Зелёная ипотека: условия программы в СберБанке
Возможность подать заявку на «Зелёную ипотеку» появилась на Домклик. Программа позволяет приобрести квартиру в строящемся доме с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3%. Также есть возможность получить специальный промокод* от застройщика на сумму от 120 000 рублей на оснащение дома умными устройствами.
В статье расскажем, как подать заявку на приобретение квартиры по «Зелёной ипотеке».
Что такое «Зелёная ипотека»
«Зелёная ипотека» — субсидирование покупки жилья в домах, соответствующих стандартам экологического строительства.
Российский ГОСТ Р 70346-2022 («Зелёные стандарты») действует с ноября 2022 года. В списке «зелёных» критериев для многоквартирных домов значится 81 параметр. В их числе: энергоэффективность зданий, рациональное водопользование, использование экологичных материалов и ресурсоэффективность, экологическая безопасность территории, безопасность обращения с отходами, наличие детской инфраструктуры и безбарьерной среды для маломобильных лиц и многое другое.
Какие жилые комплексы участвуют в «Зелёной ипотеке»
В программе «Зелёная ипотека» СберБанка участвуют застройщики, чьи жилищные комплексы отмечены в результатах поиска на Домклик значком «Зелёная ипотека». Жилые комплексы должны соответствовать классам энергоэффективности А, А+, А++. Класс указан в проектной декларации дома.
Проектная декларация — официальный документ, который включает в себя информацию о застройщике и о проекте строительства. Он же определяет объём прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости.
Чем выше класс, тем меньше дом потребляет энергетических ресурсов, тем выше экономия за оплату жилищно-коммунальных услуг. Высочайший класс — A++ (экономия тепловой энергии более 60%), высочайший — А+ (экономия тепловой энергии от 50% до 60%), очень высокий — А (экономия тепловой энергии от 40% до 50%).
Как получить «Зелёную ипотеку»
Вы присмотрели объект, который отвечает требованиям программы «Зелёная ипотека». Дальше нужно подать заявку на ипотеку.
Скидка 0,3% на ставку применяется в рамках покупки квартиры в новостройке, которая участвует в программе «Зелёная ипотека».
После одобрения заявки можно приступать к одобрению недвижимости.
Если недвижимость соответствует всем критериям «зелёной» программы, скидка на ставку применится автоматически — ничего не нужно делать. Информацию о дисконте к процентной ставке можно увидеть на этапе подготовки к сделке в личном кабинете на Домклик в «Условиях ипотеки», в разделе «Ставка».
При этом скидка 0,3% применится даже в том случае, если клиент сначала выбрал обычную квартиру, а потом передумал и решил выбрать квартиру с признаком «Зелёная ипотека».
После того, как сделка состоится, при желании вы можете обратиться к своему застройщику с запросом на получение промокода от СалютДевайсы на сумму от 120 000 рублей для обустройства квартиры.
Возможности «Зелёной ипотеки»
- Скидка по процентной ставке в размере 0,3% на весь срок кредита.
- Возможность получить промокод на сумму от 120 000 рублей на покупку умных устройств от СалютДевайсы.
- Для оформления кредита с признаком «Зелёная ипотека» не потребуется никаких доплат.
- Возможность экономии на коммунальных услугах за счет более высокого класса энергоэффективности.
Условия кредитования по программе «Зеленая ипотека*»:
- Срок кредитования — от 12 до 360 месяцев;
- Сумма кредита — от 300 тыс. до 100 млн рублей;
- Первоначальный взнос — от 15,1% стоимости кредитуемого объекта недвижимости.
*Промокод выдается на приобретение товаров на сайте sberdevices.ru. ООО «СалютДевайсы». 119530, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Очаково - Матвеевское, ш. Очаковское, д. 28, стр. 2, помещ. 8H/3 ОГРН 1197746592394. Выдача промокода не гарантирована и решение принимается исключительно застройщиком-партнером ПАО Сбербанк. Срок действия промокода уточняйте у застройщика-партнера ПАО Сбербанк при получении, но не более 12 месяцев.
**Полная стоимость кредита: 17,591% - 21,906%. Ставка от 16,4% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк (далее – Банк) «Зеленая ипотека» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев, при приобретения строящегося жилья у юридического лица по ДДУ у застройщика-партнера Банка, реализующего корпуса многоквартирного дома с классом энергоэффективности А, А+, А++ и заключившим договор с ООО «СалютДевайсы», при первоначальном взносе от 30,1% стоимости кредитуемого объекта недвижимости, для заемщиков, получающих зарплату на счёт или карту Банка (при отсутствии зарплатных зачислений на счёт в течение 4 и более месяцев подряд Банк имеет право повысить ставку на 1 п.п.), при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации» и при оформлении пакета услуг «Домклик Плюс» в Банке (при расторжении Договора об обслуживании Пакета услуг «Домклик Плюс», а также при отсутствии платы за Пакет услуг «Домклик Плюс» за очередной расчетный период - процентная ставка по ипотеке увеличится согласно условиям кредитного договора со второй платежной даты). Условия не учитывают других индивидуальных особенностей заёмщика, которые могут повлиять на ставку. Банк оставляет за собой право на предложение персональной ставки, но не более базовой ставки по программе, увеличенной на 2 процентных пункта. Финальные условия кредита определяются при заключении договора. Сумма кредита от 300 тыс. до 100 млн рублей. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов (при необходимости), госпошлина за регистрацию. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости, на время строительства – залог прав требования на строящийся объект. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Домклик предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1).
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