернули вверх дном всю квартиру, проверили все карманы и сумки, пять раз вернулись в магазин, в который забегали после работы, осмотрели рабочее место и опросили семью и коллег — паспорта нет.
Не тяните, обратитесь в ближайший полицейский участок и напишите заявление о том, что паспорт потерян. Сотрудник полиции зафиксирует происшествие и выдаст талон‑уведомление. Не теряйте его, бумажка официально подтверждает утерю паспорта и пригодится при восстановлении документа.
После подачи заявления в базу данных внесут сведения, что утерянный паспорт недействительный.
Куда обращаться для восстановления паспорта
Дальше подайте заявление о получении нового паспорта лично, тоже в любом подразделении МВД.
Оплатите госпошлину
Приготовьте деньги для оплаты госпошлины — 1 500 руб.
К этому вам могут выписать штраф за небрежное хранение документа на сумму от 100 до 300 руб. Квитанцию на оплату штрафа выдадут при подаче документов.
Какие документы нужны для восстановления паспорта
- Два чёрно‑белых или цветных фото 3,5×4,5 см. Возьмите три, если хотите оформить временное удостоверение личности.
- Талон‑уведомление или данные из него — дату и название отдела полиции, куда обращались с заявлением.
- Документы о воинском учёте — для мужчин старше 18 лет и военнообязанных женщин.
- Документы для необязательных отметок, если они есть: свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о рождении детей, если им нет 14 лет.
- Квитанция об оплате госпошлины — 1 500 руб.
Временное удостоверение личности можно получить по желанию. Оно заменяет паспорт на время оформления нового. При получении нового паспорта временное удостоверение нужно сдать.
Сколько ждать новый паспорт
Срок изготовления нового паспорта — 5 рабочих дней.
Что нужно сделать при утере паспорта
В такой ситуации всегда есть переживание, что данными могут завладеть мошенники, насобирать кредитов или сделать что-то с вашим имуществом. Чтобы себя успокоить, можно принять меры предосторожности.
Эти рекомендации будут полезны, даже если сейчас с вашим документом все в порядке.
Проверьте кредитную историю
Самое распространенное мошенничество с чужим паспортом — оформление кредитов и микрозаймов. Именно поэтому важно подать заявление о потере как можно раньше. Хотя крупные банки максимально усиливают защиту своих клиентов, риск оформления микрозаймов всё равно есть: в микрофинансовых организациях идентификация личности обычно проходит проще.
Получив новый паспорт, обязательно закажите отчет в Бюро кредитных историй. При смене паспорта ваша кредитная история не поменяется, новые данные объединятся с прежними. Поэтому можно увидеть историю кредитов в то время, когда вы были без документа.
Если вы клиент Сбера, быстро узнать о любых изменениях в кредитной истории можно с помощью специального сервиса уведомлений. Если кто-то попытается взять на ваше имя кредит, например, подаст заявку в банк, вы узнаете об этом в течение одного дня, даже если это выходной. Подключить уведомления можно в СберБанк Онлайн.
Запретите сделки с недвижимостью без вашего участия
Чтобы запретить сделки с недвижимостью без вашего личного присутствия, подайте заявление в Росреестр. Сделать это можно онлайн с помощью приложения «Госключ» на портале «Госуслуги», через личный кабинет на сайте Росреестра или в центре госуслуг «Мои документы».
Установите самозапрет на выдачу кредитов и займов
С марта 2025 года на «Госуслугах» можно установить запрет на выдачу потребительских кредитов и займов на свое имя. Тогда заключить кредитный договор не сможет никто, даже вы. Конечно, если лично вам понадобится кредит, самозапрет можно отменить.
Услуга не распространяется на ипотечные, образовательные и автокредиты.
Как запретить оформление кредитов на свое имя — рассказали в инструкции.
Что делать, если потеряли паспорт перед покупкой или продажей недвижимости
Бывает ведь и такое. Вы потеряли паспорт прямо на неделе, когда запланирована сделка купли-продажи. Что делать?
Вот что отвечают юристы.
Удостоверение личности гражданина России, которое выдается на срок оформления паспорта, считается юридически значимым документом. Согласно Постановлению Правительства, заключать сделки с временным удостоверением можно. Но юристы категорически не советуют так делать, и вот почему.
Риск мошенничества в такой ситуации в разы выше — представьте, вы покупатель, а продавец пришел на сделку с временным удостоверением личности. Провести полную проверку документов продавца никак не получится. Работает и в отношении покупателя, особенно если в сделке используется ипотека. Некоторые банки в принципе работают с клиентами только по паспорту.
Следующий момент — Росреестр может отказать в регистрации права собственности. Если продавец без паспорта, то данные в ЕГРН и в заявлении не совпадут.
Кроме того, банк может отказать в проведении расчетов между покупателем и продавцом, потому что, опять же, не сможет провести свою проверку участников сделки без паспорта.
Что делать вместо этого
Если вы потеряли паспорт накануне сделки купли-продажи, важно действовать оперативно, чтобы не сорвать планы.
- Уведомите участников сделки. Сразу сообщите о ситуации риелтору, покупателю или продавцу, а также представителю банка.
- Договоритесь о возможности перенести сделку на те даты, когда новый паспорт будет у вас.
Если потеряли паспорт в другом городе
Если вы потеряли паспорт во время путешествия по России, можете оформить временное удостоверение личности в местном подразделении МФЦ. Его принимают для покупки билета и посадки на поезд по стране. Временное удостоверение выдается на 10 календарных дней, чтобы вы могли доехать своего города и подать заявление на выпуск нового документа.
Летать по России с временным удостоверением личности тоже можно. Но оформлять билет нужно на тот же документ, с которым полетите. То есть купить билет по заграничному паспорту, а улететь по временному удостоверению нельзя. Однако в авиакомпаниях могут быть свои условия.
Как избежать проблем в будущем
- Держите важные документы в одном безопасном месте, особенно если вы часто путешествуете.
- Регулярно проверяйте, что паспорт на месте.
- По возможности откажитесь от привычки хранить в паспорте банковские карты, водительское удостоверение и проездные. Так вы чаще вынимаете его из сумки, а, значит, можете отвлечься и случайно где-то забыть или выронить.
- Храните заверенные копии паспорта на случай утери оригинала.
- Примите меры предосторожности, о которых мы рассказали выше.
- Обратитесь в полицию
- Куда обращаться для восстановления паспорта
- Оплатите госпошлину
- Какие документы нужны для восстановления паспорта
- Сколько ждать новый паспорт
- Что нужно сделать при утере паспорта
- Что делать, если потеряли паспорт перед покупкой или продажей недвижимости
- Если потеряли паспорт в другом городе
- Как избежать проблем в будущем
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